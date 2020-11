Johnny Depp : l'acteur perd son procès face au Sun, ce qu'il faut retenir

BIOGRAPHIE DE JOHNNY DEPP - L'acteur a perdu son procès en diffamation contre le Sun, qui décrivait Johnny Depp comme un "mari violent" dans sa relation avec Amber Heard.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 13h05] C'est un revers judiciaire pour Johnny Depp. L'acteur de Pirate des Caraïbes a perdu le 2 novembre 2020 son procès en diffamation qui l'opposait au tabloïd britannique The Sun. Celui-ci avait décrit l'interprète de Jack Sparrow comme un mari violent envers son épouse, l'actrice Amber Heard, qui est venu témoigner de plusieurs accusations d'agressions à la barre de la Haute Cour de Londres lors d'un procès hautement médiatisé qui s'est tenu en juillet dernier. Dans le détail, la société éditrice du quotidien News Group Newspapers avait qualifié Johnny Depp de "frappeur de femmes", s'appuyant sur 14 épisodes d'accès de violence relatés essentiellement par l'actrice, tous contestés par Johnny Depp. Le couple s'était dit oui en 2015 avant de divorcer deux ans plus tard, l'actrice vue dans Aquaman ayant raconté des "années" de violences "physiques et psychologiques", accusations qui ont toujours été démenties par Johnny Depp. Lors du procès, ce dernier a accusé son ex-femme d'avoir été violente envers lui.

Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies". Une fois la décision rendue, un porte-parole du Sun a réagi auprès de l'AFP en déclarant que "les victimes de violences conjugales ne doivent jamais avoir à se taire", a réagi un porte-parole du Sun, remerciant le juge et l'actrice "pour son courage à témoigner devant la Cour". Les avocats d'Amber Heard ont de leur côté estimé que "cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise", l'actrice souhaitant toutefois "obtenir justice" dans une autre procédure qui est actuellement en cours aux Etats-Unis.

Johnny Depp est un acteur américain. Il est connu pour ses collaborations avec Tim Burton (Edward aux mains d'argent, Sleepy Hollow, Alice aux pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie...) mais également pour avoir incarné le célèbre pirate Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes. Il a également rejoint le casting de la saga Les Animaux fantastiques dans le rôle de Gellert Grindelwald.

John Christopher Depp II, alias Johnny Depp est né le 9 juin 1963 à Owensboro dans le Kentucky. Fils d'un ingénieur et d'une serveuse, le futur acteur est d'abord un passionné de musique. Il intègre le groupe The Kids, et fait la première partie de la tournée d'Iggy Pop. Deux ans plus tard, les musiciens vont se produire à Los Angeles, mais le groupe ne remporte pas le succès tant attendu. C'est là que Johnny Depp rencontre l'acteur Nicolas Cage, qui le met en relation avec son agent. Il décroche ainsi un petit rôle en 1984 dans le film culte, Les Griffes de la nuit de Wes Craven.

Sa carrière au cinéma

Johnny Depp a trouvé sa vocation, il décide de suivre des cours de comédie, puis connaît la célébrité en 1987, avec la série 21 Jump Street. Sa carrière est lancée, mais il décide de rompre avec l'image véhiculée par son personnage à la télévision. Il joue par la suite dans Cry-baby de John Waters et interprète des personnages toujours plus surprenants. Le film Edward aux mains d'argent marque le début d'une très belle collaboration avec le réalisateur Tim Burton, qui fera de lui son acteur fétiche, en enchaînant avec les films Ed Wood en 1994, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête en 2000, Charlie et la chocolaterie en 2005, Les Noces funèbres, ou encore la comédie musicale Sweeney Todd.

Artiste confirmé aux multiples casquettes, Johnny Depp ne cesse de diversifier les rôles et apparaît là où l'on s'y attend le moins (La Neuvième porte, From Hell, The Tourist, Rango). Malgré son succès, l'acteur reste fidèle au réalisateur Tim Burton pour lequel il livre une fabuleuse prestation en chapelier fou dans son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, puis en vampire ensorcelé dans Dark Shadows. Il retrouve aussi régulièrement le cinéaste Gore Verbinski pour la saga Pirates des Caraïbes, Rango et Lone Ranger qui ne rencontrera pas le succès escompté en 2013. Il connaît cependant plusieurs flops critiques et commerciaux avec Transcendence (2014) ou encore Charlie Mortdecai (2015), avant de reprendre le rôle du Chapelier fou dans Alice de l'autre côté du miroir (2016). Sa carrière connaît cependant un nouveau souffle dès la fin de l'année 2016, quand Johnny Depp est officiellement annoncé au casting des Animaux fantastiques, dans le rôle du maléfique mage Gellert Grindelwald. Il incarne ce rôle dans les trois premiers volets de la franchise, dont le prochain film doit sortir en 2021.

Johnny Depp a eu plusieurs relations médiatisées au cours de sa vie. Les plus connues sont celles avec Vanessa Paradis et Amber Heard. Auparavant, il a été marié pendant deux ans à Wiktoria Michel de 1983 à 1985, avant d'être fiancé pendant moins d'un an avec Jennifer Grey (Dirty Dancing) de 1988 à 1989. On lui prête également une relation avec l'actrice Sherilyn Fenn, l'actrice Winona Ryder (1989-1993) la mannequin Kate Moss (1994-1997).

De 1998 à 2012, Johnny Depp a été en couple avec Vanessa Paradis. Le couple ne s'est jamais marié, mais aura deux enfants ensemble, les seuls de l'acteur et de la chanteuse : l'actrice Lily-Rose Depp et Jack John Christopher III Depp. La séparation de Johnny Depp et Vanessa Paradis est annoncée dans un communiqué de presse en juin 2012, après 14 ans de vie commune. Toutefois, ils déclarent garder des relations amicales et se séparent en restant amis.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément. En juillet 2020, un procès en diffamation opposant l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun.