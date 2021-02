Richard Berry accusé d'inceste : que dit Coline Berry dans sa plainte ?

RICHARD BERRY. Alors que les enquêteurs doivent entendre Coline Berry, on connaît désormais le détail de sa plainte à l'encontre de Richard Berry et Jeane Manson qu'elle accuse de détournement de mineur et d'agressions sexuelles.

10:15 - Coline Berry accuse Richard Berry de l'avoir fait participer à des "jeux sexuels" Dans un article paru dans Le Monde le 4 février 2021, on apprend que Coline Berry Rotjman a porté plainte contre son père et son ex-compagne Jeane Manson le 21 janvier 2021. La fille aînée de Richard Berry les accuse de "viols ou agressions sexuelles incestueux et de corruption de mineure", alors qu’elle avait entre 8 et 10 ans. Plus précisément, elle accuse l’acteur de l’avoir embrassée "sur la bouche avec la langue" à plusieurs reprises, et de l’avoir fait participer à des "jeux sexuels" avec la chanteuse Jeane Manson, alors qu’ils étaient nus. Dans la plainte citée par le quotidien, on apprend que Coline Berry Rotjman accuse son père de l’avoir forcé à « jouer à l’orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire" et à "apposer sa bouche" sur son sexe. 10:01 - Coline Berry-Rojtman n'a pas encore été entendue par les enquêteurs Dans une interview sur France Info, maître Shebabo l'avocate de Coline Berry-Rojtman s'est exprimée au sujet des accusations qu'elle a portée à l'encontre de son père le comédien Richard Berry. Celle-ci précise d'ailleurs que, pour le moment, la plaignante n'a pas encore été entendue par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, saisie de l'enquête. "Ma cliente réserve sa parole pour la brigade de protection des mineurs, qui ne l'a pas encore entendue et c'est pour cette raison qu'elle ne s'est pas encore exprimée. Elle souhaite que ce soit les services d'enquête qui recueillent tout ce qu'elle a à dire et à dénoncer".

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris le 21 janvier 2021 contre l’acteur Richard Berry et son ancienne épouse Jeane Manson. La fille aînée du comédien, Coline Berry Rojtman, a déposé plainte contre son père et son ex-belle mère pour des faits de viols ou d’agressions sexuelles incestueux, et de corruption de mineure. Âgée de 45 ans aujourd’hui, ces faits incestueux se seraient produits durant son enfance, entre ses 6 et 10 ans. On apprend dans un article du Monde daté du 4 février 2021 que Coline Berry Rojtman accuse son père de l’avoir embrassée "sur la bouche avec la langue" et de l’avoir faite participer à des "jeux sexuels" avec sa compagne de l’époque Jeane Manson. Citant la plainte, Le Monde précise que Richard Berry aurait demandé à sa fille aînée de "jouer à l’orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus. (…) Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d’apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l’autre enfant, et de manière répétée." Richard Berry et Jeane Manson on tous les deux formellement démenti ses accusations auprès du quotidien.

Suite à un démenti de son père publié sur Instagram le 2 février 2021, Coline Berry Rojtman a détaillé certaines accusations contre Richard Berry et Jeane Manson sur son compte Instagram : "Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit "qui aurait évolué" depuis la grossesse de sa femme actuelle. S'il est vrai que la survenance de cet événement, alors que j'étais moi-même enceinte de mon troisième enfant, a ravivé, comme tout événement psychosexuel, les traumatismes que j'avais subi enfant, j'essaie d'évoquer ces faits depuis longtemps, avec constance et discernement", a-t-elle notamment écrit en "story" sur le réseau social, expliquant que c'est la "petite Coline" qui a déposé plainte. "Cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires, c'est elle qui a déposé plainte [...] Je fais toute confiance aux services de police et de justice que j'ai saisis pour que la vérité soit faite sur ce que mon père a fait subir à l'enfant que j'étais et sur la violence qu'il continuer à tenter d'exercer sur moi."

L'acteur a semble-t-il voulu anticiper le scandale en publiant un long message sur ses réseaux sociaux dès le 2 février. "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père", écrit-il, avant de d'avancer ses explications. "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille. Il y a sept ans, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été " abusée ". Son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité. Pendant des années, j'ai tenté de lui parler, de mettre un terme à ses mensonges, de comprendre ce dont elle avait besoin, sans succès. Je m'en suis ouvert à des psychiatres, à ma famille, à mes amis".

Richard Berry insiste sur ce qu'il considère être une "folie destructrice": "Après la parution du témoignage de Camille Kouchner, ma fille a remanié à nouveau son récit. Elle a d'abord contacté des journalistes au début du mois de janvier, puis elle a déposé une plainte. Dès que j'ai appris que cette démarche judiciaire avait été engagée, j'ai immédiatement fait écrire au procureur de Paris pour lui demander, malgré la prescription, qu'une enquête approfondie soit diligentée pour que la vérité soit définitivement établie. [...] Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge. L'ensemble des témoins de l'époque qui ont partagé notre vie et nos moments communs sont formels : rien de tout cela n'a existé. Pourquoi ma fille m'accuse-t-elle de gestes que je n'ai pas commis ? Pourquoi va-t-elle au bout de cette folie destructrice ? J'aimerais comprendre sa souffrance. J'ai été présent peut-être trop peu, ou trop tard. Je ne sais pas si cela peut expliquer quoi que ce soit".

Richard Berry n'est pas le seul à avoir démenti ces accusations : son ex-épouse Jeane Manson, également citée dans la plainte de Coline Berry, a réagi par médias interposés et dément tout geste déplacé dans les colonnes du Figaro. La chanteuse accuse même son ex-belle-fille de vouloir nuire à l'image de son père. "Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela, elle m'a répondu qu'elle ne supportait pas que les gens aiment son père". D'après Jeane Manson, Coline Berry mentirait sur toute la ligne : "Si elle ment à mon propos, je ne peux pas imaginer qu'elle dise la vérité sur l'attitude de son père". La fille de Jeane Manson, Shirel Manson, a également pris position en défense de sa mère : J’avais 5 à 7 ans quand ma mère vivait avec Richard Berry. Après ces deux années en commun, nous ne nous sommes pas revues avec Coline. Sauf depuis presque un an ou je l'ai rencontrer en Israel. Il y a un mois elle a commencé à me harceler pour que je confirme ses mensonges. Je ne le ferai jamais. Il n’y a pas eu de gestes déplacés de Richard. Il n’y a pas eu de jeu sexuel avec lui et ma mère. Jamais. Aucun abus, aucun attouchement, rien. Les mensonges de Coline sont impardonnables. Dans cette affaire, chacun peut avoir un avis, soutenir un proche. Moi j’étais là avec ma mère comme l atteste Coline. Et je sais que les accusations de Coline Berry sont fausses du premier au dernier mot."

Coline Berry Rojtman est née en 1976 : son père est Richard Berry, sa mère la comédienne Catherine Hiegel. Aujourd’hui âgée de 45 ans, on en sait peu sur elle, si ce n’est qu’elle est mariée au producteur de cinéma Romain Rojtman ("L’élève Ducobu", "Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu") et mère de famille. Elle serait en froid depuis plusieurs années avec Richard Berry, notamment depuis qu’il a annoncé qu’il serait père pour la troisième fois, en 2014.

Richard Berry est le père de trois enfants. Sa fille aînée, Coline Hiegel Berry, est née en 1976 de sa relation avec l’actrice Catherine Hiegel. L'acteur a eu deux autres filles, issues de deux autres mariages : avec Jessica Forde, il a donné naissance à la comédienne Joséphine Berry, vue dans "Moi, César, 10 ans ½, 1m39" et "Clem". Richard Berry est actuellement marié avec Pascale Louange : les deux comédiens ont accueilli dans leur famille en 2014 Mila Berry Louange, la troisième fille de l’acteur.

Née en 1976, Coline Hiegel Berry est la fille aînée de l’acteur et de Catherine Hiegel, actrice de la Comédie Française vue notamment dans "La vie est un long fleuve tranquille". Le couple s’est fréquenté dans les années 1970, et s’est séparé en 1978 "dans des conditions très conflictuelles" précise Richard Berry le 2 février 2021, alors que leur fille n’a que deux ans. Suite aux accusations de Coline Hiegel Berry contre son père, Catherine Hiegel lui a apporté tout son soutien : "Je suis aux côtés de ma fille", a-t-elle affirmé au Point.

Richard Berry est un acteur et réalisateur français. Né le 31 juillet 1950 à Paris, il est le fils d’un couple de commerçant et le frère aîné du sculpteur Philippe Berry et d’une certaine Marie. La famille vit à Paris et à Boulogne-Billancourt. Richard Berry se passionne pour le théâtre dès son adolescence. Il débute au sein d'une troupe de comédiens amateurs qui joue les classiques de Beaumarchais, Corneille, Racine, et Molière. En 1969, c'est à la deuxième tentative qu'il est admis au concours d'entrée du Conservatoire. A sa sortie, il intègre directement la Comédie-Française pour y rester près de sept ans.

Grâce à Elie Chouraqui, il décroche son premier grand rôle au cinéma dans "Mon premier amour" en 1978. Quelques années plus tard, il commence à varier son registre avec entre autre, l'interprétation du film, "Le Grand Pardon", d'Alexandre Arcady, un réalisateur dont il sera l'acteur fétiche avec "Le Grand carnaval", "L'Union sacrée", "Le Grand pardon II" et "Entre chiens et loups". En 1984, il enchaîne avec "La Garce", qui marque le début d'une collaboration avec la cinéaste et actrice Christine Pascal et qui sera suivi du drame "Le Petit prince a dit" (pour lequel il est nommé au César du meilleur acteur) et "Adultère, mode d'emploi". C'est au cours des années 1990 qu'il connaît ses plus grands succès dans les comédies "Un grand cri d'amour" de Josiane Balasko et "Pédale douce". Son talent et sa popularité lui ont permis de jouer dans les deux derniers films d'Henri Verneuil intitulés "Mayrig" et "588, rue Paradis".

A partir des années 2000, il s'adonne à la réalisation avec le film "L'Art de la séduction", mais aussi "Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m". Il s'essayera au thriller avec "La Boîte noire" en 2005 et "L'Immortel" en 2010, adapté du roman de Franz-Olivier Giesbert. Plus récemment, il a mis en scène les films "Nos femmes" et "Tout, tout de suite". Il ne délaisse pas non plus son travail de comédien, puisqu’on peut le voir à l’affiche de plusieurs films, comme les comédies "La Doublure", "Nos femmes" (qu’il a également réalisé), ou encore "Le Coach".

Richard Berry a eu plusieurs compagnes. Il a d’abord fréquenté l’actrice Catherine Hiegel, avec qui il a eu sa fille aînée, Coline Hiegel Berry. Le couple s’est séparé à la fin des années 1970. En 1984, il épouse la chanteuse Jeane Manson («Avant de nous dire adieu»), mais leur relation ne durera pas puisqu’ils divorcent deux ans plus tard. Quelques années plus tard, il épouse l’actrice Jessica Forde, qui donnera naissance à la seconde fille de l’acteur, Joséphine Berry. Le couple finit toutefois par se séparer. Après une brève relation de quelque mois avec la journaliste Laurence Ferrari, Richard Berry fréquente la comédienne Pascale Louange, qu’il épouse en 2016. Deux ans avant de se dire « oui », le couple a accueilli une fille, Mila Berry Louange, en 2014.

La famille Berry est bien ancrée dans le cinéma français. Pourtant, ses parents n’avaient pas de lien avec le septième art, puisqu’ils étaient commerçants. Richard Berry est toutefois le frère du sculpteur Philippe Berry, l’ex-mari de Josiane Balasko et père de l’actrice Marilou Berry. Cette dernière est donc la nièce de Richard Berry. La plupart des compagnes de Richard Berry et mère de ses enfants ont également été actrices, comme c’est le cas de Catherine Hiegel, Jessica Forde ou encore Pascale Louange. Joséphine Berry, la seconde fille de l’acteur, est également actrice, ayant joué principalement dans les films de son père. Elle se fait d’ailleurs connaître dans "Moi César, 10 ans ½, 1m39" et "L’immortel".