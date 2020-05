Sandra Bullock : qui est son compagnon Bryan Randall ?

BIOGRAPHIE DE SANDRA BULLOCK - Depuis 2015, Sandra Bullock semble vivre un amour discret avec le photographe et ex-mannequin Bryan Randall.

[Mis à jour le 31 mai 2020 à 20h55] Cela fait cinq ans que Sandra Bullock vit un amour discret avec Bryan Randall. L'actrice oscarisée en 2010 a rencontré le photographe et ancien mannequin en 2015. Originaire de Portland, il a fait la couverture de plusieurs magazine américains, comme Vogue, et a défilé pour Hugo Boss ou Saint Laurent avant de se reconvertir dans la photographie. Toutefois, le couple se montre particulièrement discret, évitant les paparazzis et se montrant très peu en public, rarement sur les tapis rouges.

Avant de rencontrer Bryan Randall, Sandra Bullock a eu d'autres relations d'importance. L'actrice vue dans La Proposition et Gravity a eu une brève relation avec Ryan Gosling en 2002, avant de se marier en 2005 avec Jesse G. James, présentateur de l'émission de divertissement américaine Monster Garage. Cinq ans après lui avoir dit oui, Sandra Bullock découvre que son époux a été infidèle et divorce la même année. Après cette rupture, la comédienne adopte deux enfants, un petit garçon en 2010 et une petite fille en 2015.

Sandra Annette Bullock est née le 26 juillet 1964 à Arlington en Virginie. Après des apparitions dans de petites productions et à la télévision ("Working Girl"), elle arrive à Los Angeles et obtient un rôle dans "Demolition Man" (1993) et enchaîne avec "Speed" (1994) qui la fait accéder au statut de star. Dans les années 1990, on la voit dans "Traque sur Internet" (1995) et "Les Ensorceleuses" (1998). Elle devient très populaire grâce à "Miss Détective" (2000) et "L'Amour sans préavis" (2002). Après le succès de "La Proposition" (2009), elle remporte un Oscar en 2010 pour son rôle dans "The Blind Side" (sorti seulement en DVD en France).

En 2013, Sandra Bullock connaît un rebond dans sa carrière, puisqu'elle est à l'affiche du film comique Les Flingueuses. Mais elle fait surtout sensation en étant quasiment seule à l'écran dans l'immense succès de Gravity. Sa performance lui vaut d'ailleurs une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Après avoir participé au doublage du film Les Minions, elle est à l'affiche de la comédie dramatique Que le meilleure gagne, qu'elle produit également. Ce film est néanmoins un échec. Après une pause, l'actrice revient au casting du blockbuster Ocean's Eight, spin-off de la saga Oceans, où elle joue la soeur du personnage de Georges Clooney dans la première franchise. La comédienne incarne également le premier rôle du film d'horreur Bird Box, disponible sur Netflix.