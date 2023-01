Louis De Funès : de quoi est mort l'acteur ?

LOUIS DE FUNES. Louis de Funès fait l'objet d'un documentaire sur France 3 ce vendredi, intitulé "La folle aventure de Louis de Funès".

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 20h33] France 3 dédie un documentaire à Louis de Funes ce 13 janvier 2023. A partir de 21h10, les cinéphiles peuvent revenir sur le parcours du comédien dans La folle aventure de Louis de Funès. Ce documentaire est d'ailleurs diffusé à quelques jours seulement des 40 ans de l'anniversaire de la mort de l'acteur.

Louis de Funès est décédé le 17 janvier 1983, alors qu'il était âgé de 68 ans. L'acteur était alors en vacances en montagne avec sa famille. Il décide de se coucher alors qu'il est victime d'un infarctus. Il est prononcé mort ce même jour à 20h30, après avoir été transporté aux urgences du Centre hospitalier universitaire de Nantes. Louis de Funès avait déjà fait deux infarctus en 1975, fragilisant sa santé. Il a été enterré au cimetière au Cellier, en Loire-Atlantique.

Louis de Funès naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie de parents espagnols. Dans les années 1930, il vit de petits boulots et décide à 28 ans de devenir comédien. Il entre au cours Simon. Son camarade Daniel Gélin lui permet d'obtenir son premier rôle au cinéma (La Tentation de Barbizon en 1945). Il multiplie les petits rôles jusqu'au début des années 1950. En 1953, il joue dans la revue Ah ! les Belles Bacchantes qui renforce sa réputation.

Son profil comique se précise avec les films Le Mouton à cinq Pattes et Poisson d'avril dans lesquels il donne la réplique à Fernandel et à Bourvil. C'est son rôle dans La Traversée de Paris en 1956 qui définit le personnage lâche et colérique qu'il interprétera dans ses films futurs. La reconnaissance arrive pour Louis de Funès lorsqu'il obtient le grand prix du rire en 1957. L'acteur continue son ascension, plutôt au théâtre à la fin des années 1950 avec les pièces Faisons un Rêve en 1957 et Oscar en 1958.

Au début des années 1960, il confirme son statut de grand comique avec Pouic Pouic en 1963 et entame une riche collaboration avec Jean Girault qui le met en scène notamment dans la série des Gendarmes en 1964. Il multiplie les succès signés Gérard Oury (Le Corniaud en 1965, La Grande Vadrouille en 1966 et La Folie des Grandeurs en 1971). Dans les années 1970, Louis de Funès enchaîne représentations théâtrales et tournages. Surmené, il fait deux infarctus en 1975. Il continue de tourner malgré tout (L'Aile ou la Cuisse en 1976, Le Gendarme et les Extra-terrestres en 1979, La Soupe au Choux en 1981). Il reçoit un César d'honneur en 1980 et tourne un dernier film, Le Gendarme et les Gendarmettes en 1982 avant de succomber à un infarctus le 27 janvier 1983 près de Nantes.