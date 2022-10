Angelina Jolie : elle accuse Brad Pitt de violences sur leurs enfants

ANGELINA JOLIE BRAD PITT. Des documents judiciaires révèlent de nouvelles accusations de la part d'Angelina Jolie, et notamment une violente altercation avec son ex-mari dans un avion.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 9h23] Le divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt continue de faire couler de l'encre. Des documents judiciaires ont fuité ce mardi 4 octobre 2022 aux Etats-Unis, et nous en disent plus sur une dispute qui a eu lieu entre les deux acteurs dans un jet-privé, en 2016, année de leur séparation. La réalisatrice accuse son ex-mari d'avoir été violent avec deux de leurs enfants. Angelina Jolie accuse Brad Pitt d'avoir "étranglé un des enfants et frappé un autre" dans ces documents judiciaires, relayés par les médias américains Variety et Le New York Times.

Dans le détail, ces documents disent qu'il l'a "attrapée par la tête et l'a secouée avant de la pousser contre la paroi des toilettes". Brad Pitt aurait "déversé de la bière" sur celle qui était alors son épouse ainsi que "de la bière et du vin rouge sur leurs enfants". Il reprochait à Angelina Jolie d'être "trop obséquieuse" avec eux. Alors que l'acteur de Fight Club devenait de plus en plus agressif envers sa femme, "un des enfants a défendu verbalement sa mère" et "les enfants se sont interposés". Brad Pitt a alors "étranglé un des enfants et frappé un autre au visage." Cette dispute n'a finalement débouché sur aucune poursuite, mais l'actrice a demandé le divorce quelques jours plus tard. Les représentants de Brad Pitt n'ont pas encore réagi.

Née à Los Angeles en Californie (Etats-Unis) le 4 juin 1975, Angelina Jolie est très vite devenue l’une des actrices les plus populaires du cinéma, tant par ses films que par ses régulières apparitions dans les pages people. Fille du comédien Jon Voight, filleule de Jacqueline Bisset, Angelina Jolie se lance très tôt dans la comédie en intégrant le célèbre Lee Strasberg Institute. Après une courte carrière de mannequinat et quelques apparitions dans des clips, la jeune femme joue vite dans quelques films dont Hackers en 1995.

Au cinéma, Angelina Jolie trouve les faveurs du public dans le thriller Bone Collector (2000) et celle de la profession dans le drame Une Vie volée, dans lequel elle joue une jeune femme internée dans un hôpital psychiatrique. Et c’est (déjà) un Oscar du Meilleur second rôle féminin qui vient récompenser sa prestation. La comédienne va se faire un nom dans des films d'action, 60 secondes chrono (2000) mais surtout en interprétant aventurière Lara Croft dans deux adaptations (Tomb Raider en 2001 et Le Berceau de la vie en 2003) du célèbre jeu vidéo Tomb Raider.

Après quelques mois d'absence on la retrouve ainsi sur les écrans en 2005 dans le rôle de l’intrigante mère d’Alexandre, Olympias, puis dans Mr and Mrs Smith. La promotion du film est d'ailleurs entachée par des rumeurs d'infidélité de Brad Pitt, alors marié à Jennifer Aniston, avec Angelina Jolie. Quelques mois plus tard, Brad Pitt et Angelina Jolie officialisent leur relation. On la retrouve ensuite dans des rôles plus engagés comme l’épouse du fondateur de la CIA dans Raison d’Etat (2007) de Robert DeNiro ou Marianne Pearl, la veuve du journaliste assassiné Daniel Pearl dans Un Coeur invaincu de Michael Winterbottom. En 2008, elle prête sa voix au film d’animation Kung Fu Panda. Elle tournera sous la direction de Clint Eastwood dans L'Echange, et sera d'ailleurs nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique.

Ses débuts de réalisatrice

Après l'échec de The Tourist au côté de Johnny Depp, l'actrice signe son premier long-métrage sur la guerre des Balkans en 2012 avec Au Pays du sang et du miel. Elle se transforme ensuite en sorcière pour Maléfique (2014) et revient derrière la caméra pour Invincible (2015), consacré à un héros de la Seconde Guerre mondiale. En 2017, sort son dernier film en tant que réalisatrice sur Netflix, D'abord ils ont tué mon père, qui dénonce la violence des Khmers Rouge au Cambodge.

Après plusieurs années d'absence suite à sa séparation avec Brad Pitt, Angelina Jolie revient en force dès 2019 avec le second volet de Maléfique. Elle est également annoncée au casting de plusieurs longs-métrages à venir : Those who wish me dead (prochainement), The one and only Ivan (prochainement), Eternals (2021). Le second volet du film d'action Salt pourrait aussi voir le jour en 2029. Angelina Jolie est également annoncée au casting du film centré sur Cléopatre réalisé par Denis Villeneuve, et d'un autre film historique, cette fois sur l'impératrice Catherine II de Russie.

Angelina Jolie, une actrice et réalisatrice engagée

Actrice activiste, Angelina Jolie a continué à s'engager ces dernières années pour venir en aide aux réfugiés et aux femmes à travers le monde. Elle travaille notamment à la promotion d'un organisme international qui enquêterait sur les crimes de guerre, notamment les viols de masse et les violences sexuelles. Angelina Jolie fait également partie du Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (UNHCR) afin de venir en aide aux réfugiés, n'hésitant pas à se rendre en mission en Sierra Leone, au Pakistan, en Inde, au Darfour… afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence de ces régions instables du globe.

Angelina Jolie rencontre son premier mari, Jonny Lee Miller, sur le tournage du film Hackers en 1995. Quatre ans plus tard, elle divorce de Miller pour rejoindre les bras de l'acteur Billy Bob Thornton. Les phrases choc et les provocations sont le lot quotidien du couple. Le couple finit par divorcer en 2003. En 2005, Angelina Jolie débute une relation très médiatisée avec Brad Pitt, qu'elle épouse en 2014. Les deux stars annoncent leur séparation en 2016. Le divorce est officialisé trois ans plus tard, en 2019.

En 2005, Angelina Jolie fait la couverture des magazines people du monde entier pour s'être attirée les faveurs du beau Brad Pitt lors du tournage de la comédie d'action M. & Mrs. Smith, provoquant le divorce de l'acteur d'avec Jennifer Aniston. Les deux stars hollywoodiennes officialisent rapidement leur relation et vont vivre dix ans ensemble. Brad Pitt et Angelina Jolie se marient le 23 août 2014 en France, au château de Miraval. Elle va également jouer et réaliser Vue sur mer, où elle dirige son époux. Mais en 2016, la planète cinéma et people tremble : Brad Pitt et Angelina Jolie annoncent leur séparation. Une procédure de divorce est lancée, l'actrice évoque "des différends irréconciliables". Angelina Jolie demande d'abord la garde exclusive. Finalement, à bout de concessions, un accord est conclu au sujet de la garde de leurs enfants en décembre 2018, après plus de deux ans de bataille judiciaire. Le divorce du couple est prononcé le 18 avril 2019.

Sa séparation avec Brad Pitt a bouleversé Angelina Jolie, comme elle le décrit à Madame Figaro : C'était un moment compliqué, où je ne me reconnaissais plus", détaille-t-elle avant de poursuivre : "j'étais devenue plus petite, comme insignifiante, même si cela ne se voyait pas forcément. J'ai ressenti une profonde et véritable tristesse, j'étais blessée". Elle a également connu des problèmes de santé : après avoir subi une double mastectomie (ablation d'un sein) en 2013, une chirurgie de reconstruction et une ovariectomie (ablation d'un ou deux ovaires) préventive en 2015, l'actrice a révélé en 2017 à Vanity Fair avoir souffert de la paralysie de Bell, une paralysie partielle du visage, mais également d'hypertension.

L'expérience Lara Croft a changé la vie de la comédienne : pendant les prises de vues situées au Cambodge, Angelina Jolie tombe amoureuse du pays au point d'adopter le petit Maddox. Après avoir rencontré Brad Pitt, Angelina Jolie va adopter une petite fille d'origine Ethiopienne, Zahara et Pax Thien d'origine vietnamienne, puis le couple Jolie-Pitt a donné naissance en 2006 en Namibie à une petite fille, Shiloh Nouvel, ainsi qu'aux jumeaux Vivienne Marcheline et Knox Léon en 2008.