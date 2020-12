Mort de Robert Hossein : biographie et filmographie d'un géant

Le comédien et metteur en scène Robert Hossein est mort ce jeudi 31 décembre 2020, au lendemain de ses 93 ans. Il avait notamment connu un vif succès populaire pour son rôle dans "Angélique, Marquise des anges".

[Mis à jour le 31 décembre 2020 à 13h47] Homme de théâtre et de cinéma, Robert Hossein s'est éteint ce jeudi 31 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, des suites du Covid-19. Une information révélée par Le Point et confirmée ensuite par son épouse, Candice Patou, à l'AFP. Acteur populaire, Robert Hossein s'était fait connaître dès la fin des années 1940, puis plus tard pour son rôle dans "Angélique, Marquise des anges". Il incarnait alors le rôle de Jeoffrey de Peyrac. Mais c'est aussi pour ses qualités de metteur en scène qu'il a marqué de son empreinte le paysage artistique français. Il est notamment à l'origine de plusieurs grands spectacles : Le Cuirassé Potemkine, Les Misérables, Jules César, Jésus, Danton et Robespierre ou encore Ben-Hur. En août dernier, Robert Hossein avait reçu un prix spécial par le festival ukrainien du film Modolist, mettant à l'honneur l'ensemble de sa carrière.

"Il va nous manquer"

Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Sur les réseaux sociaux d'abord, où Stéphane Bern évoque "la fougue et l'enthousiasme, la passion du spectacle et de l'Histoire" de Robert Hossein. "Il va nous manquer", déplore-t-il. De son côté, le journaliste Pierre Lescure exprime sur Twitter sa "tristesse, reconnaissance, [son] respect et affection" envers Robert Hossein. Et d'ajouter : "Il a fait naître tant de sentiments forts chez nous toutes et tous !". Invité sur la chaîne CNews, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, a tenu à mettre à l'honneur "l'engagement total, plein, entier, généreux" de Robert Hossein pour ce métier. Il regrettera lui aussi, ce "géant du cinéma".

Des débuts réussis au théâtre avant le succès au cinéma

Robert Hosseinoff, dit Hossein est né à Paris le 30 décembre 1927. Il commence par prendre des cours de théâtre chez René Simon et Tania Balachova dans sa jeunesse et connaît ses premiers succès au théâtre à l'âge de 19 ans. Après s'être essayé à la mise en scène, il apparaît sur le grand écran en 1948 dans "Le Diable boiteux". C'est avec le film "Du rififi chez les hommes" qu'il se fait remarquer. Il enchaîne alors les tournages et donne la réplique aux stars du moment comme Brigitte Bardot et Sophia Loren. Il passe derrière la caméra en 1955 et réalise "Les Salauds vont en enfer" puis réitère l'expérience avec "Pardonnez nos offenses" (1956) et "Toi, le venin" (1959). En 1964, il s'illustre dans "Angélique, Marquise des Anges" avec Michèle Mercier. Il retrouve la comédienne quatre ans plus tard dans le western "Une Corde, un colt" après avoir réalisé "Le Vampire de Düsseldorf" en 1965. Dans les années 1970, il dirige le théâtre populaire de Reims et réalise des spectacles à succès ("Le Cuirassé Potemkine", "Les Misérables"), sans délaisser le cinéma ("Le Juge" en 1971, "Le Casse" en 1971, "Don Juan 73" ou "Si Don Juan était une femme…" en 1973). À partir des années 1980, il se fait plus rare au cinéma, ses activités de metteur en scène étant particulièrement nombreuses. On le retrouve néanmoins dans des films à succès comme "Le Professionnel" en 1981, "Le Grand pardon" en 1982 ou encore "Vénus beauté (institut)" en 1999.