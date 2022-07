Ben Affleck : il s'est marié avec Jennifer Lopez, les détails de la cérémonie

BEN AFFLECK JENNIFER LOPEZ. Après s'être fiancés en avril dernier et vingt ans après leur première idylle, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés à Las Vegas. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 10h12] Ils se sont dit oui ! Vingt ans après leur première relation, et trois mois seulement après leurs secondes fiançailles, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés ce samedi 16 juillet 2022. Le couple se serait envolé à Las Vegas pour un mariage express.

Sur la newsletter de son site "On the JLO", Jennifer Lopez est revenue sur son mariage avec Ben Affleck. "La nuit dernière, nous nous sommes envolés à Vegas, nous avons fait la queue avec quatre autres couples pour obtenir une licence", a-t-elle écrit. "Nous sommes arrivés juste à temps dans la petite chapelle blanche, à minuit. Ils sont gentiment restés ouverts quelques minutes de plus, nous ont laissés prendre des photos dans une Cadillac rose convertible, utilisée bien sûr par le passé par le roi lui-même." Après l'échange de voeux et des bagues, le couple s'est enfin uni, 18 ans après la rupture de leurs premières fiançailles. "C'était le plus beau mariage que nous aurions pu imaginer [...] C'était la plus belle soirée de nos vies."

Ben Affleck et Jennifer Lopez s'était rencontrés en 2002, sur le tournage du film "Gigli". Pendant deux ans, le couple a fait la une des tabloïds. Ils devaient se marier en 2004 mais ont fini par rompre leurs fiançailles, après deux ans d'amour. Le couple s'était reformé en 2021, presque vingt ans après leur séparation et à la surprise générale et avaient enflammé le tapis rouge de la dernière Mostra de Venise.

Les premières années

Ben Affleck est né à Berkeley le 15 août 1972. Il débute sa carrière très jeune, à l’âge de huit ans dans des publicités et apparaît au cinéma pour la première fois en 1981 dans le film The Dark End of the Street. Puis, il joue dans des séries télévisées et dans des téléfilms dans les années 1980. Durant ses études à Harvard, il rencontre son meilleur ami Matt Damon et finit par abandonner ses études pour ses consacrer au cinéma.

Les deux hommes se retrouvent pour la première fois à l’écran en 1992 dans La Différence de Robert Mandel. En 1997, il coécrit avec Damon le film Will Hunting dont le scénario et l’acteur secondaire, Robin Williams, sont primés aux Oscars. On prédit alors à Ben Affleck un avenir radieux et c’est ainsi qu’on le retrouve dans des films à gros budgets comme Armageddon (1998) ou Pearl Harbor (2001) et aussi dans des comédies à succès tels que le multi-primés aux Oscars, Shakespeare In Love (1999).

La traversée du désert

Entre 2002 et 2004, la relation très médiatique qu’il entretient avec la chanteuse et actrice Jennifer Lopez provoque un ralentissement sévère dans sa carrière. La plupart des films dans lesquels ils jouent sont des échecs commerciaux dont le plus marquant est sans doute Amours Troubles avec Lopez, un échec monumental lié au battage autour du couple qui se sépare un an plus tard. Finalement, sur le plateau du film Daredevil, Affleck retrouve Jennifer Garner à qui il avait déjà donné la réplique sur le film Pearl Harbor. Les deux acteurs se marient et deviennent parents de trois enfants. Après une période où il enchaîne les castings infructueux, l’étiquette de petit ami de Jennifer Lopez lui collant toujours à la peau, il retrouve le chemin des plateaux en 2006 avec Hollywoodland où il incarne le regretté George Reeves.

Renaissance en tant que réalisateur

Il s'essaye à la réalisation en 2009 avec le film policier Gone Baby Gone dans lequel il dirige son frère Casey Affleck. La même année, il reprend son poste d’acteur pour tourner Ce Que Pensent Les Hommes et le thriller Jeux de pouvoir aux côtés de Russell Crowe. L’année suivante, il dirige le thriller The Town avec Jon Hamm, Rebecca Hall et Jeremy Renner au casting. Pour cela, il reçoit des critiques élogieuses de la part de la presse. Il retrouve ensuite Tommy Lee Jones et Kevin Costner dans The Company Men, un film à petit budget, premier long-métrage du réalisateur John Wells.

Ben Affleck confirme sa renaissance en tant que réalisateur en recevant enfin la reconnaissance de ses pairs en 2013. En effet, son film Argo portant sur la crise iranienne des otages de 1979, reçoit l’Oscar du meilleur film, du Meilleur scénario adapté et du Meilleur montage. Par ailleurs, Affleck s’empare la même année du Golden Globes du Meilleur réalisateur. Cette pluie de récompenses lui valent d’obtenir le rôle du prochain Batman dans lequel il affronte Superman dans les salles obscures en 2015. Le film et sa suite Justice League ne lui permettent cependant pas de revenir sur le devant de la scène. Après un nouveau passage à vide, marqué par son divorce avec Jennifer Garner et des problèmes d'addiction, il revient sur le devant de la scène dans The Way Back (2020) et Le Dernier Duel (2021).

