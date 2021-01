Mort de Jean-Pierre Bacri : l'acteur terrassé par un cancer à 69 ans

JEAN PIERRE BACRI. Eternel râleur du cinéma français, Jean-Pierre Bacri est mort ce lundi 18 janvier 2021. Il a été emporté par un cancer alors qu'il était âgé de 69 ans.

18:32 - Jean-Pierre Bacri n'avait pas envie de jouer des héros optimistes Jean-Pierre Bacri restera probablement dans les esprits de nombreux cinéphiles et du public celui qui incarnait le mieux les personnages bougons et attachants. Dans les colonnes de L'Express, au moment de la sortie de "La vie très privée de monsieur Sim", le comédien défendait ses choix artistiques, ne souhaitant pas jouer des héros optimistes : "Ça m'ennuie de jouer ça, parce que je trouve que ce n'est pas la vie, sauf si c'est quelqu'un qui resplendit et qui finalement se tire une balle dans la bouche. J'ai de la tendresse surtout pour les gens chez qui je vois de l'humanité et c'est souvent dans l'angoisse ou dans la fragilité qu'on la voit", déclarait-il dans cette interview.

18:26 - Arte diffuse ce soir un film avec Jean-Pierre Bacri Hasard du calendrier, Arte avait prévu de diffuser ce lundi 18 janvier 2021 un film dans lequel Jean-Pierre Bacri figure au casting. Il s'agit de "La Baule-les-Pins", qui est à découvrir sur la septième chaîne à 20h55. L'acteur joue dans cette comédie dramatique face à Nathalie Baye et Richard Berry.

18:11 - Des personnalités politiques rendent hommage à Jean-Pierre Bacri Jean-Pierre Bacri était un acteur apprécié de tous. Plusieurs personnalités du monde politique ont tenu à saluer sa mémoire et son œuvre, suite à l'annonce de son décès, ce lundi 18 janvier 2021."C'est tellement nul et triste qu'il soit parti, a tweeté Benoît Hamon, ancien candidat des Socialistes à la présidentielle. Il va tellement manquer, Jean Pierre Bacri. Pensées émues pour sa famille, les siens, ses amis." De son côté, le président de la région Hauts de France Xavier Bertrand estime que "Jean-Pierre Bacri incarnait si bien le Français râleur et bougon qui existe en nous tous. Mais cet acteur engagé savait tellement nous faire rire. Malgré notre grande tristesse, puissions-nous garder, en nous souvenant de lui, "le sens de la fête"." Sur le réseau social, l'adjoint à la mairie de Paris Ian Brossat a également eu une pensée pour l'acteur : "Râleur magnifique, Jean-Pierre Bacri va tellement nous manquer..."

17:56 - Lorsqu'Agnès Jaoui évoquait Jean-Pierre Bacri Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont eu une longue relation à l'écran et dans la vie. Si le couple s'est séparé en 2012, ils ont continué à collaborer au cinéma et au théâtre ensemble. Dimanche 17 janvier 2021, la veille du décès de Jean-Pierre Bacri, dans les colonnes du Monde, Agnès Jaoui revenait d'ailleurs sur le lien qui l'unissait à l'acteur aujourd'hui disparu : pour elle, c'était "quelqu’un qui exprimait ce que je ressentais sans même me l’être formulé ; qui avait des réflexions qui me percutaient, me soulageaient, témoignaient de valeurs communes, d’un rapport au bien et au mal que je partageais, avec une conviction qui m’émerveillait car elle était si singulière..."

17:43 - Jean-Pierre Bacri, éternel râleur du cinéma français Jean-Pierre Bacri occupait une place à part au sein du cinéma français. Il jouait souvent des personnages râleurs et bougons, la plupart du temps de véritables anti-héros. Cette image lui collait d'ailleurs à la peau : "Les gens qui me connaissent savent que je suis un joyeux luron, révélait-il dans les colonnes du Monde en 2003. J'aime rire et faire rire, mais quand quelque chose me gonfle, je le dis."

17:27 - A quel âge est mort Jean-Pierre Bacri ? Jean-Pierre Bacri nous a subitement quitté ce lundi 18 janvier 2021, a-t-on appris par l'AFP et BFM TV. L'acteur était malade depuis plusieurs mois et souffrait d'un cancer, si bien qu'il n'était plus réapparu au cinéma depuis 2018. Il était âgé de 69 ans au moment de son décès.

17:19 - Une relation à l'écran et à la ville avec Agnès Jaoui Le nom de Jean-Pierre Bacri est indissociable de celui d'Agnès Jaoui. Couple à la ville de 1987 à 2012, ils ont surtout formé une relation de travail saluée par la critique. Ils ont signé ensemble plusieurs scénarios et continuaient de jouer ensemble au cinéma et au théâtre. Ils ont notamment signé ensemble les scénarios de Smoking/No Smoking et du Goût des autres, qui ont reçu tous deux le César du meilleur scénario original. L'un des derniers films dans lequel Jean-Pierre Bacri apparaît est notamment Place Publique d'Agnès Jaoui, sorti en 2018.

17:10 - Un acteur et scénariste récompensé plusieurs fois aux César Jean-Pierre Bacri est un habitué des Césars, ayant été récompensé à plusieurs reprises à la fois en tant que scénariste mais aussi en tant qu'acteur. Il a reçu le César du meilleur scénario original à quatre reprises avec Agnès Jaoui, pour Smoking/No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson et Le goût des autres. Il a reçu celui du meilleur acteur dans un second rôle dans On connaît la chanson d'Alain Resnais. Il a également été nommé plusieurs fois pour le César du meilleur acteur, sans jamais le remporter cependant.

17:02 - Quels sont les plus grands rôles de Jean-Pierre Bacri ? Jean-Pierre Bacri avait une place à part dans le cinéma français, incarnant régulièrement des personnages bougons et râleurs. Mais l'acteur s'illustrait également comme scénariste, souvent aux côtés d'Agnès Jaoui, sa compagne à la ville jusqu'en 2012. En tant qu'acteur, le public a pu le reconnaître dans Subway, Didier, On connaît la chanson, Le goût des autres ou encore La vie très privée de Monsieur Sim ou Le sens de la fête. Avant de mourir, on a pu le voir dans Photos de famille et Place publique, tous deux sortis en 2018.

16:58 - Quand Jean-Pierre Bacri évoquait sa propre mort En 2010, Jean-Pierre Bacri était interrogé sur sa vie dans les colonnes du magazine Psychologies. L'acteur français en avait profité pour évoquer sa mort, évoquant qu'il n'en avait pas peur : "Je m’en fous. On pense toujours la mort comme les enfants, on s’imagine se voyant ne plus y être. Mais quand on est mort, on ne le sait pas, on est seul à ne pas le savoir. Vous n’êtes pas témoin de votre mort. Ce qui est terrible, c’est avant. La maladie, la souffrance de bête de la maladie. Etre une petite bête traquée. C’est l’historien Henri Guillemin qui cite cette expression en parlant de Jeanne d’Arc. Il décrit l’arrestation de cette gamine de 17 ans. Elle a tenté de se suicider en sautant par la fenêtre, elle a été remise dans sa cellule, et il dit : « A ce moment-là, Jeanne, c’est une petite bête traquée. » Elle me fait pleurer cette phrase. Ça, ça me fait peur que la maladie fasse de moi une petite bête traquée. Mais à part ça, je n’ai peur de rien. Je vous le dis bien en face : de rien."

16:55 - Jean-Pierre Bacri souffrait d'un cancer BFM TV a annoncé la mort de Jean-Pierre Bacri, grand râleur du cinéma français. Selon le média, l'acteur se battait depuis de longs mois contre un cancer. Ce dernier n'avait pas été rendu public jusque-là. Pour l'heure, aucune autre précision n'a été révélée sur son état de santé.