Will Smith : il gifle Chris Rock aux Oscars 2022, la vidéo

WILL SMITH. Will Smith a frappé Chris Rock durant la cérémonie des Oscars 2022, après que l'humoriste ait fait une blague sur la calvitie de sa femme Jada Pinkett Smith. En vidéo.

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 8h17] C'est la séquence que l'on retiendra des Oscars 2022, plus encore que la victoire de Coda ou Jane Campion. Will Smith a frappé Chris Rock ce dimanche 27 mars 2022 après qu'il ait fait une plaisanterie sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett Smith. L'acteur a ensuite hurlé "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !" Cette séquence a provoqué le malaise dans la salle, surtout lorsque le public a compris que cela ne faisait pas partie du sketch.

Mais pourquoi Will Smith a réagi aussi violemment ? Chris Rock avait fait une plaisanterie sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, la comparant à Demi Moore dans le film A armes égales. La femme de Will Smith souffre d'alopécie, une maladie de perte de cheveux qui l'a forcée à se raser le crâne. Plus tard, Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Il s'est ensuite excusé auprès de l'Académie et des autres nommés, mais pas auprès de Chris Rock. Ci-dessous, la vidéo de Will Smith frappant Chris Rock.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Will Smith a frappé Chris Rock lors des Oscars 2022. L'humoriste, venu introduire l'Oscar du meilleur documentaire, avait fait une plaisanterie sur sa femme, Jada Pinkett-Smith et sur sa calvitie due à une maladie, l'alopécie. Il l'a comparée à Demi Moore, chauve dans le film A armes égales. Will Smith n'a pas du tout apprécié la blague, puisqu'il s'est levé et a frappé Chris Rock au visage, avant de hurler "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !"

Durant la coupure pub, Denzel Washington a essayé de calmer Will Smith, tandis que sa publiciste est venue lui parler à plusieurs reprises. Le comédien a été aperçu en larmes au cours de cette séquence, mesurant probablement la portée de son geste. Selon Vanity Fair, le comédien a refusé de faire tout commentaire sur cette séquence et n'a pas répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse qui a suivi sa victoire. Il s'est néanmoins excusé auprès de l'Académie et des autres nommés (mais pas auprès de Chris Rock) lors de son discours de remerciement.

Quelques minutes plus tard, une fois la confusion passée, Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams. Dans un discours confus et en larmes, il n'a pas manqué de s'excuser auprès de l'Académie et des autres nommés, avant de rappeler qu'il prenait très à coeur son rôle de protecteur et de père de famille. Il a également expliqué que ses larmes n'étaient pas liées au prix qu'il venait de remporter, mais à son désir de mettre en lumière l'équipe du film, sous-entendant peut-être qu'il leur avait gâché leur moment.

Selon des informations de Variety, qui cite la police de Los Angeles, Chris Rock aurait décidé de ne pas porter plainte contre Will Smith après que celui-ci l'ait frappé sur la scène des Oscars. L'acteur oscarisé risquait six mois de prison et une amende de 100 000$. Si Chris Rock n'a pas porté plainte pour le moment, il a encore six mois pour changer d'avis.

Le 9 mai 1992, l'acteur d'1m88 se marie avec Sheree Zampino avec qui il a un garçon, Trey Smith, né en 1992. Trois ans après leur mariage, le couple divorce. En 1997, Will Smith se remarie avec Jada Pinkett, chanteuse et actrice américaine. Ils ont un fils, Jaden, né en 1998 et une fille, Willow, née en 2000. En 2018, Jada-Pinkett Smith annonce dans la série Red Table Talk souffrir d'alopécie, une maladie qui provoque la chute des cheveux, et décide de se raser complètement le crâne.

Né le 25 septembre 1968 en Pennsylvanie, Will Smith est un acteur américain qui voit sa carrière décoller dans les années 90, avec son rôle dans la série télévisée Le Prince de Bel-Air. Il s'impose au cinéma grâce à ses rôles dans les blockbusters Bad Boys, Independence Day ou encore Men in Black. Will Smith fait également carrière dans la musique.

Willard Carroll Smith est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Sa mère travaille dans une école et son père est technicien. Deuxième d'une famille modeste de quatre enfants, le jeune Will Smith est un enfant charmeur : on le surnomme même "prince" à son école, pour sa façon toujours très habile de se sortir des problèmes. Il est influencé à ses 14 ans par Eddie Murphy et les chanteurs de hip-hop. Elève brillant, Will Smith finit par tout abandonner pour se consacrer exclusivement à sa carrière musicale.

Will Smith rencontre Jeffrey Townes avec qui il forme un groupe : DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Le duo remporte un joli succès. Mais Will Smith est dépensier et après l'achat d'une maison et de quelques voitures, le jeune homme frôle la faillite personnelle. Une productrice de NBC lui propose alors de jouer dans une sitcom, où il devrait tout simplement interpréter son propre rôle : un ado de Philadelphie débarquant chez son riche oncle Phil à Beverly Hills. C'est le point de départ de la série événement Le Prince de Bel-Air, qui connaîtra six saisons.

Le sourire et l'immense capital sympathie de l'artiste font le reste. Souhaitant s'orienter vers le cinéma, Will Smith décroche de bonnes critiques pour sa participation à la comédie dramatique Six degrés de séparation, en 1993. Mais sa préoccupation première est de devenir une grande star. Il est ainsi un policier de choc dans Bad Boys sorti en 1995, un courageux pilote de chasse dans Independence Day, en 1996. A l'époque, le film se place comme le second plus gros succès commercial. L'année suivante, Will Smith joue également un agent du gouvernement dans Men in Black. Il continue de mener en parallèle une brillante carrière dans le rap avec les tubes Gettin' Jiggy Wit In, Just the Two of us, Men in Black, Miami...

Will Smith dans le film Independence Day en 1996 © RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Pourtant cette présence systématique dans un blockbuster estival finit par lui nuire : il est ainsi à l'affiche en 1999 de Wild Wild West, échec critique pour lequel il refuse le rôle de Néo dans Matrix. Cette grosse erreur de carrière va énormément l'affecter, au point que l'acteur va désormais se montrer plus pointilleux dans ses choix artistiques. Dans les années 2000, Will Smith abandonne la musique et joue pour Robert Redford dans le drame La Légende de Bagger Vance. Il incarne un stupéfiant Mohammed Ali dans le biopic de Michael Mann, Ali en 2002. Après deux suites de ses précédents succès, Men in Black II et Bad Boys II, Will Smith joue pour la première fois depuis l'arrêt du Prince de Bel-Air dans une comédie : Hitch. En 2007, il surprend le public avec sa bouleversante prestation dans A la recherche du bonheur dans le rôle d'un père au chômage.

Alternant désormais avec intelligence grosses productions et films plus personnels, Will Smith revient fin 2007 dans le film fantastique Je suis une légende, dans lequel il incarne le dernier homme sur Terre. Il incarne ensuite le super-héros Hancock, puis revêt son costume noir dans Men in Black III. En 2013, il retrouve son fils Jaden Smith dans After Earth. On le retrouve également dans Suicide Squad aux côtés de Margot Robbie et Jared Leto en 2016. Malgré l'échec critique du film, Will Smith continue d'apparaître dans des premiers rôles de blockbusters : Bright (2017), Aladdin (2019) ou encore Gemini Man (2019) ou Bad Boys for life (2020). Il incarne aussi le père de Serena et Venus Williams dans le biopic La méthode Williams, qui lui vaut le premier Oscar du meilleur acteur de sa carrière.

Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett et Trey Smith à l'avant-première de Gemini Man en 2019 © Matt Baron/REX/SIPA

Au cours de sa carrière, Will Smith se voit remettre de nombreux prix. En 2005, il reçoit un César d'honneur. Plusieurs prix lui sont décernés pour sa carrière de chanteur : MTV Europe Music Awards. Pour sa carrière d'acteur, il est nommé deux fois aux Oscars et quatre fois aux Golden Globes. En 2002, il est nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour son étonnante performance dans Ali, mais le prix lui échappe. En 2007, il est une nouvelle fois nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour sa prestation bouleversante d'un père au chômage dans A la recherche du bonheur, mais il voit encore la statuette lui échapper. En 2022, il remporte l'Oscar du Meilleur acteur pour La méthode Williams.