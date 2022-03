"Will Smith : sa femme Jada Pinkett Smith réagit à la gifle sur Instagram"

WILL SMITH. Alors que la gifle administrée par Will Smith à Chris Rock reste dans tous les esprits après les Oscars 2022, Jada Pinkett-Smith, qui a fait l'objet de la blague douteuse de l'humoriste, est sortie du silence.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 9h53] Au lendemain de la soirée des Oscars, la gifle administrée par Will Smith à Chris Rock reste dans tous les esprits. La principale concernée par la blague de mauvais goût de l'humoriste sur son crâne rasé, Jada Pinkett Smith, est sortie du silence sur son compte Instagram quelques heures après que son mari se soit publiquement excusé. La femme de Will Smith n'a cependant pas pris position sur la polémique, écrivant simplement : "C'est une saison consacrée à la guérison. Et je vais en profiter". Elle n'en dira pas plus sur l'affaire. Pour rappel, Jada Pinkett Smith souffre d'alopécie, une maladie qui provoque la perte des cheveux.

Si Chris Rock a décidé de ne pas porter plainte contre l'acteur oscarisé pour le moment, l'Académie a condamné publiquement le geste avant d'ouvrir une enquête en interne. De son côté, Will Smith s'est publiquement excusé sur Instagram, jugeant son comportement "inacceptable et inexcusable". "Ce que j'ai fait est déplacé et j'ai eu tort [...] La violence n'a pas sa place dans un monde d'amour et de bonté." Les deux stars ne se seraient pas parlés depuis la fameuse gifle. Ils n'auraient donc pas encore fait la paix. Selon TMZ, Chris Rock aurait même évité l'acteur oscarisé lors de la soirée qui a suivi la cérémonie. Le tabloïd américain aurait interrogé un ami de l'humoriste, qui affirme que ce dernier n'avait pas eu connaissance de la maladie dont souffrait Jada Pinkett Smith. De son côté, Sean "Diddy" Combs aurait affirmé auprès de Page Six que l'incident "n'est plus un problème. C'est terminé [...] Ils sont frères", avant de préciser qu'il s'était entretenu avec chacun des intéressés séparément.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Si Will Smith a frappé Chris Rock lors des Oscars 2022, c'est donc avant tout à cause d'une mauvaise blague du maître de cérémonie. L'humoriste, venu introduire l'Oscar du meilleur documentaire, avait fait une plaisanterie sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett-Smith et sur sa calvitie due à une maladie, l'alopécie. Il l'a notamment comparée à Demi Moore, chauve dans le film A armes égales. Will Smith n'a pas du tout apprécié la blague, puisqu'il s'est levé et a frappé Chris Rock au visage, avant de hurler : "Laisse le nom de ma femme hors de ta put*** de bouche !"

Ce n'est pas la première fois que Chris Rock se moque de Jada Pinkett Smith aux Oscars. Il s'était notamment moquée de l'actrice et Will Smith en 2016, alors qu'il animait la 88e soirée de remise de prix. Le couple avait en effet appelé au boycott de la cérémonie, Jada Pinkett Smith déplorant que son mari ne soit pas nommé et déplorant le manque de diversité de l'Académie. "Que s'est-il passé cette année, s'était interrogé Chris Rock lors d'un discours. Les gens sont devenus fous. Spike [Lee] est devenu fou. Jada [Pinkett Smith] est devenue folle. Will est devenu fou. Tout le monde est devenu fou ! Jada a dit qu'elle ne vendrait pas [...] Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme si je boycottais la culotte de Rihanna. Je n'étais pas invité de toute manière !" Chris Rock s'est régulièrement moqué du couple par le passé, que ça soit sur leur vie privée, leur carrière ou ici le physique de Jada Pinkett Smith. La cérémonie des Oscars 2022 aura visiblement été la goutte d'eau.

La gifle donnée par Will Smith à Chris Rock a provoqué la stupeur aux Oscars 2022. Pendant un temps, la question d'un happening faisant partie du sketch s'est posée. Rapidement, lorsque Will Smith a crié sur Chris Rock en employant un langage plus qu'inhabituel en ce genre d'endroit, les observateurs ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène, mais bien d'un coup de sang de l'acteur. La réaction de Chris Rock, visiblement choqué et qui a eu du mal à reprendre contenance, est également très commentée depuis l'incident, comme preuve que quelque chose n'a pas tourné rond durant la cérémonie. Avant son communiqué annonçant une enquête lundi, l'Académie a réagi sur son compte Twitter pour rappeler qu'elle ne "fermait pas les yeux" sur les actes de violences, appelant toutefois à célébrer les vainqueurs de la soirée.

Aux Etats-Unis, la chaîne qui a diffusé la cérémonie des Oscars a coupé le son au moment de l'incident et des coupures pubs sont rapidement venues interrompre la soirée. A ce moment là, l'attachée presse de Will Smith, ainsi que plusieurs de ses amis dont Denzel Washington, se sont regroupés auprès de l'acteur pour l'aider à se calmer et le conseiller sur la marche à suivre durant le reste de la soirée. Par la suite, Will Smith a évité la traditionnelle conférence de presse que donnent les vainqueurs des Oscars et n'a pas fait de commentaire auprès des journalistes.

Durant la coupure pub, Denzel Washington a essayé de calmer Will Smith, tandis que sa publiciste est venue lui parler à plusieurs reprises. Une intervention de Bradley Cooper a aussi été photographiée. Will Smith a été aperçu en larmes au cours de cette séquence, mesurant probablement la portée de son geste. Quelques minutes plus tard, une fois la confusion passée, une nouvelle séquence est venue bouleverser cette cérémonie puisque le comédien a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams.

Dans un discours confus, en larmes, l'acteur n'a pas manqué de s'excuser auprès de l'Académie et des autres nommés (mais pas auprès de Chris Rock), avant de rappeler qu'il prenait très à coeur son rôle de protecteur et de père de famille : "L'art imite la vie. Je ressemble ce soir à un père de famille fou, comme Richard Williams. Mais l'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il lâché, en sanglots, avant de lancer : "Merci. J'espère que l'Académie des Oscars m'invitera à nouveau." Selon Vanity Fair, Will Smith a par la suite refusé de faire tout commentaire sur cette séquence et n'a pas répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse qui a suivi sa victoire.

L'acteur oscarisé pour La méthode Williams a ensuite présenté publiquement ses excuses sur Instagram au lendemain de la cérémonie : "Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle." Will Smith s'est ensuite personnellement excusé envers Chris Rock, qu'il n'avait pas mentionné lors de ses excuses sur la scène des Oscars au moment de son discours de remerciement quelques minutes plus tard : "Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris, a-t-il écrit sur Instagram. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Je suis gêné et mon acte ne représente pas l'homme que je veux être. La violence n'a pas sa place dans un monde d'amour et de bonté."

Que risque Will Smith après avoir frappé Chris Rock ?

On ne sait pas véritablement quelle relation Will Smith et Chris Rock entretenaient avant la fameuse claque des Oscars 2022. Selon des informations de Variety, qui cite la police de Los Angeles, Chris Rock aurait décidé de ne pas porter plainte contre Will Smith après que celui-ci l'ait frappé sur la scène des Oscars. L'acteur oscarisé risquait six mois de prison et une amende de 100 000$. Si Chris Rock n'a pas porté plainte pour le moment, il a encore six mois pour changer d'avis.

L'Académie des Oscars a annoncé ce lundi 28 mars 2022 dans un communiqué avoir commandé une enquête formelle, après que l'acteur a frappé l'humoriste venu remettre un prix aux Oscars 2022, Chris Rock. L'Académie a dit "condamner" le geste de la star, qui a pourtant reçu le soir même l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Si elle a demandé une enquête, il est peu probable que l'Académie demande à Will Smith de rendre son Oscar du meilleur acteur. L'actrice Whoopi Goldberg, l'une des administratrices de l'Académie des Oscars, a confirmé qu'il "y aura des conséquences" mais que les sanctions n'iraient certainement pas jusqu'à lui retirer sa récompense. L'Académie pourrait toutefois l'expulser ou simplement le réprimander.

Des réactions contrastées après la gifle de Will Smith

L'Académie des Oscars, à la fin de la cérémonie, a publié un tweet rappelant que "l'Académie ne cautionne aucune forme de violence", préférant rappeler que la soirée a pour objectif de "célébrer les vainqueurs qui mérite ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et des cinéphiles à travers le monde." Pour autant, les réseaux sociaux se sont bien vite enflammés au sujet de cet incident qui a vu Will Smith gifler Chris Rock en direct à la télévision aussi bien aux Etats-Unis que dans le monde. Le réalisateur Rob Reiner, par exemple, estime qu'il n'y a "aucune excuse" pour ce qu'a fait l'acteur. "Will Smith doit à Chris Rock une énorme excuse. Il n'y a aucune excuse pour ce qu'il a fait. Il a de la chance que Chris ne porte pas plainte. Les excuses qu'il a faites ce soir, c'était n'importe quoi."

Autre son de cloche de la part de Tiffany Haddish. "Quand j'ai vu un homme noir soutenir sa femme. Ca voulait dire beaucoup pour moi. En tant que femme, qui s'est souvent sentie sans protection, de voir quelqu'un dire 'Laisse le nom de ma femme hors de ta bouche ! Laisse ma femme tranquille', c'est ce qu'un mari est censé faire, non ? Vous protéger... Et peut être que le monde n'aime pas comme ça s'est passé, mais pour moi, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue parce que ça m'a permis de voir qu'il y a encore des hommes qui aiment et prennent soin de leur femme."

La journaliste américaine Maria Shiver, quant à elle, s'est exprimé en ces mots : "Will Smith dit qu'il veut être un vecteur d'amour. Mais l'amour n'est pas violent. L'amour n'est pas ce qui a été montré sur une scène mondiale ce soir. Nous ne devrions jamais en arriver à regarder une star de films taper sur quelqu'un à la télévision et puis, quelques instants plus tard, la voir ovationnée alors qu'elle parle d'amour." Le film de l'acteur, Jaden Smith, semble avoir apprécié le geste de son père puisqu'il a tweeté quelques secondes plus tard : "voilà comment on s'y prend".

Une chose est sûre, la séquence n'a visiblement pas suffisamment choqué les organisateurs de la soirée pour qu'ils agissent après le geste de Will Smith en plein direct partout dans le monde. Nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, où il incarne le père de Venus et Serena Williams, Will Smith a été couronné quelques minutes seulement après avoir porté la main sur Chris Rock. Il a même été ovationné par la foule hollywoodienne réunie au Dolby Theater. Il reste cependant difficile d'imaginer l'Académie prendre la décision d'exclure l'acteur avant son couronnement. Les Oscars ont d'ailleurs tenté de recentrer le débat après la cérémonie : ce qui compte c'est les gagnants de la soirée, par cette affaire. Une posture qui n'a pas beaucoup aidé puisque les réseaux sociaux n'ont parlé que de ça pendant toute la journée de lundi.

C'est en 1994 que Jada Pinkett et Will Smith se rencontrent. L'actrice passe alors une audition pour obtenir le rôle de la petite amie de Smith dans la série Le Prince de Bel-Air, qui l'a fait connaître. Si la jeune femme n'obtient pas le rôle, elle noue dès lors une relation d'ordre amical avec le comédien. Ce n'est que 1997 que les deux acteurs décident de sortir ensemble. Ils se marient peu après. Leurs enfants naissent dans la foulée : leur fils Jaden Smith en 1998 puis leur fille Willow en 2000. Will Smith était, quant à lui, père d'un autre enfant : Trey Smith, né de son union avec Sheree Zampino, avec qui il a été marié de 1992 à 1995.

En 2018, Jada-Pinkett Smith annonce dans la série Red Table Talk souffrir d'alopécie, une expérience "terrifiante" : "mes cheveux ont toujours été une importante part de mon identité. Prendre soin de mes cheveux -et avoir le choix d'en avoir ou non- était un magnifique rituel pour moi. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'aurai plus ce choix". Cette maladie auto-immune, plus communément appelée calvitie, provoque la chute des cheveux. Jada Pinkett Smith, qui commence à être régulièrement moquée sur les réseaux sociaux, décide de se raser complètement le crâne. Sur Instagram, l'actrice réagissait à la maladie en ces termes : "A partir de maintenant, je ne peux qu'en rire. Vous savez tous que je souffre d'alopécie et d'un coup, cela s'est traduit ainsi", a-t-elle déclaré en montrant son crâne rasé.

Le couple Will Smith / Jada Pinkett Smith régulièrement moqué

Lors de leurs apparitions publiques Will Smith et Jada Pinkett Smith n'ont jamais caché qu'ils ne représentaient pas le couple traditionnel d'Hollywood. Les deux stars ont par exemple conclu un accord leur permettant de fréquenter d'autres personnes, et d'avoir un mariage ouvert. Au magazine GQ, Will Smith expliquait récemment : "Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Certains membres de sa famille avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de la mienne. [...] Nous avons fini par nous donner mutuellement confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Pour nous, le mariage ne doit pas être une prison."

Au début de cette cérémonie des Oscars 2022, Regina Hall n'a d'ailleurs pas manqué de s'amuser de l'arrangement du couple Will Smith-Jada Pinkett en invitant les célibataires les plus convoités de la salle à la rejoindre sur scène. Elle a invité Will Smith à les rejoindre, ajoutant "ta femme est d'accord, tu peux venir". Le couple s'est amusé de cette blague. Mais notons toutefois que leur mariage et leur arrangement est régulièrement la cible de critiques et plaisanteries.