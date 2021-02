Richard Berry accusé d'inceste : Coline Berry sort du silence

RICHARD BERRY. Coline Berry, fille aînée de Richard Berry, a déposé plainte contre son père pour des faits d'inceste survenus lorsqu'elle avait entre 8 et 10 ans. Elle s'est exprimée sur Instagram alors que Richard Berry dément formellement ses allégations.

22:02 - Jeane Manson a-t-elle toujours des contacts avec Richard Berry ? "Il n’y a pas de contacts directs, actuellement, entre Richard Berry et Jeane Manson. Ils n’ont pas échangé (sur l’affaire, ndlr). Chacun répond à sa manière, mais il n’y a pas de communication sur le sujet à l’heure actuelle", a assuré l’avocat de la chanteuse. 21:44 - Quelle relation entretient Jeane Manson avec Coline Berry ? Selon l’avocat de Jeane Manson, la chanteuse et la fille de Richard Berry "ne se parlaient plus" depuis la fin de son union avec l’acteur. "Elles n’étaient pas brouillées, mais la vie les a séparées. C’était il y a 35 ans, et depuis lors, il n’y a plus eu de contacts, à l’exception d’un repas en 2019", a précisé Me Jacques Verdier, en direct dans Touche pas à mon poste, mercredi soir. 21:30 - Jeane Manson aurait été informée de la plainte de Coline Berry par la presse Interrogé dans Touche pas à mon poste, l’avocat de Jeane Manson, Me Jacques Verdier, a indiqué que cette dernière était "effondrée" par les accusations de la fille de son ex-mari, Richard Berry. "On a été informés de cette plainte uniquement par la presse. À ce jour, en ce qui concerne Jeane Manson, je ne sais pas s’il y a véritablement une plainte déposée contre elle, si elle est associée à cette plainte, si elle sera uniquement entendue comme témoin, ou s’il y a des allégations précises portées à son encontre", a indiqué le conseil. 21:14 - Jeane Manson : "Ce n’est pas mon histoire" Visée par la plainte déposée par Coline Berry Rotjman pour "viols, agressions sexuelles et corruption de mineur", Jeane Manson s’est exprimée à travers un message diffusé dans Touche pas à mon poste, ce mercredi. "Je n’ai pas entendu ni parlé avec sa fille depuis 35 ans. J’ai pris connaissance de la plainte malheureuse de la fille de Richard Berry, (…) je suis horrifiée par ces propos car durant le peu de temps que j’ai passé avec elle, à aucun moment je n’ai eu connaissance de faits à caractère incestueux de la part de Richard. Aujourd’hui, je dénonce cette inquisition malsaine, c’est une affaire entre père et fille, qui n’arrivent pas à se comprendre. Ce n’est pas mon histoire", a assuré la chanteuse. 20:59 - Rokhaya Diallo : "De manière générale, les victimes ne sont pas crues" Toujours sur le plateau de BFMTV, la journaliste et écrivaine, Rokhaya Diallo a réagi aux propos de Geoffroy Lejeune concernant les accusations d’inceste à l’encontre de Richard Berry. "J’ai quand même tendance à me référer à ce qui se passe dans la réalité : de manière générale, les victimes ne sont pas crues. Dans la plupart des cas, notamment d’inceste, quand il y a une dénonciation de la part de victimes, l’entité familiale se resoude autour de la personne violente. (…) Je trouve au contraire qu’on est dans une période inédite, où enfin la parole des victimes est entendue. Cette résonance médiatique est nécessaire pour qu'on prenne conscience de la gravité de ce qu'il se passe", a-t-elle estimé. 20:44 - Geoffroy Lejeune : "Richard Berry a une vérité à dire aussi" "C’est une accusation qui est très récente. La justice n’a jamais été saisie du problème. Richard Berry, au moment où il est accusé par sa fille, écrit au procureur en demandant à être entendu. Lui, il a une vérité à dire aussi. Ce qui est gênant, c’est cette espèce de balancier dans cette société qui a besoin de victimes, qui a besoin de sang. Richard Berry est une personnalité connue, sa fille moins, et évidemment, quand l’affaire sort, on a envie de se jeter sur lui, plus que sur elle", a poursuivi le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles sur le plateau de BFMTV. 20:29 - Geoffroy Lejeune : "Je plaide pour qu’on écoute aussi l’accusé" Sur le plateau de BFMTV, Geoffroy Lejeune a fait part de son "très grand malaise" concernant les accusations d’inceste portées à l’encontre de Richard Berry par sa fille, Coline Berry-Rotjman. "On est dans le sillage de l’affaire Duhamel, c’est la libération de la parole sur l’inceste. (…) Je plaide aussi pour qu’on écoute aussi l’accusé. (…) Il essaie d’expliquer [sur Instagram] que ces accusations sont connues depuis longtemps, qu’il y a déjà répondu dans le cercle privé, et ce qui me dérange, c’est la dimension publique de l’accusation, la violence de la charge sur les réseaux sociaux", a expliqué le journaliste. 20:16 - Richard Berry revient sur le père qu'il a été pour sa fille aînée Dans son long message publié sur Instagram, Richard Berry explique quel père il a été pour sa fille Coline, qui l'accuse d'inceste comme l'a révélé Le Point mardi 2 février. Il dément avec la plus grande fermeté ces allégations mais explique cependant qu'il a bien compris que sa fille avait souffert durant son enfance, sans qu'il puisse se l'expliquer. "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille." Et de poursuivre, "j'ai été présent peut-être trop peu, ou trop tard. Je ne sais pas si cela peut expliquer quoi que ce soit." Coline Berry doit s'exprimer face aux enquêteurs dans les prochains jours. 20:02 - La story de Richard Berry publiée avant l’annonce de la plainte de sa fille Ce mercredi, l’émission Quotidien est revenu sur la temporalité des messages postés par Richard Berry sur son compte Instagram. Au moment où l’acteur a annoncé en story démentir "de toutes ses forces et sans ambiguïtés ces accusations immondes", le contenu de la plainte déposée à son encontre par sa fille n’était en effet pas encore connu. Ce qu’a souligné Coline Berry Rotjman, également sur Instagram : "A ainsi été fait délibérément le choix du tribunal médiatique des réseaux sociaux alors qu’un journaliste d’investigation poursuit actuellement son travail d’enquête sur ces faits." 19:47 - Coline Berry avait accusé son père en privé il y a 7 ans Dans un message posté sur Instagram, Richard Berry explique que ce n'est pas la première fois que sa fille l'accuse en privé. "Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été « abusée »." Cependant, c'est la première fois qu'une plainte est déposée et que celle-ci est relayée par voie de presse. 19:33 - Le livre de Camille Kouchner, un élément déclencheur ? Toujours sur Instagram, Coline Berry Rotjman a publié le 7 janvier dernier une photo du livre de Camille Kouchner, La familia grande, qui dénonce l’inceste dont aurait été victime le frère jumeau de l’autrice. En légende, la fille de Richard Berry écrit : "Il faut en parler ! Bravo Camille Kouchner !" Un cliché qui peut laisser penser que ce livre pourrait avoir été un élément déclencheur pour la fille de l’acteur, qu’elle accuse également d’inceste. 19:15 - Une relation père-fille en dents de scie Richard Berry et sa fille Coline Berry Rotjman entretiennent depuis plusieurs années des relations difficiles, à en croire les déclarations de l'acteur. En juin 2020, pourtant, Coline Berry Rotjman publiait sur son compte Instagram une photo d’elle enfant, aux côtés de son père, Richard Berry, à l’occasion de la fête des pères. En commentaire, l’acteur avait simplement commenté : "Ma fille." Huit mois plus tard, l’heure n’est plus à la conciliation, après la plainte pour "viols, agressions sexuelles et corruption de mineur", déposée par Coline Berry Rotjman à l’encontre de son père de son ancienne épouse, Jeane Manson. 19:03 - Quand Jeane Manson se confiait sur son mariage avec Richard Berry L’ancienne compagne de Richard Berry, Jeane Manson, également visée par la plainte pour "viols, agressions sexuelles et corruption de mineur", déposée par la fille de l’acteur, Coline Berry Rotjman, s’était confiée il y a quelques mois sur son mariage avec lui de 1984 à 1986. "Nous étions deux artistes, c'était la pire des configurations. Nous souffrions d'une situation de concurrence. Richard sait bien que je n'ai pas été heureuse dans notre histoire donc je peux en parler. Quand ça marchait pour moi, il était jaloux, et quand ça allait pour lui, je me sentais en position de faiblesse", avait-elle expliqué à Gala en septembre dernier. 18:44 - Le collectif "Nous Toutes" soutient Coline Berry Sur Instagram, le collectif féministe "Nous Toutes", créé par Caroline de Haas pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, a affiché son soutien à Coline Berry Rotjman, qui accuse son père, Richard Berry, d’inceste. En story Instagram, le collectif a publié un message dans lequel la phrase "Soutien à Coline Berry" est répétée plusieurs fois. La cousine de Coline Berry, Marilou Berry, a partagé ce message sur son propre compte Instagram. 18:31 - Le réalisateur Alexandre Arcady prend la défense de Richard Berry Peu de temps après la révélation des accusations d’inceste portées à l’encontre de Richard Berry par sa fille, Coline, le réalisateur des 24 jours, Alexandre Arcady, a pris la défense de l’acteur. Interrogé par Pascal Praud sur CNews, Alexandre Arcady a qualifié ces accusations d’"allégations totalement farfelues, presque mythomaniaques", évoquant la brouille entre Richard Berry et sa fille. "Je peux comprendre sa souffrance, mais de là à pousser les choses à ce niveau-là, c'est assez incroyable", a-t-il ajouté. LIRE PLUS

Le 2 février 2021, on a appris par Le Point qu'une enquête avait été ouverte suite aux accusations de Coline Berry Rotjman, la fille aînée de l'acteur Richard Berry. Celle-ci a déposé plainte pour viols et agressions sexuelles et corruption de mineur contre son père et son ancienne épouse Jeane Manson, sa belle-mère au moment des faits présumés. Comme le rapporte France Info, la fille aînée de Richard Berry, âgée de 45 ans aujourd'hui, assure dans sa plainte avoir été agressée sexuellement entre ses 8 et 10 ans, dans les années 1980. Elle accuse donc son père, mais aussi Jeane Manson, qui fut l'épouse de Richard Berry entre 1984 et 1986.

Suite à un démenti de son père, Coline Berry Rotjman a détaillé certaines accusations contre Richard Berry et Jeane Manson sur son compte Instagram : "Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit "qui aurait évolué" depuis la grossesse de sa femme actuelle. S'il est vrai que la survenance de cet événement, alors que j'étais moi-même enceinte de mon troisième enfant, a ravivé, comme tout événement psychosexuel, les traumatismes que j'avais subi enfant, j'essaie d'évoquer ces faits depuis longtemps, avec constance et discernement", a-t-elle notamment écrit en "story" sur le réseau social, expliquant que c'est la "petite Coline" qui a déposé plainte. "Cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires, c'est elle qui a déposé plainte [...] Je fais toute confiance aux services de police et de justice que j'ai saisis pour que la vérité soit faite sur ce que mon père a fait subir à l'enfant que j'étais et sur la violence qu'il continuer à tenter d'exercer sur moi."

L'acteur a semble-t-il voulu anticiper le scandale en publiant un long message sur ses réseaux sociaux dès le 2 février. "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père", écrit-il, avant de d'avancer ses explications. "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille. Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été " abusée ". Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité. Pendant des années, j'ai tenté de lui parler, de mettre un terme à ses mensonges, de comprendre ce dont elle avait besoin, sans succès. Je m'en suis ouvert à des psychiatres, à ma famille, à mes amis".

Richard Berry insiste sur ce qu'il considère être une "folie destructrice": "Après la parution du témoignage de Camille Kouchner, ma fille a remanié à nouveau son récit. Elle a d'abord contacté des journalistes au début du mois de janvier, puis elle a déposé une plainte. Dès que j'ai appris que cette démarche judiciaire avait été engagée, j'ai immédiatement fait écrire au procureur de Paris pour lui demander, malgré la prescription, qu'une enquête approfondie soit diligentée pour que la vérité soit définitivement établie. [...] Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge. L'ensemble des témoins de l'époque qui ont partagé notre vie et nos moments communs sont formels : rien de tout cela n'a existé. Pourquoi ma fille m'accuse-t-elle de gestes que je n'ai pas commis ? Pourquoi va-t-elle au bout de cette folie destructrice ? J'aimerais comprendre sa souffrance. J'ai été présent peut-être trop peu, ou trop tard. Je ne sais pas si cela peut expliquer quoi que ce soit".

Coline Berry Rotjman est née en 1976 : son père est Richard Berry, sa mère la comédienne Catherine Hiegel. Aujourd’hui âgée de 45 ans, on en sait peu sur elle, si ce n’est qu’elle est mariée au producteur de cinéma Romain Rotjman ("L’élève Ducobu", "Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu") et mère de famille. Elle serait en froid depuis plusieurs années avec Richard Berry, notamment depuis qu’il a annoncé qu’il serait père pour la troisième fois, en 2014.

Richard Berry est le père de trois enfants. Sa fille aînée, Coline Hiegel Berry, est née en 1976 de sa relation avec l’actrice Catherine Hiegel. L'acteur a eu deux autres filles, issues de deux autres mariages : avec Jessica Forde, il a donné naissance à la comédienne Joséphine Berry, vue dans "Moi, César, 10 ans ½, 1m39" et "Clem". Richard Berry est actuellement marié avec Pascale Louange : les deux comédiens ont accueilli dans leur famille en 2014 Mila Berry Louange, la troisième fille de l’acteur.

Née en 1976, Coline Hiegel Berry est la fille aînée de l’acteur et de Catherine Hiegel, actrice de la Comédie Française vue notamment dans "La vie est un long fleuve tranquille". Le couple s’est fréquenté dans les années 1970, et s’est séparé en 1978 "dans des conditions très conflictuelles" précise Richard Berry le 2 février 2021, alors que leur fille n’a que deux ans. Suite aux accusations de Coline Hiegel Berry contre son père, Catherine Hiegel lui a apporté tout son soutien : "Je suis aux côtés de ma fille", a-t-elle affirmé au Point.

Richard Berry est un acteur et réalisateur français. Né le 31 juillet 1950 à Paris, il est le fils d’un couple de commerçant et le frère aîné du sculpteur Philippe Berry et d’une certaine Marie. La famille vit à Paris et à Boulogne-Billancourt. Richard Berry se passionne pour le théâtre dès son adolescence. Il débute au sein d'une troupe de comédiens amateurs qui joue les classiques de Beaumarchais, Corneille, Racine, et Molière. En 1969, c'est à la deuxième tentative qu'il est admis au concours d'entrée du Conservatoire. A sa sortie, il intègre directement la Comédie-Française pour y rester près de sept ans.

Grâce à Elie Chouraqui, il décroche son premier grand rôle au cinéma dans "Mon premier amour" en 1978. Quelques années plus tard, il commence à varier son registre avec entre autre, l'interprétation du film, "Le Grand Pardon", d'Alexandre Arcady, un réalisateur dont il sera l'acteur fétiche avec "Le Grand carnaval", "L'Union sacrée", "Le Grand pardon II" et "Entre chiens et loups". En 1984, il enchaîne avec "La Garce", qui marque le début d'une collaboration avec la cinéaste et actrice Christine Pascal et qui sera suivi du drame "Le Petit prince a dit" (pour lequel il est nommé au César du meilleur acteur) et "Adultère, mode d'emploi". C'est au cours des années 1990 qu'il connaît ses plus grands succès dans les comédies "Un grand cri d'amour" de Josiane Balasko et "Pédale douce". Son talent et sa popularité lui ont permis de jouer dans les deux derniers films d'Henri Verneuil intitulés "Mayrig" et "588, rue Paradis".

A partir des années 2000, il s'adonne à la réalisation avec le film "L'Art de la séduction", mais aussi "Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m". Il s'essayera au thriller avec "La Boîte noire" en 2005 et "L'Immortel" en 2010, adapté du roman de Franz-Olivier Giesbert. Plus récemment, il a mis en scène les films "Nos femmes" et "Tout, tout de suite". Il ne délaisse pas non plus son travail de comédien, puisqu’on peut le voir à l’affiche de plusieurs films, comme les comédies "La Doublure", "Nos femmes" (qu’il a également réalisé), ou encore "Le Coach".

Richard Berry a eu plusieurs compagnes. Il a d’abord fréquenté l’actrice Catherine Hiegel, avec qui il a eu sa fille aînée, Coline Hiegel Berry. Le couple s’est séparé à la fin des années 1970. En 1984, il épouse la chanteuse Jeane Manson («Avant de nous dire adieu»), mais leur relation ne durera pas puisqu’ils divorcent deux ans plus tard. Quelques années plus tard, il épouse l’actrice Jessica Forde, qui donnera naissance à la seconde fille de l’acteur, Joséphine Berry. Le couple finit toutefois par se séparer. Après une brève relation de quelque mois avec la journaliste Laurence Ferrari, Richard Berry fréquente la comédienne Pascale Louange, qu’il épouse en 2016. Deux ans avant de se dire « oui », le couple a accueilli une fille, Mila Berry Louange, en 2014.

La famille Berry est bien ancrée dans le cinéma français. Pourtant, ses parents n’avaient pas de lien avec le septième art, puisqu’ils étaient commerçants. Richard Berry est toutefois le frère du sculpteur Philippe Berry, l’ex-mari de Josiane Balasko et père de l’actrice Marilou Berry. Cette dernière est donc la nièce de Richard Berry. La plupart des compagnes de Richard Berry et mère de ses enfants ont également été actrices, comme c’est le cas de Catherine Hiegel, Jessica Forde ou encore Pascale Louange. Joséphine Berry, la seconde fille de l’acteur, est également actrice, ayant joué principalement dans les films de son père. Elle se fait d’ailleurs connaître dans "Moi César, 10 ans ½, 1m39" et "L’immortel".