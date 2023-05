Johnny Depp : l'acteur réhabilité à Cannes après son procès contre Amber Heard. Où en est l'affaire ?

JOHNNY DEPP. Johnny Depp signe son grand retour au Festival de Cannes avec le tapis rouge du film "Jeanne du Barry", ce mardi 16 mai.

[Mis à jour le 16 mai 2023 à 11h45] Johnny Depp signe son grand retour médiatique, après deux ans de procédures judiciaires contre son ex-compagne Amber Heard. L'acteur américain est de retour au cinéma et au Festival de Cannes ce mardi 16 mai 2023, puisque son dernier film en tant qu'acteur, Jeanne Du Barry, est projeté en ouverture sur la Croisette.

L'annonce du retour de l'acteur en disgrâce a provoqué la polémique en marge du Festival de Cannes. Depuis 2016, Johnny Depp est en effet accusé de violences conjugales par son ancienne épouse. Les deux stars se sont livré une longue bataille judiciaire de 2020 à 2022. Devant le tribunal de Londres, l'acteur de 59 ans perdra un premier procès en diffamation contre le Sun, qui l'avait accusé de "mari violent" dans ses colonnes. Mais bien d'autres verdicts vont suivre.

Johnny Depp a notamment remporté une victoire médiatique et partiellement judiciaire au cours de son procès qui s'est tenu à Fairfax, en Virginie, au cours de l'année 2022. L'acteur comme Amber Heard s'accusaient mutuellement de diffamation. A l'issue d'un interminable déballage, ils seront tous les deux condamnés, mais la peine de Johnny Depp sera moins sévère que celle de son ancienne épouse, déclarée grande perdante dans les médias américains.

Johnny Depp vainqueur sur Amber Heard ?

Johnny Depp a été condamné à verser 2 millions de dommages et intérêts compensatoires à son ex-compagne. A l'inverse, Amber Heard a écopé d'un peine de 10 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires et 350 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs. Les deux parties se sont accordées le 16 décembre 2022 pour régler l'affaire : Amber Heard devra seulement verser un million de dollars de dommages et intérêts.

Depuis, Johnny Depp a entamé son retour médiatique. Après une série de concerts aux côtés de Jeff Beck, une tournée avec son groupe Vampires a été programmée. Le retour en grâce se fait aussi, symboliquement, par un retour au Festival de Cannes dans le film Jeanne Du Barry.

L'acteur a également annoncé son retour à la réalisation avec un long-métrage sur le peintre Amedeo Modigliani, qui réunit Riccardo Camarcio, Al Pacino et Pierre Niney au casting. A l'inverse, Amber Heard s'est éloignée des plateaux de cinéma pour élever sa fille dans l'intimité.

Johnny Depp est un acteur américain. Il est connu pour ses collaborations avec Tim Burton (Edward aux mains d'argent, Sleepy Hollow, Alice aux pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie...) mais également pour avoir incarné le célèbre pirate Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes. Il a également rejoint le casting de la saga Les Animaux fantastiques dans le rôle de Gellert Grindelwald pour les deux premiers films. Depuis 2016, il fait l'objet d'accusations de violences conjugales sur son ex-femme, l'actrice Amber Heard.

John Christopher Depp II, alias Johnny Depp est né le 9 juin 1963 à Owensboro dans le Kentucky. Fils d'un ingénieur et d'une serveuse, le futur acteur est d'abord un passionné de musique. Il intègre le groupe The Kids, et fait la première partie de la tournée d'Iggy Pop. Deux ans plus tard, les musiciens vont se produire à Los Angeles, mais le groupe ne remporte pas le succès tant attendu. C'est là que Johnny Depp rencontre l'acteur Nicolas Cage, qui le met en relation avec son agent. Il décroche ainsi un petit rôle en 1984 dans le film culte, Les Griffes de la nuit de Wes Craven.

Johnny Depp a trouvé sa vocation, il décide de suivre des cours de comédie, puis connaît la célébrité en 1987, avec la série 21 Jump Street. Sa carrière est lancée, mais il décide de rompre avec l'image véhiculée par son personnage à la télévision. Il joue par la suite dans Cry-baby de John Waters et interprète des personnages toujours plus surprenants. Le film Edward aux mains d'argent marque le début d'une très belle collaboration avec le réalisateur Tim Burton, qui fera de lui son acteur fétiche, en enchaînant avec les films Ed Wood en 1994, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête en 2000, Charlie et la chocolaterie en 2005, Les Noces funèbres, ou encore la comédie musicale Sweeney Todd.

Artiste confirmé aux multiples casquettes, Johnny Depp ne cesse de diversifier les rôles et apparaît là où l'on s'y attend le moins (La Neuvième porte, From Hell, The Tourist, Rango). Malgré son succès, l'acteur reste fidèle au réalisateur Tim Burton pour lequel il livre une fabuleuse prestation en chapelier fou dans son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, puis en vampire ensorcelé dans Dark Shadows. Il retrouve aussi régulièrement le cinéaste Gore Verbinski pour la saga Pirates des Caraïbes, Rango et Lone Ranger qui ne rencontrera pas le succès escompté en 2013. Il connaît cependant plusieurs flops critiques et commerciaux avec Transcendence (2014) ou encore Charlie Mortdecai (2015), avant de reprendre le rôle du Chapelier fou dans Alice de l'autre côté du miroir (2016). Sa carrière connaît cependant un nouveau souffle dès la fin de l'année 2016, quand Johnny Depp est officiellement annoncé au casting des Animaux fantastiques, dans le rôle du maléfique mage Gellert Grindelwald. Il incarne ce rôle dans les deux premiers volets de la franchise. Ses accusations de violences conjugales sur Amber Heard entachent cependant sa présence dans les films. Le procès perdu face au Sun en novembre 2020 lui vaut de démissionner de la franchise dérivée d'Harry Potter.

Johnny Depp a eu plusieurs relations médiatisées au cours de sa vie. Les plus connues sont celles avec Vanessa Paradis et Amber Heard. Auparavant, il a été marié pendant deux ans à Wiktoria Michel de 1983 à 1985, avant d'être fiancé pendant moins d'un an avec Jennifer Grey (Dirty Dancing) de 1988 à 1989. On lui prête également une relation avec l'actrice Sherilyn Fenn, l'actrice Winona Ryder (1989-1993) et le mannequin Kate Moss (1994-1997).

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément, affirmant avoir reçu des coups de son ex-femme. En juillet 2020, un procès en diffamation oppose l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun et fait appel au jugement. Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies".

En 2022, Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent devant le tribunal de Fairfax, aux Etats-Unis. Les ex-époux s'accusent mutuellement de diffamation, Johnny Depp ayant porté plainte contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018 dans laquelle elle se disait victime de violences conjugales, sans le nommer, ruinant sa carrière selon lui. A l'issue de plusieurs semaines de bataille judiciaire très médiatisées, le Palais de justice du comté de Fairfax condamne Johnny Depp à verser 2 millions de dollars en dommage et intérêts compensatoires à son ex-épouse, et Amber Heard à verser à son ancien mari 10 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires et 350 000 dollars de dommages et intérêts punitifs. Le 16 décembre 2022, Johnny Depp et Amber Heard s'accordent sur un versement d'un million de dollars de dommages et intérêts de l'actrice à son ex-époux, réglant l'affaire.

De 1998 à 2012, Johnny Depp a été en couple avec Vanessa Paradis. Le couple ne s'est jamais marié, mais aura deux enfants ensemble, les seuls de l'acteur et de la chanteuse : l'actrice Lily-Rose Depp et Jack John Christopher III Depp. La séparation de Johnny Depp et Vanessa Paradis est annoncée dans un communiqué de presse en juin 2012, après 14 ans de vie commune. Toutefois, ils déclarent garder des relations amicales et se séparent en restant amis.

Polémiques sur la gestion de sa fortune

Johnny Depp a également fait la une des journaux sur sa manière de dépenser sa fortune. Il souffrirait ainsi d'oniomanie, trouble d'achat compulsif. Son gestionnaire a révélé en 2017 qu'il avait "dépensé 480 millions de dollars en vingt ans, soit une moyenne de 55 000 dollars par jour." Parmi ses acquisitions, on compte un ranch dans le Kentucky, un atoll aux Bahamas, cinq villas à Beverly Hills, 14 demeures pour 75 millions de dollars mais aussi des œuvres d'art de Warhol, Basquiat, Klimt ou Modigliani, 45 automobiles de luxe ou encore 70 guitares de collection.