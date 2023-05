Al Pacino père à 83 ans : sa compagne Noor Alfalah, 29 ans, a déjà été en couple avec une superstar

L'acteur de 83 ans sera bientôt père pour la quatrième fois. Sa petite amie, de 54 ans sa cadette, est enceinte de huit mois.

[Mis à jour le 31 mai 2023 à 10h33] Al Pacino va être père à 83 ans. Selon des informations de TMZ, sa petite amie, Noor Alfalah, âgée de 29 ans, est enceinte de huit mois. L'acteur du Parrain va ainsi accueillir un nouvel enfant pour la quatrième fois comme son ami Robert de Niro, qui a annoncé récemment être père d'un septième enfant à 79 ans.

Al Pacino et Noor Alfalah sont en couple depuis la pandémie de Covid-19, selon des informations du média Page Six. Sa compagne, de 54 ans sa cadette, avait déjà été en couple avec une superstar de la musique par le passé. Elle avait en effet fréquenté Mick Jagger lorsque ce dernier avait 74 ans, et elle 22 ans. L'acteur de Scarface avait déjà eu trois enfants : Julie, âgée de 33 ans née de sa romance avec Jan Tarrant, et des jumeaux de 22 ans, issus de a relation avec Beverly D'Angelo.

Biographie courte de Al Pacino - Al Pacino est né le 25 avril 1940 aux Etats-Unis. Sa carrière décolle lorsqu'il joue le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain, sorti en 1972. Deux ans après, il tourne la suite, Le Parrain II, avec à ses côtés Robert De Niro. Il enchaîne les films et connait à nouveau un immense succès avec Scarface de Brian de Palma, dans lequel il tient le rôle mythique de Tony Montana. Le troisième et ultime volet du Parrain se tourne en 1990. Al Pacino est aujourd'hui l'un des plus grands acteurs américains.

Alfredo James Pacino est né le 25 avril 1940 à New York. Enfant d'un couple italo-américain qui divorce deux ans après sa naissance, Al Pacino entre à la prestigieuse High School of Performing Arts, fréquentée également par Robert De Niro. Faute d'argent, il abandonne ses études au bout de deux ans. Il enchaîne alors de multiples petits boulots, mais aspire toujours à devenir acteur. Recalé de l'Actors studio de Lee Strasberg, mais bien décidé à devenir acteur, il prend des cours de théâtre, et rencontre celui qui va devenir son mentor, Charles Laughton. Quatre ans plus tard, il est admis à l'Actors Studio avec ses économies amassées toute cette période, et y rencontre Robert De Niro. Dès lors, sa carrière prend un envol : premier Obie du meilleur acteur pour son rôle au théâtre dans The indian wants the Bronx en 1968, premier Tony Award en 1969, après une apparition dans Me, il obtient le rôle principal dans Panique à Needle Park en 1970.

Au début des années 1970, Al Pacino attire l'attention de Francis Ford Coppola et joue le rôle principal, Michael Corleone, dans Le Parrain, alors qu'il est à peine connu. La trilogie du Parrain propulse Al Pacino sur le devant de la scène. Il décroche sa première nomination aux Oscars grâce à ce rôle. En 1974, il tourne la suite du Parrain, Le Parrain II, avec à ses côtés Robert de Niro ; le duo fait exploser le box-office. Le volet 3 du Parrain se tourne en 1990.

Al Pacino et Diane Keaton dans la trilogie du Parrain © Moviestore Collection / Rex Feat

En 1973, Al Pacino est au côté de Gene Hackman dans L'épouvantail, et joue dans Serpico, qui connaît un grand succès. Il tourne ensuite Un après-midi de chien. Dans les années 1980, il ne tourne que quatre films : La Chasse, Avec les compliments de l'auteur, Scarface et Mélodie pour un meurtre. Il continue de collaborer avec Brian De Palma dans L'Impasse. En 1995, Al Pacino retrouve Robert De Niro dans le film Heat. A la fin des années 1990, l'acteur passe de l'autre côté de la caméra et réalise son premier film, le film documentaire Looking for Richard. Dans les années 2000, il reprend sa carrière d'acteur et joue dans de nombreux films, Insomnia, sous la direction de Christopher Nolan ou encore le film d'action, La Recrue. En 2019, il refait une apparition au cinéma avec le film The Irishman de Martin Scorsese qui est sa quatrième collaboration avec Robert De Niro. Il fait également une apparition dans Once upon a time... in Hollywood de Quentin Tarantino et jouer Meyer fferman dans la série Hunters (2020).

Le réalisateur ne s'est jamais marié, mais a eu trois enfants. Julie Marie, née en 1989 avec la professeure d'art dramatique Jan Tarrant. Il a des jumeaux avec l'actrice Beverly D'Angelo, Anton James et Olivia Rose, nés en 2001. Dans les années 70 et 80, Al Pacino a une liaison avec Diane Keaton, qui incarne sa femme dans Le Parrain. Il est également le compagnon de l'actrice Marthe Keller entre 1977 et 1984. En 2019 et 2020, l'acteur se met en couple avec l'actrice israélienne Meital Dohan. Depuis 2020, Al Pacino est en couple avec Noor Alfalah, de 54 ans sa cadette. Le couple attend son premier enfant, le quatrième de Pacino, en 2023.

Au cours de sa carrière, Al Pacino a reçu de nombreux prix. Il obtient l'Oscar du meilleur acteur après sept nominations, pour le rôle d'un lieutenant colonel aveugle dans le film Le Temps d'un week-end. L'acteur fait partie des rares artistes dans le monde à avoir reçu la Triple Crown of Acting qui récompense un artiste ayant remporté à la fois un Oscar, un Emmy Award et un Tony Award dans une carrière.