Harrison Ford : l'âge de la retraite pour Indiana Jones ? Il a déjà donné la réponse

Harrison Ford fait son retour au Festival de Cannes avec "Indiana Jones : le cadran de la destinée", présenté ce jeudi 18 mai 2023 hors compétition. En interview, l'acteur âgé de 80 ans a déjà confirmé que ce serait la dernière fois qu'il incarnerait le célèbre aventurier.

[Mis à jour le 18 mai 2023 à 18h18] Avec la présentation ce jeudi 18 mai 2023 au Festival de Cannes du film Indiana Jones et le Cadran de la destinée, cinquième opus de la saga sur l'aventurier réalisé par James Mangold, c'est une page de l'histoire du cinéma qui se tourne. En effet, on sait d'ores et déjà que c'est la dernière fois qu'on verra Harrison Ford interpréter ce rôle. "C'est le dernier film de la franchise, et c'est la dernière fois que je joue ce personnage", a en effet déclaré le célèbre acteur américain lors d'un entretien dans la dernière édition du magazine Total Film, publiée le 27 avril dernier.

Mais que les fans d'Harrison Ford se rassurent : s'il ne jouera plus le rôle d'Indiana Jones, cela ne signifie pas que l'acteur arrête définitivement sa carrière. Le comédien est toujours à l'affiche des séries télévisées 1923 et Shrinking. On le verra également prochainement dans deux films de l'écurie Marvel : Captain America : New World Order et Thunderbolts, dans le rôle du lieutenant-général Thaddeus Ross. Les deux films sont prévus pour 2024. Pas d'inquiétude également pour les fans d'Indiana Jones : une série dérivée inspirée de ses aventures serait en préparation sur Disney+, comme le rapporte Le Figaro. Mais ce sera donc sans Harrison Ford, l'acteur américain, âgé aujourd'hui de 80 ans, ayant indiqué à Total Film qu'il ne participera pas à ce spin-off si le projet "se concrétise".

Né le 13 juillet 1942 à Chicago, Harrison Ford grandit auprès d'un père catholique irlandais et d'une mère juive russe. A l'Université, il choisit d'étudier l'anglais et la philosophie, tout en s'initiant au théâtre. Mais il finit par être renvoyé en raison de ses absences répétées. Il veut désormais devenir acteur. Après quelques rôles au théâtre, il part pour Los Angeles. La chance semble lui sourire à 24 ans, lorsque l'un des patrons de la Columbia le remarque et lui fait signer un contrat de sept ans. Mais il ne décroche aucun rôle et est finalement remercié un an plus tard. Universal l'engage aussitôt et lui fait faire de petites apparitions comme dans Zabriskie Point d'Antonioni (1970).

Lassé de jouer les utilités, Harrison Ford reprend sa liberté et gagne sa vie en devenant charpentier. Il a notamment pour client un directeur de casting qui lui propose de tenir un second rôle dans American graffiti (1973) de George Lucas. Francis Ford Coppola, un autre jeune réalisateur prometteur l'emploie peu de temps après dans Conversation secrète (1974). Malheureusement, aucune sollicitation ne suit ces deux longs métrages et le comédien reste deux ans sans engagement. Désabusé, il hésite en 1976 à accepter la nouvelle offre de George Lucas qui lui propose le rôle de Han Solo dans le space opera La Guerre des étoiles. A la grande surprise d'Harrison Ford, le film est un triomphe et devient culte. Sa carrière est enfin lancée. Il a alors 35 ans.

Une star internationale

Après une apparition dans Apocalypse now de son ami Coppola, le comédien rempile en 1980 et 1983 dans les épisodes V et VI de La Guerre des étoiles qui achèvent d'en faire une star internationale. Dans un tout autre style, il incarne le personnage principal du film de science-fiction Blade Runner de Ridley Scott. Autres énormes succès populaires, Les Aventuriers de l'arche perdue (1981) et ses suites Indiana Jones et le temple maudit et Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg lui permettent de peaufiner son image de héros sympathique et séduisant. Il achève de conquérir le public féminin avec Witness où il forme un couple très romantique avec Killy McGillis. Harrison Ford connaît néanmoins quelques échecs avec des films qui lui tenaient particulièrement à cœur : Mosquito Coast (1986) de Peter Weir et Frantic de Roman Polanski (1988). Ces revers le poussent alors à tourner dans des longs métrages plus commerciaux.

A partir des années 90, Harrison Ford aligne les blockbusters efficaces avec régularité et professionnalisme. Qu'il incarne un avocat (A propos d'Henry, 1991), ou le président des États-Unis (Air Force One, 1997), il joue en général des personnages à responsabilité, bons pères de famille (Ennemis rapprochés, 1997), connaissant parfois des crises au sein de leur couple (Présumé innocent, 1990), et souvent victimes de complot (Le Fugitif, 1993). Spécialiste des thrillers (Apparences, 2000) et des films d'action (K-19 : le piège des profondeurs, 2002), le comédien a franchi le cap de la soixantaine avec brio mais sa carrière laisse désormais peu de place à la surprise.

En 2007, Steven Spielberg ramène à la vie le mythique personnage d'Indiana Jones, à nouveau incarné par Harrison Ford, âgé de 66 ans, dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Le film est mal accueilli par les fans de la saga qui lui reprochent de ne pas vraiment coller à l'esprit de la trilogie. Par la suite, il enchaîne sur deux films plus sérieux : Droit de passage traitant de l'immigration et Mesures exceptionnelles, l'histoire vraie d'un chercheur au bord de la découverte révolutionnaire. En 2011, il partage l'affiche avec Diane Keaton sur le film Morning Glory dans lequel il joue le rôle d'un présentateur capricieux, puis dans le western de science-fiction Cowboys & Envahisseurs.

Harrison Ford se fait de plus en plus rare sur les plateaux et ce n'est qu'en 2013 qu'on le retrouve pour le biopic 42 sur la vie du joueur de baseball américain Jackie Robinson, mais également dans Paranoïa qui s’avérera être un flop total. Il enchaîne avec La Stratégie Ender qui, au contraire, sera un des grands succès du box-office 2013. Après le renvoi de Bruce Willis du troisième volet d'Expendables, Harrison Ford a été appelé pour le remplacer. Il incarnera donc Max Drummer dans ce nouveau volet réunissant les acteurs les plus costauds d'Hollywood. En 2015, Ford reprend le rôle iconique de Han Solo dans le nouveau volet de La Guerre des étoile, Star Wars 7. Deux ans plus tard, c'est celui de Rick Dekard qu'il interprète à nouveau dans Blade Runner 2049. Un cinquième film Indiana Jones est également prévu pour 2023.

Côté vie privée, Harrison Ford a été marié pendant 20 ans à la scénariste Melissa Mathison avec qui il a eu deux enfants, Malcolm et Georgia en 1987 et 1990. Au début des années 2000, l'acteur défraie la chronique en quittant sa deuxième épouse, Melissa Mathison (leur mariage dure de 1983 à 2004) pour la comédienne Calista Flockhart, héroïne de la série Ally McBeal. Ils se sont mariés le 15 juin 2010 à Santa Fé dans l'état du Nouveau Mexique. Ensemble, ils forment une famille recomposée et Harrison Ford considère Liam, le fils de Calista Flockhart adopté en 2001, comme son propre fils.