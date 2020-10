Scarlett Johansson : l'actrice s'est remariée, qui est son époux Colin Jost ?

BIOGRAPHIE DE SCARLETT JOHANSSON - Scarlett Johansson a dit "oui" à son compagnon Colin Jost, auteur au Saturday Night Live. C'est le troisième mariage de l'actrice.

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 15h21] C'est la troisième fois que Scarlett Johansson dit "oui" à l'un de ses compagnons. L'actrice des Avengers a épousé son compagnon depuis 2017, Colin Jost, en octobre 2020 au cours d'une "cérémonie intime". Le couple se serait passé la bague au doigt en présence de leur "famille et de [leurs] proches, en respectant les précautions sanitaires liées au Covid-19", a indiqué sur Instagram l'association caritative Meals on Wheels, qui a officialisé la nouvelle.

C'est le 30 novembre 2017 que Scarlett Johansson officialise sa relation avec Colin Jost, un humoriste, acteur et écrivain de la célèbre émission humoristique américain Saturday Night Live depuis 2005. Avant d'épouser Colin Jost, l'actrice de 35 ans, révélée dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, avait été mariée deux fois : d'abord avec le comédien canadien Ryan Reynolds de 2008 à 2011, puis avec le Français Romain Dauriac de 2014 à 2016.

Scarlett Johansson est une actrice américano-danoise. Elle est également connue comme réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et chanteuse. Elle est connue du grand public pour avoir incarné Black Widow pendant plus de dix ans dans le Marvel Cinematic Universe, mais également pour ses rôles dans de nombreux films, comme Lost in translation, Vicky Cristina Barcelona, Match Point ou encore Marriage Story. Elle est en 2018 et en 2019 l'actrice la mieux payée au monde.

Jeunesse de Scarlett Johansson

Scarlett Marie Johansson naît le 22 novembre 1984 à New York, quelques minutes avant son frère jumeau, Hunter. Elle est également la petite soeur de Vanessa Johansson, également comédienne. Son père architecte et sa mère manager se sépareront alors que la jeune fille n'a que 13 ans.

Touchée par le virus de la comédie dès son enfance, Scarlett Johansson multiplie les petites apparitions dans des pièces de théâtre, dont une scène à Broadway aux côtés d'Ethan Hawke. Et à 10 ans, elle apparaît déjà dans son premier film de cinéma, L'Irrésistible North, avec Elijah Wood, puis dans Juste Cause, avec Sean Connery.

Des débuts au cinéma très remarqués

Elle tient son premier rôle d'importance en 1998 avec le rôle de Grace, la jeune fille accidentée de L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford. Scarlett Johansson devient ensuite une égérie du cinéma indépendant américain en jouant aux côtés de Thora Birch pour les besoins de Ghost World (2001). Sa candeur et ses airs délicieusement ingénus servent à merveille ce personnage de jeune adolescente cynique, proche du caractère d'une Daria. Mais ce n'est rien comparé aux succès rencontrés par La Jeune Fille à la perle (2003) de Peter Webber et surtout par Lost in translation (id.) de Sofia Coppola, dans lequel elle joue une jeune américaine perdue physiquement et sentimentalement dans un hôtel nippon. Cette performance lui vaut une reconnaissance immédiate de ses pairs, et fait d'elle l'une des actrices les plus demandées du circuit.

Vedette chez Woody Allen, Brian de Palma...

Premier demandeur d'importance, Woody Allen, qui en fait sa muse en lui offrant à tour de rôle un beau rôle de femme fatale un brin capricieuse dans Match Point (2005), celui d'une apparition onirique dans Scoop (2006) et le premier rôle de Vicky Cristina Barcelona (2008). Elle prendra d'ailleurs la défense du réalisateur, accusé de viol sur sa fille adoptive Dylan Farrow, en 2020 : "J'aime Woody. Je le crois, et je retravaillerais avec lui n'importe quand. Je le vois dès que je peux, et j'ai eu de nombreuses discussions avec lui sur tout ça. J'ai été très directe, et lui aussi. Il maintient son innocence, et je le crois".

Puis l'actrice effectue un virage à 180° en jouant le personnage féminin principal du film d'action futuriste The Island (id.), de Michael Bay, avant de retrouver un rôle de femme fatale et intrigante pour les besoins du Dahlia noir (id.) de Brian de Palma. Par la suite, l'actrice s'accorde des rôles bien plus légers dans des comédies comme Le Journal d'une baby-sitter (2007) ou Ce que pensent les hommes (2009).

Alors qu'elle intègre l'écurie Marvel dans le rôle de la Veuve Noire de 2008 à 2021, Scarlett Johansson s'illustre à plusieurs reprises dans d'autres genres, et notamment le cinéma indépendant américain : on a pu la voire dans la comédie dramatique (Nouveau Départ en 2011), le biopic (Hitchcock en 2012) la science-fiction (Under The Skin en 2013) et la comédie (Don Jon en 2013). Elle est également à l'affiche de Her de Spike Jonze en 2014, un film de multiples fois récompensé et/ou nominé aux Golden Globes et Oscars. Toutefois, on n'entend que sa voix tout au long du film. Elle prêtera également sa voix dans l'adaptation du Livre de la jungle et dans le film d'animation Tous en scène, tous deux sortis en 2016.

D'autres réalisateurs connus s'intéresseront aux talents d'actrice de Scarlett Johansson. Elle joue le rôle titre dans le film de science-fiction Lucy de Luc Besson en 2014, avant de rejoindre le casting de la comédie Ave Cesar ! des frères Cohen. On a également pu la voir jouer le premier rôle dans le blockbuster Ghost in the Shell de Rupert Sanders. En 2020, elle est nommée à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de la mère du protagoniste dans Jojo Rabbit de Taika Waititi. Elle est également nommée cette même année aux Oscars pour son rôle dans Marriage Story, le film de Noah Baumbach sorti sur Netflix en 2019.

A partir de l'année 2008, Scarlett Johansson s'essaye à des rôles plus grands publics. Ainsi, elle débute ses aventures héroïques avec The Spirit, un film adapté du comic-book de Will Eisner. Mais le véritable succès de ce nouveau registre vient avec sa participation active à l'univers Marvel. Elle devient Black Widow/la Veuve Noire dans les films Iron Man 2 en 2010 et l'immense succès de 2012, Avengers. En 2014, elle sera au générique de Captain America : Le Soldat de l'hiver, avant de rejoindre Avengers 2 : l'ère d'Ultron (2015), Captain America : Civil War (2016), Avengers : Infinity War et la conclusion Avengers : Endgame (2019). Elle doit apparaître pour la dernière fois dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en 2021, pour le film Black Widow centré sur son personnage. Ce blockbuster, qu'elle co-produit, lui rapporte 20 millions de dollars, contre 1 million pour le premier Avengers. En 2018, elle est l'actrice la mieux payée au monde avec plus de 40,5 millions de dollars engrangés entre 2017 et 2018.

Scarlett Johansson a été mariée à trois reprises dans sa vie. En 2020, elle dit "oui" au comédien et auteur du Saturday Night Live Colin Jost, avec qui elle est en couple depuis au moins le 30 novembre 2017. Auparavant, l'actrice avait été mariée à l'acteur Ryan Reynolds pendant deux ans avant de se séparer en 2011. Elle a également épousé un éditeur de magazine français, Romain Dauriac, en 2014. De cette relation, naîtront une fille, Rose Dorothy Dauriac. Le couple se sépare cependant deux ans après leur mariage. Scarlett Johansson a également été en couple avec d'autres personnalités de l'industrie hollywoodienne, comme l'acteur Josh Hartnett, l'acteur Sean Penn ou encore le publicitaire Nate Naylor.

En parallèle du cinéma, Scarlett Johansson a aussi fait carrière dans la musique. Elle a participé à l'album à but non lucratif Unexpected Dreams - songs from the stars, mais aussi à la bande-originale d'un court-métrage de Bennett Miller. En 2007, elle enregistre l'album de reprises Anywhere I Lay My Head aux côtés de Tom Waits. En 2009, sort également l'album Break Up, composé de duos avec Pete Yorn. La chanson Relator connaît un certain succès. Après ces incursions dans le monde de la musique, Scarlett Johansson crée son groupe The Singles en 2015.