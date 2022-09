Richard Berry : accusé d'inceste par sa fille, l'affaire classée sans suite

RICHARD BERRY. Richard Berry était accusé de viols et d'agressions sexuelles par sa fille, Coline Berry-Rojtman. L'affaire a été classée sans suite pour cause de prescription.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 9h24] Point final dans l'affaire Richard Berry. L'enquête qui visait l'acteur, accusé d'inceste par sa fille Coline Berry-Rojtman, a été classée sans suite mercredi 31 août 2022. Le parquet de Paris a précisé auprès de l'AFP que l'affaire "a été classe sans suite du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique".

Suite au classement de l'enquête, les avocats des deux parties se sont lancées dans un bras de fer. Celui de Coline Berry, Me Patrick Klugman, a rappelé que sa cliente "a dénoncé ces faits en sachant pertinemment qu'ils étaient prescrits, pour qu'il y ait une enquête. Celle-ci prend acte que les faits sont prescrits. Nous comprenons donc que les faits sont caractérisés, et c'est ce que nous attendions. Plus personne ne pourra dire que Coline Berry est une menteuse." L'avocat de Richard Berry, Me Hervé Témime a immédiatement réagi en affirmant que "rien ne permet de dire que les faits sont établis. Le parquet ne l'a pas dit et n'avait d'ailleurs pas à le dire."

Coline Berry-Rojtman, fille de Richard Berry et de Catherine Hiegel, avait porté plainte contre son père le 25 janvier 2021. Elle l'accusait de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs pour des faits qui se seraient produits dans les années 1984-1985, alors qu'elle avait moins de 15 ans. Dans le cadre de cette affaire, Coline Berry avait également été condamnée pour diffamation par le tribunal d'Aurillac le 14 avril 2022, dans un procès qui l'opposait à l'ex-compagne de son père, Jeane Manson. Cette dernière avait porté plainte contre son ancienne belle-fille mais aussi contre Le Monde en affirmant que les accusations de Coline Berry à son encontre, relatées dans un article du quotidien, avaient affecté sa carrière et sa santé. Coline Berry a fait appel de cette décision.

Richard Berry est un acteur et réalisateur français. Né le 31 juillet 1950 à Paris, il est le fils d’un couple de commerçant et le frère aîné du sculpteur Philippe Berry et d’une certaine Marie. La famille vit à Paris et à Boulogne-Billancourt. Richard Berry se passionne pour le théâtre dès son adolescence. Il débute au sein d'une troupe de comédiens amateurs qui joue les classiques de Beaumarchais, Corneille, Racine, et Molière. En 1969, c'est à la deuxième tentative qu'il est admis au concours d'entrée du Conservatoire. A sa sortie, il intègre directement la Comédie-Française pour y rester près de sept ans.

Grâce à Elie Chouraqui, il décroche son premier grand rôle au cinéma dans "Mon premier amour" en 1978. Quelques années plus tard, il commence à varier son registre avec entre autre, l'interprétation du film, "Le Grand Pardon", d'Alexandre Arcady, un réalisateur dont il sera l'acteur fétiche avec "Le Grand carnaval", "L'Union sacrée", "Le Grand pardon II" et "Entre chiens et loups". En 1984, il enchaîne avec "La Garce", qui marque le début d'une collaboration avec la cinéaste et actrice Christine Pascal et qui sera suivi du drame "Le Petit prince a dit" (pour lequel il est nommé au César du meilleur acteur) et "Adultère, mode d'emploi". C'est au cours des années 1990 qu'il connaît ses plus grands succès dans les comédies "Un grand cri d'amour" de Josiane Balasko et "Pédale douce". Son talent et sa popularité lui ont permis de jouer dans les deux derniers films d'Henri Verneuil intitulés "Mayrig" et "588, rue Paradis".

A partir des années 2000, il s'adonne à la réalisation avec le film "L'Art de la séduction", mais aussi "Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m". Il s'essayera au thriller avec "La Boîte noire" en 2005 et "L'Immortel" en 2010, adapté du roman de Franz-Olivier Giesbert. Plus récemment, il a mis en scène les films "Nos femmes" et "Tout, tout de suite". Il ne délaisse pas non plus son travail de comédien, puisqu’on peut le voir à l’affiche de plusieurs films, comme les comédies "La Doublure", "Nos femmes" (qu’il a également réalisé), ou encore "Le Coach".

Richard Berry a eu plusieurs compagnes. Il a d’abord fréquenté l’actrice Catherine Hiegel, avec qui il a eu sa fille aînée, Coline Hiegel Berry. Le couple s’est séparé à la fin des années 1970. En 1984, il épouse la chanteuse Jeane Manson («Avant de nous dire adieu»), mais leur relation ne durera pas puisqu’ils divorcent deux ans plus tard. Quelques années plus tard, il épouse l’actrice Jessica Forde, qui donnera naissance à la seconde fille de l’acteur, Joséphine Berry. Le couple finit toutefois par se séparer. Après une brève relation de quelque mois avec la journaliste Laurence Ferrari, Richard Berry fréquente la comédienne Pascale Louange, qu’il épouse en 2016. Deux ans avant de se dire « oui », le couple a accueilli une fille, Mila Berry Louange, en 2014.

Richard Berry est le père de trois enfants. Sa fille aînée, Coline Hiegel Berry, est née en 1976 de sa relation avec l'actrice Catherine Hiegel. L'acteur a eu deux autres filles, issues de deux autres mariages : avec Jessica Forde, il a donné naissance à la comédienne Joséphine Berry, vue dans "Moi, César, 10 ans ½, 1m39" et "Clem". Richard Berry est actuellement marié avec Pascale Louange : les deux comédiens ont accueilli dans leur famille en 2014 Mila Berry Louange, la troisième fille de l'acteur.

La famille Berry est bien ancrée dans le cinéma français. Pourtant, ses parents n’avaient pas de lien avec le septième art, puisqu’ils étaient commerçants. Richard Berry est toutefois le frère du sculpteur Philippe Berry, l’ex-mari de Josiane Balasko et père de l’actrice Marilou Berry. Cette dernière est donc la nièce de Richard Berry. La plupart des compagnes de Richard Berry et mère de ses enfants ont également été actrices, comme c’est le cas de Catherine Hiegel, Jessica Forde ou encore Pascale Louange. Joséphine Berry, la seconde fille de l’acteur, est également actrice, ayant joué principalement dans les films de son père. Elle se fait d’ailleurs connaître dans "Moi César, 10 ans ½, 1m39" et "L’immortel".

Le 2 février 2021, Le Point annonce que Richard Berry et son ex-compagne Jeane Manson font l'objet d'une plainte pour viols, agressions sexuelles et détournement de mineur. Cette plainte a été déposée le 21 janvier 2021 par Coline Berry-Rojtman, fille aînée du comédien, auprès du procureur de la République de Paris. Les faits présumés datent de 1984 à 1986, période où Coline Berry était âgée entre 8 et 10 ans. La brigade de protection des mineurs est saisie de l'enquête pour faire la lumière sur l'affaire malgré que les faits soient prescrits. L'enquête a finalement été classée sans suite le 31 août 2022 pour cause de prescription.

Le soir même du dépôt de plainte, Richard Berry a fermement démenti les allégations qui pèsent contre lui. Dans une story publiée sur son compte Instagram officiel, on peut lire ces mots : "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge".

Le Monde, qui enquêtait sur le sujet après avoir été alerté par Coline Berry-Rojtman et avant que Le Point révèle le dépôt de plainte, a publié dans un article le 3 février le détail des accusations contre Richard Berry et Jeane Manson. "Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, est-il écrit dans la plainte, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels." Richard Berry aurait demandé à sa fille aînée de "jouer à l'orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus. (…) Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d'apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l'autre enfant, et de manière répétée." Selon Coline Berry-Rojtman, elle aurait subi ces "jeux" "des dizaines de fois" alors qu'elle avait moins de dix ans.

Dans un entretien publié par Le Figaro le 4 février, Jeane Manson dément également l'intégralité des accusations de Coline Berry. Elle assure par ailleurs qu'elle aurait elle-même porté plainte contre Richard Berry si elle avait soupçonné quoi que ce soit à ce sujet. "Je n'ai jamais participé aux soi-disant jeux sexuels dont elle parle, bien sûr. Quant à ce qu'elle raconte à propos de l'attitude de son père, ma réaction est très claire. Si j'avais eu connaissance, ou le moindre soupçon, du plus infime acte contre-nature à l'encontre de Coline, j'aurais immédiatement déclenché le processus judiciaire pour en dénoncer l'auteur."

Coline Berry Rojtman est née en 1976 : son père est Richard Berry, sa mère la comédienne Catherine Hiegel. Aujourd'hui âgée de 45 ans, on en sait peu sur elle, si ce n'est qu'elle a été mariée au producteur de cinéma Romain Rojtman ("L'élève Ducobu", "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu") et mère de famille. Elle serait en froid depuis plusieurs années avec Richard Berry, notamment depuis qu'il a annoncé qu'il serait père pour la troisième fois, en 2014. Une enquête, menée par la brigade de protection des mineurs, est en cours et doit faire la lumière sur l'affaire, notamment en déterminant s'il y a pu y avoir d'autres victimes. Par l'intermédiaire de son avocate, maître Shebabo, Coline Berry-Rojtman se dit en tout cas prête à être confrontée à son père.

Son ex-belle mère, Jeane Manson, a porté plainte contre Coline Berry pour diffamation suite aux accusations d'incestes la visant elle et son ancien compagnon Richard Berry. Le tribunal d'Aurillac a rendu sa décision le 14 avril 2022 : Coline Berry est condamnée pour diffamation à 2 000 euros d'amende et 20 000 euros de dommages-intérêts (et 5 000 euros au titre des frais de justice) suite à la publication d'un article du Monde et d'une intervention dans l'émission Le Live BFM.