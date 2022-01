Nicole Kidman : qui est le mari de l'actrice ?

NICOLE KIDMAN. Depuis son mariage avec Tom Cruise, Nicole Kidman est désormais en couple avec un chanteur de country.

[Mis à jour le 5 janvier 2022 à 20h30] Dans The Undoing, diffusé sur TF1 en janvier 2022, Nicole Kidman est faussement marié à Hugh Grant. Mais dans la vraie vie, l'actrice australo-américaine est heureuse en mariage avec le chanteur de country Keith Urban. Le couple s'est dit "oui" en Australie le 25 juin 2006. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Sunday (2008) et Faith (2010).

Avant de trouver l'amour avec Keith Urban, Nicole Kidman a été mariée avec Tom Cruise. Ils ont formé, de 1990 à 2001, l'un des couples les plus glamours d'Hollywood. Après avoir adopté deux enfants, ils divorcent, évoquant notamment des croyances religieuses divergentes.

Née le 20 juin 1967 à Honolulu, Nicole Kidman débute sa carrière au cinéma dans de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques australiennes. Son rôle dans Jours de tonnerre lui permet de rencontrer le comédien Tom Cruise avec qui elle partagera onze ans de sa vie.

Nicole Kidman est née le 20 juin 1967 à Honolulu aux Etats-Unis, d'un père biochimiste et d'une mère enseignante. Elle est l'aînée de deux enfants. La famille retourne en Australie quatre ans après sa naissance. Adolescente, Nicole Kidman étudie la danse avant de se tourner vers l'art dramatique ; le théâtre fut pour elle un excellent moyen de combattre sa timidité. A 13 ans, Nicole se fait repérer par la réalisatrice Jane Campion et lui propose un rôle dans un court-métrage. En 1983, à l'âge de 16 ans, l'apprentie-comédienne quitte ses études et se lance à corps perdu dans le difficile métier d'actrice. Elle apparaît très vite dans de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques australiennes.

Le véritable tournant dans sa carrière arrive en 1989, année où Nicole Kidman joue dans Calme Blanc. Ce thriller australo-américain permet de dévoiler les charmes de cette belle rousse au teint clair aux spectateurs du monde entier. Puis vient l'hollywoodien Jours de tonnerre, dans lequel elle fait une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière avec le comédien Tom Cruise.

Après son mariage avec l'acteur, Nicole Kidman se voit soudain à l'affiche de nombreux projets : manipulatrice dans Malice (1993), arriviste dans Prête à tout (1995) ou encore psychologue séductrice dans Batman forever (1995), l'actrice privilégie visiblement les rôles de femmes fatales. Pourtant son seul nom n'est pas un gage de succès, comme en témoigne les échecs successifs de Portrait de femme (1996), Le Pacificateur (1997) ou encore Les Ensorceleuses (1998).

Ses réussites critiques et publiques, elle les doit à 3 films : le kubrickien Eyes Wide shut (1999) qui aura raison de son mariage d'avec Tom Cruise, le déluré Moulin Rouge ! (2001) dans lequel elle interprète la troublante Satine, une artiste fantasque et débridée, et le fantastique Les Autres, dans lequel elle joue une mère de famille stricte. Dès lors, Nicole Kidman devient l'une des actrices les plus puissantes d'Hollywood, choisissant de tourner avec les plus grands réalisateurs internationaux : Stephen Daldry et The Hours en 2002, Lars von Trier et Dogville en 2003, Anthony Minghella et Retour à Cold Mountain en 2004, Sidney Pollack et L'Interprète en 2005.

Sur le balai de Ma sorcière bien-aimée la même année, on la retrouve en 2007 à l'affiche de trois films aussi différents les uns que les autres : un drame intimiste avec Fur, un film fantastique avec The Invasion et une épopée d'heroic fantasy avec A la croisée des mondes. En 2008, elle retrouve son compatriote Hugh Jackman pour tourner une nouvelle fois sous la direction de Baz Luhrman le film d'aventure Australia. Les critiques sont mitigées et malgré quelques récompenses mineures, le film est boudé par les grandes cérémonies. L'année suivante, c'est avec Nine que l'actrice repasse l'épreuve de la comédie musicale.

Deux ans plus tard, elle fait forte impression dans le drame touchant, Rabbit Hole dans lequel elle interprète une mère qui se rapproche du jeune homme responsable de la mort de son fils. Ce rôle lui vaut une troisième nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice. En 2012, elle partage l'affiche du film policier Paperboy avec Zac Efron et Matthew McConaughey. Dans ce film, l'actrice glamour joue le contre-emploi pour incarner une femme névrosée. Elle fait ensuite sensation dans le thriller Stoker de Park Chan-wook avant d'accepter la lourde tâche d'incarner Grace de Monaco dans le biopic éponyme en 2014.

Nicole Kidman dans le film Grace de Monaco en 2014 © AP/SIPA

En 2015, Nicole Kidman joue aux côtés de Julia Roberts dans le thriller Aux yeux de tous. Elle fait également son grand retour au théâtre dans Photograph 51 et sa performance est félicitée par The New York Times. L'année 2017 marque le grand retour triomphant de l'actrice. Elle est nommée pour la quatrième fois aux Oscars pour le film Lion de Garth Davis. La même année, elle joue un des rôles principaux de la série Big Little Lies.

Depuis 2019, Nicole Kidman se tourne vers des rôles plus mûrs. Elle joue le rôle d'une journaliste de télévision dans le thriller Scandale aux côtés de Charlize Theron et Margot Robbie. Elle obtient un rôle dans la comédie-musicale The Prom, produit par la plateforme Netflix. L'actrice collabore de nouveau avec Alexander Skarsgard qui incarnait son mari dans la série Big Little Lies, pour le film The Northman.

Le 24 décembre 1990, l'actrice se marie avec Tom Cruise. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de Jours de Tonnerre, de Tony Scott. Le couple devient alors l'un des plus célèbres d'Hollywood. Ensemble, ils adoptent une fille, Isabella, née le 22 décembre 1992, puis un garçon, Connor, né le 17 janvier 1995. Après onze années de mariage, le couple se sépare, en partie à cause de croyances religieuses divergentes. Tom Cruise est un adepte de la Scientologie alors que Nicole Kidman se sent plus proche de la religion catholique.

Le couple emblématique d'Hollywood Nicole Kidman et Tom Cruise en 1994 © SIPANY/SIPA

Après son divorce avec l'acteur Tom Cruise, l'actrice Nicole Kidman et Keith Urban, un chanteur de country très populaire, se marient le 25 juin 2006 dans une banlieue de Sydney en Australie. C'est à Tahiti qu'ils choisissent ensuite de se rendre pour célébrer leur voyage de noces. Le couple a une fille, Sunday née le 7 juillet 2008. Leur deuxième fille, Faith, est née le 28 décembre 2010 d'une mère porteuse.

Nicole Kidman consacre une partie de son temps à diverses causes humanitaires. En 1994, elle devient ambassadrice de bonne volonté pour l'Unicef. Elle s'investit également dans les droits fondamentaux des femmes. En 2010, elle finance la construction d'une école à Port-au-Prince à Haïti après le séisme dévastateur.

Au cours de sa carrière, Nicole Kidman reçoit de nombreuses récompenses. En mars 2003, l'actrice remporte, en pleurs, l'Oscar de la Meilleure actrice pour son interprétation fiévreuse de Virginia Woolf pour The Hours de Stephen Daldry. Nommée à treize reprises aux Golden Globes, elle reçoit cinq prix. Le 13 janvier 2003, Nicole Kidman possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.