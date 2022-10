Catherine Frot : son couple avec Michel Fau et l'avortement, ingrédients d'une affiche séduisante

Catherine Frot revient au théâtre en cette rentrée 2022 pour "Lorsque l'enfant paraît", une pièce savamment située entre la comédie sociale et le théâtre de boulevard, où elle a comme époux le truculent Michel Fau...

On le sait, Catherine Frot choisit ses scénarios avec minutie, une exigence qui la rend rare sur le grand écran. L'actrice, qui a reçu le Molière de la meilleure actrice en 2016 pour "Fleur de cactus", n'est pas moins diligente quand il s'agit de théâtre. Celle qui remonte sur les planches au Théâtre de la Michodière, à Paris, jusqu'au 31 décembre 2022, a choisi la pièce - "Lorsque l'enfant paraît" - et le partenaire - Michel Fau, metteur en scène et époux de Catherine Frot sur les planches - qu'il lui fallait. Dans cette comédie de boulevard explosive, elle incarne Olympe, une mère de famille bourgeoise de l'après-guerre, pétrie des conventions du moment, qui sera confrontée à une grossesse imprévue alors que son fils a mis enceinte sa secrétaire.

Ces deux grossesses pour le moins embarrassantes surviennent alors que Charles Jacquet (Michel Fau), le mari d'Olympe et sous-secrétaire d'Etat à la Famille, a obtenu la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines pour les délits d'avortement... En plus de l'observation jubilatoire de cette famille bien rangée en pleine explosion, c'est une satire sociale féroce qu'a imaginée l'auteur André Roussin, autour des bonnes mœurs de l'époque et notamment de la question de l'avortement. Catherine Frot, bien aidée par son compagnon Michel Fau, obtient les meilleures critiques, jouant la partition de cette femme du grand monde, plongée dans le plus grand désarroi, à la perfection.

Catherine Frot est une actrice de cinéma et de théâtre. Très populaire, elle a été reconnue par ses pairs en cumulant à elle seule dix nominations aux César depuis 1986. Elle en a décroché deux : l'un pour Un air de famille (1997), l'autre pour Marguerite (2016). Elle a également été récompensé par deux Molières.

Née le 1er mai 1956 à Paris (XIIIe) d'un père ingénieur et d'une mère prof de maths, Catherine Frot se découvre très tôt des prédispositions pour le comique, prenant des cours dès l'âge de 14 ans au conservatoire de Versailles. Suivront très naturellement l’École de la rue Blanche et le Conservatoire en 1974, avant de se vouer au théâtre, via la compagnie du Chapeau rouge.

Faisant ses classes chez Alain Resnais puis Philippe de Broca, Catherine Frot a déjà dix ans de carrière et une vingtaine de films derrière elle lorsque le monde du cinéma découvre véritablement son humour décalé dans la comédie grinçante de Cédric Klapisch, Un Air de famille (1996), la consacrant du César de la meilleure actrice dans un second rôle. Mais c'est surtout par sa prestation subtile de mère désinvolte et inconséquente, dans La Dilettante (1997), de Pascal Thomas, qu'elle développe toute sa palette, premier grand rôle récompensé du prix de la meilleure actrice au festival de Moscou. Ce créneau burlesque, elle l'exploite encore avec malice dans les enquêtes absurdes et très british de l'excentrique Prudence Beresford (Mon Petit doigt m'a dit, 2005, Le Crime est notre affaire, 2008), sous la patte complice du même Pascal Thomas.

En 2009, Albert Dupontel met en scène et se met en scène dans Le Vilain. Il confie à Catherine Frot le rôle de la mère de son personnage. Puis, l'actrice alterne films policiers (Coup d'éclat, 2011, Associés contre le crime, 2012) et comédies (Bowling, 2012) avant de s'illustrer dans Les Saveurs du palais qui lui vaut une neuvième nomination aux César. En 2015, Catherine Frot s'illustre dans Marguerite et décroche même le César de la meilleure actrice. Si elle continue de tourner en 2017, apparaissant dans Sage Femme et Momo, la comédienne décide alors de faire une pause dans sa carrière, pensant même à arrêter le cinéma.

Pendant dix-huit mois, le public ne l'a verra plus sur grand écran. Dans un entretien accordé au Parisien, en mars 2019, Catherine Frot reviendra sur cette période de break : "J'étais fatiguée, je ne savais pas vers où aller… Je n'ai pas vécu de dépression, mais j'avais envie de me retrouver avec mes affaires personnelles, avec ma fille, mes amis. J'avais envie d'être disponible. De ne plus être actrice pendant un petit moment".

Après avoir pris du temps pour se reposer et se ressourcer, l'actrice a décidé de faire son grand retour en mars 2019 avec le film Qui m'aime me suive. Catherine Frot a été la même année à l'affiche de la pièce de théâtre La Carpe et le Lapin, aux côtés de Vincent Dedienne. La comédienne césarisée sera également au casting de Sous les étoiles de Paris et La fine fleur. En 2021, elle incarnait une femme désemparée au milieu de deux appelés revenus d'Algérie dans les années 1960 (Gérard Depardieu et Jean-Pierre Darroussin), dans le drame Des hommes.

Catherine Frot reste très privée sur sa vie privée. Toutefois, elle partage la vie du réalisateur français Michel Couvelard qu'elle a épousé en 1987. Elle joue notamment dans le film de son mari Inséparables, sorti en 1999. Le couple a eu une fille, prénommée Suzanne.