Emma Watson : l'actrice ferait une "pause" dans sa carrière, ce que l'on sait

[Mis à jour le 25 février 2021 à 17h29] Ne verra-t-on plus jamais Emma Watson sur grand écran ? C'est la rumeur qui secoue les réseaux sociaux ce jeudi 25 février 2021. Selon des informations du Daily Mail, qui interroge l'agent de la trentenaire, l'actrice d'Harry Potter aurait mis sa carrière à Hollywood "sur pause" ("dormant" en anglais), ce qui serait, selon le média anglophone, du jargon de la profession pour dire qu'on met fin sa carrière. Celle qui incarnait Hermione Granger dans la saga cinématographique culte n'aurait pas pris de nouveaux engagements. "Emma Watson se fait très discrète", rapporte la source du Daily Mail, supposant que l'actrice envisagerait de s'installer avec Leo Robinton, son petit-ami depuis un an et demi. "Peut-être qu'elle veut fonder une famille".

Pour l'heure, rien n'a été confirmé par la principale intéressée, que l'on a pu découvrir comme comédienne alors qu'elle avait seulement neuf ans dans la saga Harry Potter. Emma Watson se fait, en effet, très discrète sur les réseaux sociaux, n'ayant rien partagé sur son compte Instagram depuis que le mouvement Black Lives Matter s'est fait plus médiatique en juin 2020 suite à la mort de Georges Floyd. La dernière fois que nous avons pu voir Emma Watson sur grand écran, c'était dans le film Les Filles du Docteur March, sorti fin d'année 2019 aux Etats-Unis. Elle y incarnait l'aînée de la sororité, Meg March.

Emma Watson est née à Paris le 15 avril 1990, de parents britanniques, tous deux avocats. De retour en Angleterre à 5 ans, la jeune fille passe son enfance à Oxford. Intéressée par la comédie dès son plus jeune âge, elle joue dans des pièces de théâtre à l’école. En 2000, elle est choisie pour jouer le rôle d’Hermione Granger aux côtés de Daniel Radcliffe dans l’adaptation du premier tome d’Harry Potter : Harry Potter à l'école des sorciers. Elle n’a que 10 ans quand elle commence le tournage. De 2001 à 2011, elle apparaît dans les 7 autres longs-métrages tirés des romans de J. K. Rowling : Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et l'ordre du Phénix, Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 et enfin Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2.

En parallèle, elle poursuit ses études à la Dragon School d’Oxford avant d’entrer à l’Université de Brown aux Etats-Unis puis à l’Université d’Oxford où elle étudie la littérature anglaise. Elle prête également sa voix à l’un des personnages du dessin animé La Légende de Despereaux. Ce n’est qu’après avoir tourné tous les opus de Harry Potter que l’actrice s’attaque à des rôles très différents. En 2012, elle incarne une des costumières de Marilyn Monroe dans le film My Week with Marilyn de Simon Curtis. On la retrouve également à l’affiche du film Le Monde de Charlie ainsi qu'au casting de The Bling Ring de Sofia Copolla et Noé (2013) de Darren Aronofsky. Elle a également joué dans Regression, Colonia et The Circle, des films qui ne rencontrent cependant pas leur public. Elle a également incarné le rôle principale dans l'adaptation en live action de La Belle et la bête en 2017, avant de rejoindre le casting des Filles du Docteur March (2019) dans le rôle de Meg March.

Emma Watson s'est toujours faite discrète quant à ses relations amoureuses. Actuellement, l'actrice d'Harry Potter serait en couple avec un certain Leo Robinton, un entrepreneur qui vendrait du cannabis thérapeutique à Los Angeles selon le Daily Mail. Des rumeurs laissent entendre qu'ils seraient fiancés. Auparavant, en novembre 2019, Emma Watson s'était dite "très heureuse" d'être célibataire, se disant "en couple avec elle-même".