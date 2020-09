Romy Schneider : Alain Delon s'adresse à elle dans un message touchant

L'actrice tragiquement disparue il y a près de 40 ans aurait eu 42 ans ce mercredi 23 septembre. Alain Delon a pris le temps de saluer sa mémoire pour l'occasion.

Près de 40 ans après sa disparition, Romy Schneider demeure toujours et encore une icône du cinéma français. Sa carrière, ses rôles inoubliables, sa présence à l'écran, mais aussi ses histoires d'amour et son destin tragique ont fait d'elle une comédienne hors du commun. Ce mercredi 23 septembre 2020, l'actrice aurait eu 82 ans. Pour l'occasion, le géant Google lui consacre un "doodle", c'est à dire une entrée qui lui est spécialement consacrée dans le logo de son moteur de recherche. L'entreprise américaine n'est pas la seule à avoir pensé à elle. Alain Delon a aussi tenu à salué sa mémoire avec un message envoyé à l'AFP, relayé par le journaliste de l'agence Jean-François Guyot : "Romy Schneider aurait eu 82 ans. Une étoile ne s'éteint jamais. On va t'aimer toujours. Merci. Alain Delon".

Biographie courte de Romy Schneider

Fille de l'actrice Magda Schneider et de Wolf Albach Retty, Rosemarie Magdalena Albach-Retty, alias Romy Schneider, est une actrice autrichienne née d'une grande famille à la tradition artistique. En 1953 Romy Schneider s'inscrit dans une école d'art dramatique et, âgée seulement de quinze ans, décroche son premier rôle en jouant le personnage de la fille de Magda Schneider dans le film "lilas blancs". Le film est une réussite et sera suivi d'autres rôles, mais elle deviendra vraiment célèbre après avoir joué le rôle de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, dans la série des Sissi.

En 1958, le réalisateur Pierre Gaspard-Huit lui offre le rôle-titre d'un remake de Max Ophüls. Ce fut le début d'une belle idylle avec son partenaire à l'écran, Alain Delon, mais qui n'aura duré que cinq ans. Cependant son image très stéréotypée de Sissi lui colle à la peau et c'est grâce à sa rencontre avec Luchino Visconti qu'elle aura l'occasion de changer de registre. En 1961, celui-ci lui offre un rôle dans "Dommage qu'elle soit une putain", aux côtés d'Alain Delon.

Sa carrière est propulser à un rang international avec plusieurs films hollywoodiens dont "Prête-moi ton mari" de Jack Lemmon, et "Quoi de neuf, Pussycat ?" de Woody Allen en 1965. Sa prestation dans "Le Procès" d'Orson Welles en 1963 lui permet enfin de donner l'image d'une femme belle et forte. Quelques années plus tard, elle accepte de reprendre le rôle qui l'a révélée, celui d'Elisabeth d'Autriche, avant de gagner l'année suivante le César de la meilleure actrice avec le film "Les Choses de la vie" suivi d'une seconde récompense pour "L'Important c'est d'aimer" en 1979. Son dernier film aura été "La Passante du Sans-Souci" car seulement un mois plus tard Romy Schneider est morte d'une crise cardiaque dont les causes restent indéterminées.