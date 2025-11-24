Bruce Willis : la vie de l'acteur a totalement changé depuis la maladie, il ne reconnait pas toujours ses proches

L'acteur américain de "Die Hard" souffre d'importants soucis de santé qui l'ont forcé à prendre sa retraite en 2022. Ses proches donnent cependant des nouvelles sur son état de santé.

En raison de problèmes de santé, Bruce Willis a mis fin sa carrière d'acteur en 2022. L'acteur américain, qui a fêté ses 70 ans le 19 mars 2025, est atteint d'une dégénérescence lobaire frontotemporale, plus communément appelée "démence". Cette maladie neurodégénérative peut entraîner des modifications du caractère et du comportement, mais également des difficultés de langage et d'aphasie.

L'acteur révélé dans Die Hard voit donc ses capacités cognitives altérées et ne pouvait plus exercer le métier de comédien. Ses sorties sont rares et les nouvelles que l'on peut avoir de Bruce Willis proviennent de ses proches. En août dernier, son épouse Emma Heming Willis s'est entretenue au micro d'ABC News et a révélé que son mari était "toujours très mobile". La personnalité de Bruce Willis transparaît toutefois à certains moments, assure son épouse : "Pas tous les jours, mais nous avons ces moments. Dans son rire, vous voyez ? Il a un rire si franc, si profond. Et parfois, vous verrez ce petit éclat dans son regard, ou ce sourire en coin, et je me sens transportée. Et c'est difficile à voir, parce que ces moments apparaissent puis disparaissent très vite."

Si l'état de santé précis de Bruce Willis n'est pas connu, son épouse a révélé en novembre 2025 au Parisien avoir totalement modifié leur quotidien et leur manière de vivre. L'acteur est désormais installé dans une dépendance sur la propriété du couple, où il vit seul, même si ses proches lui rendent très régulièrement visite. "Nous avons pris cette décision car c'est ce qu'il y avait de plus sûr pour lui, pour notre famille, pour nos deux enfants", assure Emma Heming Willis au quotidien français.

L'objectif : réduire les stimulations. Ses proches ont donc dû adopter de nouvelles façons de vivre : ne pas porter de t-shirt noir ("pour une personne atteinte de démence, cela peut ressembler à une tête qui flotte"), se présenter à lui de côté, communiquer avec des signaux simples ("comme un pouce levé").

Rumer Willis, sa fille, révèle de son côté que Bruce Willis ne la reconnait pas toujours. Le 20 novembre 2025, à l'occasion d'une session de questions-réponses avec ses abonnés, elle a révélé que son père va "bien, du moins pour quelqu'un qui vit avec une démence fronto-temporale". "Je trouve que c'est assez difficile de répondre, parce que la vérité, c'est qu'aucune personne atteinte de DFT ne va vraiment bien", ajoute-t-elle. "Je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir encore aller le voir et le prendre dans mes bras. Quand je vais là-bas et que je lui fais un câlin, qu'il me reconnaisse ou non, je suis reconnaissante qu'il puisse sentir l'amour que je lui donne et que je puisse le sentir en retour".

Pour la fête des pères 2025, sa fille a également posté un message moins rassurant, qui laisse entendre que le quotidien peut être difficile pour l'acteur et ses proches : "Je ressens une profonde douleur dans ma poitrine quand je te parle et que je te raconte tout ce qui se passe dans ma vie […]. J'aurais aimé te poser plus de questions, j'aurais aimé que tu puisses encore tout me raconter", écrit la fille de Bruce Willis sur Instagram. "Je sais que tu ne voudrais pas que je sois triste aujourd'hui, alors je vais essayer d'être reconnaissante en me rappelant la chance que j'ai que tu sois mon père et que tu sois toujours avec moi, que je puisse encore te tenir dans mes bras, t'embrasser sur la joue et te caresser la tête."

Bruce Willis est un acteur américain né le 19 mars 1955. Il est connu pour avoir incarné le premier rôle de la saga de films d'action Die Hard, mais aussi dans de nombreux films des années 1990 et 2000 : Pulp Fiction, Le Cinquième Element, Armageddon, Sixième sens, Incassable, Expendables ou L'armée des douze singes. Le 30 mars 2022, on apprend que l'acteur est malade et souffre d'aphasie : il prend officiellement sa retraite du cinéma.

Walter Bruce Willison, plus connu sous le nom de Bruce Willis, est né le 19 mars 1955 sur la base militaire d'Idar-Oberstein en Allemagne. Son père, David Willison, est un soldat américain qui a épousé une Allemande, Marlene Willison. Il a deux frères et une soeur. Il arrive aux Etats-Unis à l'âge de 2 ans. Après avoir travaillé comme gardien de sécurité et comme barman, il décide de se tourner vers le métier d'acteur. Il étudie l'art dramatique à l'Université d'Etat de Montclair.

Au début des années 1980, il est à New York, partageant son temps entre le théâtre et ses emplois dans les bars et étudiant à l'Actors Studio. C'est un 1986 que Bruce Willis devient célèbre avec la série télévisée Clair de Lune. Deux ans plus tard, il accède au statut de star en tournant le premier volet de la série Die Hard : Piège de cristal. Il apparaît ensuite dans des films au succès limité tels que Pensées mortelles (1991), Hudson Hawk gentleman cambrioleur (1991) ou La mort vous va si bien (1992).

En 1994, la carrière de Bruce Willis rebondit grâce à son rôle dans Pulp Fiction (1994). Dès lors, il enchaîne les succès en se posant souvent comme le sauveur du monde (L'Armée des douze singes en 1995, Le Cinquième Elément en 1997 ou encore Armageddon en 1998). A la fin de la décennie, l'acteur explore les registres du surnaturel (Sixième Sens en 1999, Incassable en 2000) puis dans les années 2000, on le voit dans des films de guerre (Mission Evasion en 2002) et d'action (Sin City en 2005, Otage en 2005, Expendables : Unité spéciale en 2010 aux côtés d'autres noms prestigieux comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Mickey Rourke ou encore Dolph Lundgren).

L'année 2013 est particulièrement prolifique pour l'acteur qui est à l'affiche de pas moins de six films de genres différents : Sans Issue aux côtés de Henry Cavill, Moonrise Kingdom de Wes Anderson, Las Vegas : les mémoires d'une joueuse, mais surtout le blockbuster musclé Expendables 2, le film de science-fiction Looper et enfin Fire With Fire, vengeance par le feu.

L'année suivante, il réduit son quota de moitié et s'illustre dans un nouveau volet de la saga Die Hard : Belle journée pour mourir, plombé par la critique, et dans Red 2, la suite des aventures des retraités de la CIA, sans oublier son énième film d'action GI Joe : Conspiration. L'année 2014 sera riche pour Willis qui participera à la suite de Sin City : J'ai Tué Pour Elle. Et s'il était prévu de le revoir sur les plateaux d'Expendables 3 aux côtés de Sylvester Stallone, il n'en sera finalement rien suite à un différend concernant son cachet. Depuis, la star aura fait des apparitions dans plusieurs films dont Glass en 2019 et fait ses premiers pas au théâtre. En 2022, sa famille annonce qu'il met fin à sa carrière d'acteur : il est malade et souffre d'aphasie, un trouble du langage.

Parmi les rôles de Bruce Willis qui ont marqué les téléspectateurs, notons sa brève apparition dans la série Friends. La star américaine avait en effet perdu un pari avec Matthew Perry, qui incarne Chandler. Comme gage, il devait accepter de jouer dans la sitcom à succès. Il incarne Paul, le père de la petite amie de Ross et le petit ami de Rachel, au cours de la saison 6.

Bruce Willis et sa femme Emma Heming © Gregory Pace/REX/SIPA

Bruce Willis a été marié deux fois dans sa vie. De 1987 à 2000, il vit une histoire d'amour très médiatisée avec l'actrice américaine Demi Moore. De leur union qui a duré 13 ans, sont né trois filles : Rumer Gleen en 1988, Scout LaRue en 1991 et Tallulah Belle en 1994. Après avoir été brièvement fiancé avec Brooke Burns, on apprend en 2009 que l'acteur américain de Die Hard s'est marié avec Emma Heming. Cette mannequin, qui a 23 ans de moins que lui, donne naissance au deux derniers enfants du comédien : Mabel Ray en 2012 et Evelyn Penn en 2014. Il n'a jamais eu de fils.

C'est fini, on ne verra plus Bruce Willis au cinéma. Ses proches avaient annoncé sur les réseaux sociaux le 30 mars 2022 qu'il mettait fin à sa carrière d'acteur. La star américaine, populaire depuis Piège de cristal, Pulp fiction ou Le Sixième sens souffre d'aphasie. Il s'agit d'un trouble de la communication. Celui-ci peut se manifester à la fois dans l'expression, mais aussi dans la compréhension, qu'elle soit orale ou écrite. Le 16 février 2023, les proches de l'acteur ont reprécisé le diagnostic de Bruce Willis. L'aphasie n'est pas la cause mais la conséquence d'une autre maladie plus grave : la démence fronto-temporale.

L'état de santé de Bruce Willis n'a pas été davantage précisé par ses proches, si bien qu'on ne connaît pas la cause de sa maladie. Toutefois, selon le Los Angeles Time, Hollywood s'inquiéterait de son état depuis plusieurs années. Le réalisateur Mike Burns, qui a dirigé l'acteur de 67 ans dans Course contre la mort en 2021, s'est rendu compte rapidement "qu'il y avait un gros problème, et [il a]compris pourquoi on [lui] avait demandé de raccourcir son texte". Selon plusieurs professionnels de l'industrie, Bruce Willis avait du mal à se souvenir de ses répliques, il semblait désorienté et s'est vu réduit au maximum son texte et sa présence sur les plateaux de tournage.

Le terme médical est un peu barbare et regroupe différents types de dégénérescence neurologique qui touchent des zones précises du cerveau : le lobe frontal et parfois le lobe temporal. La démence fronto-temporale (DFT) affecte essentiellement la personnalité, le comportement et le langage de la personne malade, la mémoire est aussi touchée mais moins que dans le cas d'un Alzheimer. Comme toutes les démences, la DFT est un "déclin lent et progressif des fonctions cognitives" comme l'écrit le Manuel MSD qui précise que ce type de dégénérescence est observé pour 1 cas de démence sur 10 en moyenne.

Le déclin entrainé par la démence fronto-temporale est dû à une réduction des zones cérébrales frontales et temporales et donc à la perte de cellules nerveuses dans ces régions qui altère les capacités du patient. C'est un phénomène irréversible et donc une maladie incurable. Il n'existe pas de traitement contre la DFT mais les malades peuvent être pris en charge de manière adaptée aux symptômes avec de l'orthophonie pour le langage par exemple. L'assistance des patients est aussi utilisée pour ralentir la dégénérescence avec des stimulations régulières mais pas excessives. Pour les troubles de mémoires, les médecins recommandent l'adoption d'une routine.

L'aphasie, une de conséquences de la maladie dont souffre Bruce Willis, est un trouble du langage qui peut perturber le langage oral, sa lecture, ses gestes ou encore son écriture. Pour un acteur, comme pour n'importe qui, l'aphasie est un réel handicap dans la vie de tous les jours. À l'oral, selon le Service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation de Lausanne, l'aphasie peut se caractériser par une utilisation fréquente d'un mot par un autre, tel que parler de "lunettes" au lieu de "montre", ou son contraire, on parlera de chaud pour évoquer du froid. Une déformation partielle des mots, voire totale dans les cas les plus graves, et la production de phrases en style télégraphique sont aussi une conséquence de l'aphasie.

Comment devient-on aphasique ? À l'origine de ce mal, il y a "une lésion des zones spécifiques du langage, qui se situent dans le cerveau". En somme, résume le CHUV, "toute personne souffrant d'une atteinte cérébrale, avec une certaine acquisition du langage, peut devenir aphasique". L'origine de la lésion peut quant à elle s'expliquer par un accident vasculaire, une blessure ou une masse étrangère pathologique, telle qu'une tumeur. Dans le cas de Bruce Willis c'est une démence, une maladie neurodégénérative, qui est à l'origine de l'aphasie.

Peut-on guérir de l'aphasie ? Cela dépend malheureusement de plusieurs facteurs. L'acteur Bruce Willis, atteint d'une maladie incurable ne pourra pas recouvrer toutes ses capacités. Autres facteurs à prendre en compte : l'âge du patient, mais également la cause de la lésion ou encore la présence ou l'absence de troubles associés.