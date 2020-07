Mel Gibson : hospitalisé après avoir eu le coronavirus, comment va-t-il ?

BIOGRAPHIE DE MEL GIBSON - Mel Gibson a contracté le coronavirus en avril 2020 et a dû être hospitalisé, annonce son agent. Désormais, l'acteur de Braveheart se porte mieux.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 14h47] Mel Gibson s'est fait une frayeur lors de la crise sanitaire liée au coronavirus. Son agent vient de révéler au magazine People que l'acteur de Braveheart, L'arme fatale et Mad Max avait été testé positif au coronavirus en avril dernier. Le comédien, âgé de 64 ans, avait d'ailleurs dû être hospitalisé une semaine à l'hôpital de Los Angeles. Toutefois, son agent a tenu des propos rassurant, puisqu'il assure que "depuis il est complètement rétabli". Selon Paris Match, l'acteur a même été aperçu récemment avec sa compagne, Rosalind Ross, apparaissant visiblement en bonne santé. Plus de peur que de mal donc. Mel Gibson rejoint ainsi la (longue) liste des acteurs qui ont contracté le coronavirus en 2020, comme Tom Hanks et Idris Elba.

Mel Gibson se fait de plus en plus rare à l'écran. Il devait revenir à l'affiche de films en 2020, dans Boss Level ou Waldo. Mais comme beaucoup de productions, leurs tournages et donc leurs sorties respectives ont dû être retardées à cause de la pandémie liée au Covid-19. L'acteur de 64 ans n'a plus été vu à l'écran depuis The Professor and the Madman, sorti en 2019. Auparavant, il avait signé son cinquième film en tant que réalisateur, Tu ne tueras point, sorti en 2016. Si Mel Gibson se fait de plus en plus rare au cinéma, il continue à faire parler de lui dans les tabloïds. Récemment, c'est l'actrice Winona Ryder (Stranger Things) qui a accusé l'acteur et réalisateur d'avoir tenu des propos antisémites et homophobes au cours d'une soirée, des accusations qu'il a totalement démenties.

Mel Gibson est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain. Il est connu pour avoir joué dans Braveheart, mais également L'arme fatale et Mad Max. Il est également le réalisateur du film controversé La Passion du Christ, sorti en 2004.

Mel Gibson est né dans l'Etat de New York le 3 janvier 1956. Il émigre avec sa famille en Australie, en protestation contre la guerre du Viêt Nam qui fait alors rage. Au cours de son adolescence, Mel Gibson travaille dans une usine avec ses cinq frères. C'est l'une de ses six soeurs qui l'aidera à trouver sa vocation d'acteur, le poussant à passer les auditions du National Institute of Dramatic Art de Sidney. Il va suivre ces études pendant trois ans, tout en passant ses premiers castings.

En 1977, Mel Gibson obtient son premier rôle au cinéma dans le thriller Summer City. Mais c'est en 1979 qu'il devient célèbre en décrochant le premier rôle duu film Mad Max et ses suites. Ses talents de comédien font l'unanimité dans Tim (1979) et Gallipoli (1981). Il débarque à Hollywood en 1984 et tourne Le Bounty et La Rivière. C'est en 1987 qu'il devient une véritable star avec la saga L'Arme fatale qui sera déclinée en quatre épisodes jusqu'en 1998.

Habitué aux films d'action, il décide d'explorer de nouveaux registres (Hamlet en 1990, Maverick en 1994) et se lance dans la réalisation. Il réalise L'Homme sans visage en 1993. Mais c'est la fresque historique Braveheart, qu'il réalise en 1995, qui confirmera ses talents de réalisateurs : le long-métrage remportera cinq Oscars et un Golden Globe. Dans les années 2000, Mel Gibson s'illustre dans des films de guerre (Nous étions soldats en 2001), dans des films historiques (The Patriot en 2000) et fantastiques (Signes en 2001). Il continue par ailleurs à signer des réalisations qui font parler d'elles comme La Passion du Christ en 2004 et Apocalypto en 2006.

En 2010, il est à l'affiche de Hors de contrôle et du Complexe du castor en 2011. Deux ans plus tard, c'est au générique de Machete Kills qu'on le retrouve avant qu'il s'engage aux côtés de la bande des Expendables dans le troisième volet de la saga. En 2016, sort son cinquième film en tant que réalisateur, Tu ne tueras point, portrait de l'objecteur de conscience Desmond Doss. Il est alors nommé au Golden Globe du meilleur réalisateur, mais aussi à six reprises aux Oscars 2017, dont les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. En 2019, il porte de nouveau sa casquette d'acteur pour le film de Sean Penn, The Professor and the Madman. Il est également annoncé au casting de Boss Level. Mel Gibson compte également réaliser un sixième film, intitulé Destroyer : Hell from heavens.

Mel Gibson a eu plusieurs femmes dans sa vie. Le 7 juin 1980, il épouse Robyn Moore à Forestville, en Australie. De cette union, naîtront sept enfants, une fille et six garçons. Après vingt-sept ans de mariage, Robyn Moore demande le divorce de Mel Gibson. L'acteur se fiance ensuite à Oksana Grigorieva, qui donnera naissance à une fille. Mais le couple se séparera en avril 2010. Depuis 2015, le réalisateur américain est en couple avec la cavalière et scénariste Rosalind Ross, de plus de trente ans sa cadette. Le couple donnera naissance à un garçon, le neuvième enfant de Mel Gibson.