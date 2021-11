Franck Dubosc : la mort de son père mise en scène dans "La dernière partie" sur TF1

FRANCK DUBOSC. Dans le téléfilm "La dernière partie", Franck Dubosc met en scène la mort de son père, atteint de la maladie de Charcot qui a décidé d'être euthanasié en 2002.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 20h45] Franck Dubosc a attendu près de vingt ans pour mettre en scène la fin de vie de son père. En 2002, ce dernier, atteint de la maladie de Charcot, a eu recours à l'euthanasie. Dans "La dernière partie", diffusé sur TF1 ce lundi 8 novembre 2021, l'humoriste devenu comédien a enfin mis en scène l'histoire vraie de son père Lucien Dubosc. "Cette envie de parler de mon père me suit depuis longtemps", a confié l'acteur de Camping à 20 minutes. "Il fallait que je sois prêt. Et il fallait aussi que le public soit prêt à ce que j'amène quelque chose qui ne soit pas uniquement rigolo. C'était peut-être le bon moment".

De véritables moments de vie entre Franck Dubosc et son père ont été retransmis à l'écran dans "La Dernière partie", présentée sous la forme d'une fiction. Le scénariste Jean-André Yerles s'est vu confier la lourde tâche de romancer le récit du comédien sur sa relation complexe qu'il entretenait avec son père et la fin de vie de ce dernier. Avec quelques altérations de la réalité : "C'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas dit je t'aime à son père et du père qui n'a pas dit je t'aime non plus, résume Franck Dubosc au micro de RTL. Et il ne leur reste plus beaucoup de temps pour le faire. Et moi, je l'ai vécu : je n'ai jamais dit je t'aime à mon père. Dans le film, je lui dis, mais en vrai, je ne lui ai pas dit, je lui ai fait comprendre, mais dans la réalité, je ne lui ai pas dit".

Franck Dubosc ému aux larmes en se rappelant son père

Dans l'émission Sept à huit diffusée le 7 novembre 2021, Franck Dubosc était ému aux larmes en évoquant la mort de son père : "Il a vu que j'avais fait l'Olympia. Il n'est pas venu, il ne pouvait pas se déplacer [...] Je pense que pour lui c'était la consécration. Il était malade, il aurait pu venir mais il avait honte de lui", se souvient-il avec beaucoup d'émotion dans la voix. S'il n'a pas pu se déplacer, Lucien Dubosc a remis un "dessin" à son fils, qu'il conserve toujours précieusement avec lui. "C'est un dessin de moi sur la scène de l'Olympia (…) mais c'est dessiné comme un enfant parce qu'il ne pouvait plus se servir de ses mains. Il y a un mot qui dit qu'il lutte contre cette terrible maladie, c'est difficile. Qui dit que c'est lui qui gagnera. C'est dur de lire cette lettre". Leur relation était faite de haut et de bas, a expliqué Franck Dubosc ce dimanche dans Sept à huit, regrettant qu'il ne "lui ai pas dit 'Je t'aime'. Je l'ai dit avec les yeux, on s'est pris la main. Est-ce que ça remplace des années de disputes, des années d'incompréhension ? Je n'en sais rien. […] On ne se touchait pas, donc se prendre la main, c'était une manière de se dire 'Je te pardonne, on est quand même de la même famille.'"

Franck Dubosc est un humoriste et acteur français, connu surtout pour ses rôles dans des comédies populaires. C'est son personnage de mythomane dragueur et de frimeur qui le fait connaître du grand public, d'abord sur scène et à la télévision, puis dans certains de ses rôles. Après ses one-man shows, il fait une carrière au cinéma dans les comédies Camping dès 2006. Il réalise en 2018 son premier film, Tout le monde debout.

Franck Dubosc naît en Normandie e. le 7 novembre 1963. Depuis l'enfance, il adule Belmondo et John Wayne, et rêve de devenir comédien. Il va jusqu'au bout de ses envies, et entre au conservatoire de Roue après l'obtention de son baccalauréat (et trois mois d'études d'anglais) où il rencontre Valérie Lemercier et Karine Viard.

Franck Dubosc débute sa carrière en 1979, en jouant le pilote des frères Bogdanoff dans l'émission Temps X. En 1985 , après avoir été l'assistant du magicien Hugues Protat et avoir fait de la figuration, il part en Grande-Bretagne où il obtient un rôle de french lover dans la série britannique à très grand succès "Coronation street".

Après la parenthèse anglaise, Franck Dubosc revient ensuite en France pour se consacrer davantage au stand up. Il rencontre Elie Semoun en 1992, lors de la préparation de la première émission d'Arthur (L'émission impossible). Dès 1994, ils coécrivent et interprètent en duo "Les petites annonces" à partir de 1994. C'est un véritable succès public qui lance définitivement la carrière des deux humoristes. Franck Dubosc et Elie Semoun ont reformé leur duo en janvier 2020 dans l'émission Vendredi tout est permis, mais aussi le temps d'un sketch publié sur les réseaux sociaux le 6 janvier 2020, 21 jours après le début du confinement en France. Ce sketch avait pur but de rire de cette période et d'imaginer la vie "après".

Après ses débuts avec Elie Semoun dans les années 1990, les choses s'enchaînent ensuite très rapidement pour Franck Dubosc. Lancé par Mouss Diouf, il monte des one man show au succès indéniable et devient un des humoristes les plus appréciés, aussi bien sur scène qu'à la télévision où il a intégré la bande à Ruquier sur France 2. Parmi ses spectacles, on compte Du beau, du bon, Dubosc (1998), puis J'Vous ai pas raconté (1999), ou encore Romantique (2002), Franck Dubosc à l'état sauvage (2013) et enfin Fifty fifty (2017).

Sa carrière au cinéma commence à petits pas par des doublages, notamment celui de Marin dans "Le Monde de Nemo" en 2003. Il explose en 2006 en tenant la vedette du film Camping de Fabien Onteniente. Son personnage, un campeur nommé Patrick Chirac toujours en maillot de bain, devient culte pour plusieurs spectateur qui apprennent par coeur la réplique : "Alors, on n'attend pas Patrick ?" Après avoir rejoint l'incroyable distribution d'Astérix aux Jeux olympiques, l'humoriste devenu acteur retrouve le cinéaste de Camping pour jouer dans son film Disco. L'année suivante, il donne la réplique au chanteur Bénabar dans Incognito.

Son personnage désormais connu de Patrick Chirac revient sur les écrans en 2010 à l'occasion de Camping 2. Il enchaîne par la suite plusieurs comédies dont Bienvenue à Bord avec Valérie Lemercier, Plan de table, mais surtout Les Seigneurs au casting comique de rêve : Gad Elmaleh, Omar Sy, José Garcia, Ramzy Bedia. Franck Dubosc a ensuite été à l'affiche de l'adaptation cinéma de Boule et Bill en 2013, aux côtés de Marina Foïs, qui connaîtra une suite en 2017 avec Mathilde Seigner cette fois.

Parmi les autres films à l'actif de Franck Dubosc, on retrouve aussi Fiston avec Kev Adams (2014), la comédie chorale Barbecue (2014), Bis (2015) ou encore Les Visiteurs : La Révolution (2016). L'acteur retrouve son personnage dans un troisième film Camping sorti en 2016. En 2018, Franck Dubosc passe derrière la caméra et réalise Tout le monde debout, une comédie sur le handicap dans lequel il joue aux côtés d'Alexandra Lamy. On a ensuite pu le voir dans All Inclusive (2019), Toute ressemblance... (2019) ou encore 10 jours sans maman (2020)

Depuis 2006, Franck Dubosc est en couple avec Danièle, une Libanaise plus jeune de dix ans. Ils vont se dire "oui" le 19 juin 2009 et auront deux enfants ensemble : Raphaël (2010) et Milhan (2012). Avant d'épouser Danièle Dubosc, Franck Dubosc a eu une relation pendant cinq ans avec la productrice de télévision Sabrina Dufray (1998 - 2003). On lui connaît aussi une relation avec Julie Brochu Thomassin, qui a été productrice sur l'émission C'Cauet.