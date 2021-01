Mort de Jean-Pierre Bacri : un hommage à son combat contre la maladie

JEAN PIERRE BACRI. L'annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri a suscité une importante vague d'émotion. Malade, l'acteur était suivi par un médecin dont les confidences témoignent du combat qu'il a dû livrer.

Films de Jean-Pierre Bacri L'essentiel Jean-Pierre Bacri est mort, a-t-on appris ce lundi en fin de journée. L'acteur était âgé de 69 ans et laisse derrière lui une importante carrière d'acteur de cinéma, mais aussi de théâtre, débutée dans les années 1970.

L'annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri a surpris, tant l'acteur était resté discret sur la maladie qui le rongeait depuis plusieurs mois. Alors qu'il souffrait d'un cancer, l'un des médecins qui l'a accompagné dans les derniers mois de sa vie s'est confié avec émotion sur l'antenne de BFMTV. "Je fais partie de cette équipe de malheureux médecins qui l'ont accompagné ces derniers mois. Je dis malheureux parce qu'on aurait bien voulu faire plus pour lui", a regretté le docteur Pierre Squara, qui a témoigné des qualités de l'acteur. "On l'a trouvé comme dans ses films. Il a exigé d'être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d'un grand courage, parce que la fin n'a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois il disait non, alors on devait argumenter. On a eu des dialogues qui ressemblaient un peu à ceux qu'il y avait dans ses films", s'est-il souvenu.

Jean-Pierre Bacri a marqué le cinéma français, notamment avec le duo qu'il formait avec son ex-femme Agnès Jaoui. "Cuisine et dépendances", "Un air de famille", "Le goût des autres"... De nombreux films portent la patte du duo Jaoui/Bacri, dont la séparation en 2012 n'a pas empêché les projets communs de perdurer.

Le cinéma français a rendu hommage en nombre à Jean-Pierre Bacri. Certains ont souhaité contredire l'image collant à la peau de l'acteur, celle d'un éternel râleur. "Cette image de bougon qu'il avait est pas très juste, c'est pas du tout quelqu'un de bougon, c'est juste qu'il aimait bien faire la gueule et que c'était reposant", a par exemple rectifié Zabou Breitman, sur le plateau de Quotidien. Voir la sélection Qui était Jean-Pierre Bacri, l'attachant râleur du cinéma français ? En direct Recevoir nos alertes live !

11:39 - Jean-Paul Rouve se souvient de Jean-Pierre Bacri Suite à l'annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri, le monde du cinéma français est particulièrement ému. Sur son compte officiel Instagram, Jean-Paul Rouve a posté un court message lui rendant hommage : "Je me souviens du tournage du Sens de la fête. A la fin d'une prise, tout le monde t'avait applaudi... Je suis tellement triste, mais tellement." 11:12 - Le jour où Bacri a fait rire toute une salle de cinéma avant Le sens de la fête Sur Twitter, les internautes partagent leurs souvenirs émus de Jean-Pierre Bacri. On peut y redécouvrir certains des grands moments qui ont fait que l'on aimait tant ce comédien. Ici, par exemple, une séquence tournée lors d'une avant-première du Sens de la Fête en 2017. Entouré d'Olivier Nakache et d'Eric Toledano, les réalisateurs du film, Jean-Pierre Bacri se lance dans un drôle de résumé de son arrivée sur le projet. On vous laisse (re)découvrir les images dans la vidéo ci-dessous. Quand #JeanPierreBacri a le sens de la répartie.... #lesensdelafête #avantpremière pic.twitter.com/TnftymJhi6 — Toledano Nakache (@ToledanoNakache) September 1, 2017 10:44 - 1,6 million de spectateurs sur Arte pour un hommage inattendu à Bacri Coïncidence, Arte avait prévu depuis plusieurs semaines de diffuser ce lundi soir en prime-time le film de Diane Kurys La Baule-les-Pins dans lequel on retrouve Jean-Pierre Bacri. Une diffusion qui s'est vue teinter en hommage à l'annonce dans l'après-midi de la mort de Jean-Pierre Bacri. Et les spectateurs ont été nombreux à vouloir lui dire au revoir : 1,6 million précisément, soit 6,4% du public. D'autres chaînes ont prévu des hommages : France 2 le 20 janvier et TF1 le 24 janvier. 10:21 - Jean-Pierre Bacri n'avait pas peur de la mort mais de la maladie Dans une interview pour Psychologies, Jean-Pierre Bacri s'était exprimé au sujet de la mort en 2010. Lorsqu'on lui demandait s'il en avait peur, il répondait avec son flegme habitue : "Je m’en fous." En cela, il n'en avait pas peur : "On pense toujours la mort comme les enfants, on s’imagine se voyant ne plus y être. Mais quand on est mort, on ne le sait pas, on est seul à ne pas le savoir. Vous n’êtes pas témoin de votre mort." En revanche, il affirmait sa crainte au sujet de la maladie, de l'avancée de l'âge. "Ce qui est terrible, c’est avant. La maladie, la souffrance de bête de la maladie. Etre une petite bête traquée. [...] Ça, ça me fait peur que la maladie fasse de moi une petite bête traquée. Mais à part ça, je n’ai peur de rien." 09:54 - Quand Jean-Pierre Bacri évoquait la vieillesse Dans une interview accordée au Parisien lors de la sortie du Sens de la fête en 2017, Jean-Pierre Bacri s'était exprimé au sujet de la vieillesse. Vieillir était pour lui une "aventure" dans laquelle "on vous exile du pays de la jeunesse. Il faut accepter qu'il y a un moment où on arrête de plaire, de coucher avec des filles. Mais ce n'est pas un drame…" Il comptait cependant s'éclipser des plateaux de tournage le jour où il ne serait plus "regardable". La raison ? "Je ne compte pas exposer ma sénilité aux gens. […] Il faut savoir se barrer pour conserver une dignité." 09:35 - Le Sens de la fête ce week-end sur TF1 En hommage à la carrière de Jean-Pierre Bacri, TF1 diffusera ce dimanche 24 janvier un de ses derniers films : Le sens de la fête d'Olivier Nakache et d'Eric Toledano. Le film, très bien accueilli, avait reçu pas moins de onze nominations aux César 2018 dont une pour Jean-Pierre Bacri dans la catégorie meilleur acteur. 09:13 - Eric Toledano et Olivier Nakache rendent hommage à Jean-Pierre Bacri Le monde du cinéma s'émeut du décès de Jean-Pierre Bacri, tout particulièrement ceux qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui. C'est le cas des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache, qui ont eu l'occasion de diriger Bacri dans Le sens de la fête. Sur Twitter, les deux cinéastes ont évoqué le comédien en ces mots : "Notre tristesse est immense, quelle chance Jean-Pierre de t'avoir connu". Notre tristesse est immense, quelle chance Jean-Pierre de t’avoir connu. pic.twitter.com/roW1F8oGlI — Toledano Nakache (@ToledanoNakache) January 18, 2021 09:03 - France Télévisions bouscule ses programmes en hommage à Bacri Les chaînes du groupe France Télévisions ont prévu de rendre hommage à Jean-Pierre Bacri, décédé à l'âge de 69 ans ce lundi 18 janvier. Les journaux et magazines du groupe ont bien sûr longuement relayé cette information mais France 2 diffusera également deux de ses plus grands films. Le mercredi 20 janvier, les téléspectateurs de la Deux pourront redécouvrir Le Goût des Autres (2000) d'Agnès Jaoui à partir de 21h05 puis On connaît la chanson (1997) d'Alain Resnais dès 23h. De quoi se remémorer certains des meilleurs moments cinéphiliques que Jean-Pierre Bacri nous a offerts. 08:57 - Un des médecins de Jean-Pierre Bacri raconte son combat contre le cancer Sur le plateau de BFMTV ce lundi 18 janvier 2021, jour de la triste annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri, le docteur Pierre Squara s'est exprimé au sujet des derniers mois de l'acteur, faits d'une lutte acharnée contre le cancer. Le médecin, qui fait partie de l'équipe qui a tenté d'aider le comédien, se souvient : "On l'a trouvé comme dans ses films. Il a exigé d'être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d'un grand courage, parce que la fin n'a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois il disait non, alors on devait argumenter. On a eu des dialogues qui ressemblaient un peu à ceux qu'il y avait dans ses films". 18/01/21 - 23:40 - Pour Xavier Bertrand, Bacri était "le Français râleur qui existe en nous tous" [Fin du direct] À en croire les nombreux hommages qui se sont succédé depuis l’annonce de sa mort, Jean-Pierre Bacri a aussi marqué les personnalités politiques françaises. Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Jean Castex et même Emmanuel Macron se sont saisis de leur compte Twitter pour exprimer leur admiration pour le comédien. Comme eux, Xavier Bertrand a réagi à son décès : "Jean-Pierre Bacri incarnait si bien le Français râleur et bougon qui existe en nous tous. Mais cet acteur engagé savait tellement nous faire rire. Malgré notre grande tristesse, puissions-nous garder, en nous souvenant de lui, 'le sens de la fête'."

Acteur et scénariste français, Jean-Pierre Bacri découvre le monde du cinéma tout petit, grâce à son père. Parallèlement à ses études pour devenir acteur, il gagne sa vie comme placeur à l'Olympia et écrit des pièces de théâtre. L'une d'elles, Le doux visage de l'amour remporte le prix de la Vocation en 1979. Il interprète, pour la première fois au cinéma, le rôle de l'anesthésiste dans Le toubib en 1979. Il devient célèbre deux ans plus tard grâce au film d'Alexandre Arcady, Le grand pardon. Il coécrit des scénarios avec Agnès Jaoui (sa compagne) et tous deux remportent quatre fois le César du meilleur scénario notamment pour Smoking/No Smoking. Le couple est aujourd'hui séparé mais continue d'écrire à quatre mains. Leur dernière collaboration date de 2013 avec Au bout du conte où l'on retrouve notamment Agathe Bonitzer ou le chanteur Benjamin Biolay. Jean-Pierre Bacri a aussi poursuivi sa carrière "en solo" avec des rôles plus dramatiques comme dans Avant l'aube (2011). L'acteur a récemment retrouvé, à l'écran, presque 10 ans après Les sentiments, l'actrice Isabelle Carré dont il tombe alors amoureux pour la 2e fois au cinéma dans Cherchez Hortense (2012). Jean-Pierre Bacri est mort le 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans, emporté par un cancer après avoir lutté pendant plusieurs mois.

De 1987 à 2012, Jean-Pierre Bacri partage la vie d'Agnès Jaoui avec qui il a travaillé à de nombreuses reprises, que ce soit devant comme derrière les caméras au scénario. Le couple, qui ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfants, s'était ensuite séparé en 2012 tout en restant en très bons termes. Dans une interview pour Gala, Bacri parlait de son ex-compagne en ces mots : "Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme soeur. Nous ne sommes plus ensemble". Avec sa compagne Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri a remporté quatre César du meilleur scénario pour Smoking / No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson et Le goût des autres.