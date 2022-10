Jamel Debbouze : comment a-t-il perdu sa main et la mobilité du bras ?

Jamel Debbouze a perdu sa main et l'usage de son bras droit dans un tragique accident à Trappes, à l'âge de 14 ans. Un drame sur lequel il est déjà parvenu à se confier ces dernières années...

Jamel Debbouze est ce dimanche soir l'invité de Laurent Delahousse, à l'occasion de la sortie prochaine du film "Le Nouveau jouet". Aux côtés de Daniel Auteuil sur France 2, à qui il donne la réplique dans le film, le comédien va revenir sur la genèse de ce remake de l'oeuvre culte de Francis Veber, "Le Jouet", avec Pierre Richard dans le rôle titre. Lors de ses précédents passages à la télévision pour promouvoir le film, comme sur France 5 la semaine dernière, Jamel Debbouze a accepté d'évoquer avec humour son bras droit handicapé à la suite d'un accident, à l'âge de 14 ans.

Alors qu'il tentait de traverser une voie de chemin de fer à Trappes le 17 janvier 1990, Jamel Debbouze a en effet été percuté par un train qui lui a sectionné la main. Il va perdre alors l'usage de son bras droit et un ami : Jean-Paul Admette, le fils du chanteur Michel Admette, qui ne survivra pas au drame.

S'il reste généralement très discret sur cet incident, l'humoriste, acteur et producteur n'a pas hésité à l'évoquer dans plusieurs entretiens plus intimes, mais aussi dans l'émission "Au tableau !!!" en 2018. "Je suis sorti tard alors que je n'aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur le quai d'une gare. Je voulais gagner un peu de temps. J'ai vu le bus passer. Et j'ai traversé les rails en pleine nuit sans regarder, ni à gauche, ni à droite".

Né le 18 juin 1975 dans le 10e arrondissement de Paris, Jamel Debbouze grandit dans une famille modeste d'origine marocaine de six enfants dans le 18e arrondissement, puis à Trappes, en banlieue parisienne. Elève dissipé selon les différents éléments biographiques qui ont été rapportés, il trouve sa voix en découvrant le théâtre et entre à la ligue d'improvisation française, où il excelle dès l'adolescence. Il est marié depuis le 8 mai 2008 à Mélissa Theuriau avec qui il a un fils, Léon Ali Debbouze et une fille, Lila Debbouze.

Un comique médiatique

En 1995, Jamel Debbouze est appelé pour ses talents comiques sur Radio Nova où il est en charge de chroniques quotidiennes. Il travaille ensuite sur Paris Première, puis est sollicité en 1997 par Canal+ où il crée Le Cinéma de Jamel pour l'émission Nulle Part Ailleurs. Jamel Debbouze sait jouer de sa petite taille et de son côté titi parisien gouailleur et bafouillant, au point de devenir très vite populaire. Il n'en gagne pas moins ses galons de comédien de télévision dans la série H de 1998 à 2001, toujours sur Canal +. Il enchaîne en 1999 avec un premier one man show intitulé Jamel en scène qu'il joue avec beaucoup de succès pendant deux ans.

Star au cinéma

Après plusieurs courts métrages (Les Pierres bleues du désert de Nabil Ayouch, 1992), Jamel Debbouze est enfin engagé en 1996 dans un premier long : Les Deux papas et la maman de Jean-Marc Longval. Il est ensuite choisi par Laurent Bouhnik pour jouer dans Zonzon en 1998, mais c'est le rôle de Youssef dans Le Ciel, les oiseaux et... ta mère de Djamel Bensalah (1999) qui lui ouvre les portes du cinéma et dans lequel il joue notamment aux côtés de Lorant Deutsch.

Grâce à ce film et à sa notoriété grandissante acquise à la télévision, Jamel Debbouze est repéré par Jean-Pierre Jeunet pour interpréter le commis épicier lunaire du Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le jeune comédien triomphe peu de temps après dans Astérix et Obélix : mission Cléôpatre d'Alain Chabat (2002) où il prête ses traits à un mémorable Numérobis et arrive à voler la vedette à Gérard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci ou encore Gérard Darmon. Le long métrage est un triomphe historique qui rassemble plus de 14 millions de spectateurs et vaut en partie à Jamel de figurer à la première place des personnalités françaises les mieux payées de l'année 2002 avec 2,12 millions d'euros de revenus.

Paradoxalement, Jamel Debbouze ne profite pas de cet état de grâce et préfère retourner sur scène plutôt que d'enchaîner les tournages. Il se lance également dans deux projets d'envergure : la construction de studios au Maroc et la production du film Indigènes de Rachid Bouchareb. Luc Besson réussit cependant à le convaincre de tenir son premier grand rôle au cinéma dans Angel-A en 2005. En 2012 il joue de nouveau avec Alain Chabat dans Sur la piste du Marsupilami. L'année suivante, il incarne le jeune Hassan dans La Marche de Nabil Ben Yadir notamment aux côtés de Charlotte Le Bon et Olivier Gourmet, un film inspiré de la "Marche pour l'égalité et contre le racisme" qui s'est tenue entre octobre et décembre 1983.

En 2014, Jamel Debbouzze fait ses débuts dans la mise en scène avec Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père ?, un film d'animation dans lequel il dirige sa femme, Mélissa Theuriau. Depuis, il alterne les projets au cinéma, sur scène et à la télévision, mais aussi au micro de certaines grosses productions d'animation. On l'a vu notamment dans La Vache en 2016, Alad'2 en 2018 et entendu en 2019 dans Toy Story 4 (Ducky) ou le Roi Lion (Timon), alors qu'il tenait l'affiche avec Gilles Lellouche du film Jusqu'ici tout va bien.