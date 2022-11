Isabelle Adjani : ses confidences sur son célibat

ISABELLE ADJANI. Après avoir vécu plusieurs romances avec de grands noms du septième art, Isabelle Adjani revendique fièrement son célibat à 67 ans dans les colonnes de Télé-Loisirs.

[Mis à jour le 7 novembre 2022 à 20h00] "Je suis toute seule et je n'ai jamais été aussi bien". A 67 ans, Isabelle Adjani revendique fièrement son célibat dans les colonnes de Télé-Loisirs, elle qui a toujours entretenu le mystère au sujet de sa vie privée. Après avoir fréquenté de grands noms de la scène française et internationale (Daniel Day-Lewis, Jean-Michel Jarre, Warren Beatty,...), l'actrice française quintuplement césarisé est ravie de sa "solitude" : "Je peux faire ce que je veux, c'est génial !"

Isabelle Adjani privilégie donc sa carrière aux relations amoureuses. L'actrice française est actuellement à l'affiche du film Mascarade de Nicolas Bedos au cinéma, et incarne Diane de Poitiers dans la mini-série de France 2 diffusée ce lundi 7 novembre 2022. Elle devrait être prochainement à l'affiche de La Grande Odalisque en 2023, et est également annoncé au casting de la première saison de la série Belphégor, dont la date de sortie n'est pas encore connue.

Isabelle Yasmin Adjani naît à Paris en 1955 d'un père français d'origine kabyle et d'une mère allemande d'origine bavaroise. Elle grandit dans un HLM à Gennevilliers. Elle a seulement 14 ans lorsqu'elle obtient un rôle dans "Le Petit Bougnat" en 1970. Les portes du théâtre et du cinéma lui sont alors grandes ouvertes. Deux ans plus tard, elle entre à la Comédie-Française, où elle rencontre d'autres futures stars du cinéma français, comme Francis Huster, Jacques Weber et Isabelle Huppert. Elle fait alors ses preuves sur les planches puis tourne dans "La Gifle" en 1974.

En 1975, Isabelle Adjani est nommée aux Césars et aux Oscars pour sa prestation dans Histoire d'Adèle H de François Truffaut. L'actrice s'épanouit dans des rôles variés (Nosferatu fantôme de la nuit en 1979, Mortelle randonnée en 1983) et collabore avec des cinéastes prestigieux comme Roman Polanski, Werner Herzog, Claude Miller ou encore Jean Becker. Elle obtient un César en 1982 pour son rôle dans Possession et en 1984 pour sa brillante prestation dans L'Eté meurtrier.

Devenue la coqueluche du cinéma français, Isabelle Adjani travaille avec de jeunes réalisateurs comme Luc Besson (Subway en 1985) et remporte un César pour Camille Claudel (1987) et La Reine Margot (1993), dans des interprétations de deux figures historiques. A la fin des années 1990, suite à sa rupture avec Daniel Day-Lewis et la naissance de son deuxième fils, l'actrice se fait plus rare et ne revient sur les écrans qu'en 2002 où elle triomphe dans La Repentie.

En 2009, après une nouvelle longue absence, elle revient en fanfare dans "La Journée de la jupe", qui lui permet d'obtenir son cinquième César de la meilleure actrice l'année suivante. En 2010, elle est à l'affiche de "Mammuth" et prête sa voix au film d'animation "Raiponce". On la retrouve en 2012 dans "De force" et "David et Madame Hansen" d'Alexandre Astier. Par la suite, elle participe au film bollywoodien Ishkq in Paris (2013) avant de rejoindre le casting du film choral Sous les jupes des filles (2014). Par la suite, Isabelle Adjani se diversifie encore davantage : on l'aperçoit dans le thriller social Carole Matthieu (2016), elle incarne son propre-rôle avec humour dans Dix pour cent (2017) avant de jouer sous la direction de Romain Gavras dans Le monde est à toi (2018). En parallèle de sa carrière au cinéma, Isabelle Adjani effectue plusieurs retours remarqués sur les planches.

Isabelle Adjani a toujours gardé sa vie privée très secrète. Cela ne l'a pas empêché de fréquenter d'autres grands noms du cinéma et du théâtre, attirant l'attention des tabloïds. Dans les années 1970, elle fréquente André Dussollier puis Francis Huster. Elle a ensuite été en couple avec le réalisateur et chef-opérateur Bruno Nuytten, qu'elle a rencontré sur le tournage du film Barocco, en 1976. Trois ans plus tard, ils donnent naissance à leur fils, Barnabé.

Par la suite, durant les années 1980, Isabelle Adjani a vécu une romance de deux ans avec l'acteur américain Warren Beatty, à qui elle a donné la réplique dans Ishtar. Elle rentre alors en France tourner Camille Claudel. En 1989, lors de l'avant-première anglaise du film qui lui vaudra un César, elle rencontre l'acteur irlandais Daniel Day-Lewis. Une passion débute alors entre les deux comédiens, qui finissent toutefois par rompre en 1995. Quelques mois plus tard, Isabelle Adjani donne naissance à leur fils, Gabriel Kane-Lewis, et s'envole en Suisse pour l'élever.

Isabelle Adjani a également été en couple avec le musicien Jean-Michel Jarre de 2002 à 2004. Elle découvre cependant qu'il la trompe avec l'actrice Anne Parillaud et révèle alors à Paris-Match non seulement son infidélité, mais aussi leur rupture. Elle fréquente par la suite le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Ils rompent en 2009. Depuis, Isabelle Adjani revendique fièrement sa "solitude" et son célibat.