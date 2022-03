VIDEO. Will Smith : la blague de Chris Rock sur sa femme a chamboulé les Oscars 2022

WILL SMITH. Will Smith a giflé Chris Rock lors des Oscars 2022. L'humoriste s'était en effet moqué de la calvitie de sa femme Jada Pinkett Smith, qui souffre d'une maladie. Vidéo et retour sur la séquence qui a bouleversé la soirée.

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 9h56] Sketch ou réalité ? Will Smith a assurément chamboulé la cérémonie des Oscars 2022, plus encore que la victoire de Coda. L'acteur, oscarisé le soir-même, a giflé Chris Rock en plein milieu de la soirée. Il n'a pas apprécié que l'humoriste ait fait une blague sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie.

Will Smith a ensuite hurlé "Laisse le nom de ma femme hors de ta put*** de bouche !" Cette séquence a provoqué le malaise dans la salle, surtout lorsque le public a compris que cela ne faisait pas partie du sketch. Quelques minutes plus tard, l'acteur de La Méthode Williams remporte l'Oscar du meilleur acteur et s'excuse pour son comportement, mais pas auprès de Chris Rock. L'Académie des Oscars a par la suite condamné ce geste sur les réseaux sociaux.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Si Will Smith a frappé Chris Rock lors des Oscars 2022, c'est donc avant tout à cause d'une mauvaise blague du maître de cérémonie. L'humoriste, venu introduire l'Oscar du meilleur documentaire, avait fait une plaisanterie sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett-Smith et sur sa calvitie due à une maladie, l'alopécie. Il l'a notamment comparée à Demi Moore, chauve dans le film A armes égales. Will Smith n'a pas du tout apprécié la blague, puisqu'il s'est levé et a frappé Chris Rock au visage, avant de hurler : "Laisse le nom de ma femme hors de ta put*** de bouche !"

Durant la coupure pub, Denzel Washington a essayé de calmer Will Smith, tandis que sa publiciste est venue lui parler à plusieurs reprises. Le comédien a été aperçu en larmes au cours de cette séquence, mesurant probablement la portée de son geste. Quelques minutes plus tard, une fois la confusion passée, une nouvelle séquence est venue bouleverser cette cérémonie pusique Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams.

Dans un discours confus, en larmes, l'acteur n'a pas manqué de s'excuser auprès de l'Académie et des autres nommés (mais pas auprès de Chris Rock), avant de rappeler qu'il prenait très à coeur son rôle de protecteur et de père de famille : "L'art imite la vie. Je ressemble ce soir à un père de famille fou, comme Richard Williams. Mais l'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il lâché, en sanglots, avant de lancer : "Merci. J'espère que l'Académie des Oscars m'invitera à nouveau." Selon Vanity Fair, Will Smith a par la suite refusé de faire tout commentaire sur cette séquence et n'a pas répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse qui a suivi sa victoire.

Que risque Will Smith après avoir frappé Chris Rock ?

On ne sait pas véritablement quelle relation Will Smith et Chris Rock entretenaient avant la fameuse claque des Oscars 2022. Selon des informations de Variety, qui cite la police de Los Angeles, Chris Rock aurait décidé de ne pas porter plainte contre Will Smith après que celui-ci l'ait frappé sur la scène des Oscars. L'acteur oscarisé risquait six mois de prison et une amende de 100 000$. Si Chris Rock n'a pas porté plainte pour le moment, il a encore six mois pour changer d'avis. Il est également peu probable que l'Académie demande à Will Smith de rendre son Oscar du meilleur acteur, même si elle a condamné son comportement à demi-mot sur les réseaux sociaux, affirmant "ne pas fermer les yeux sur les actes de violence" mais préférant célébrer les vainqueurs de la soirée.

Will Smith et Jada Pinkett se rencontrent en 1994. L'actrice auditionne pour le rôle de la petite amie du personnage joué par Will Smith dans la série Le Prince de Bel-Air. Jada Pinkett ne décrochera pas le rôle, mais débute une relation amicale avec l'acteur. Leur idylle débute réellemment en 1997. Ils se marient et donnent naissance à un fils, Jaden, né en 1998 et une fille, Willow, née en 2000. Avant de rencontrer Jada Pinkett Smith, Will Smith avait épousé Sheree Zampino en 1992. Ils ont eu un garçon, Trey Smith, la même année. Trois ans après leur mariage, le couple divorce.

En 2018, Jada-Pinkett Smith annonce dans la série Red Table Talk souffrir d'alopécie, une expérience "terrifiante" : "mes cheveux ont toujours été une importante part de mon identité. Prendre soin de mes cheveux -et avoir le choix d'en avoir ou non- était un magnifique rituel pour moi. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'aurai plus ce choix". Cette maladie auto-immune, plus communément appelée calvitie, provoque la chute des cheveux. Elle décide de se raser complètement le crâne. Sur Instagram, l'actrice réagissait à la maladie en ces termes : "A partir de maintenant, je ne peux qu'en rire. Vous savez tous que je souffre d'alopécie et d'un coup, cela s'est traduit ainsi", a-t-elle déclaré en montrant son crâne rasé.

Le couple Will Smith / Jada Pinkett Smith régulièrement moqué

Le couple n'a pas caché qu'ils ne représentaient pas le couple traditionnel d'Hollywood. Jada Pinkett Smith en particulier est d'ailleurs régulièrement moquée sur les réseaux sociaux. En effet, ils ont conclu d'un commun accord de fréquenter d'autres personnes, et d'avoir un mariage ouvert. Au magazine GQ, Will Smith expliquait en effet : "Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Certains membres de sa famille avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de la mienne. [...] Nous avons fini par nous donner mutuellement confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Pour nous, le mariage ne doit pas être une prison."