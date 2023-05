Michael Douglas sacré à Cannes : quel est son état de santé depuis son cancer ?

Michael Douglas reçoit une Palme d'or d'honneur célébrant l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes, ce mardi 16 mai 2023. L'acteur de 78 ans avait médiatisé son cancer en 2010, dont il serait désormais guéri.

[Mis à jour le 16 mai 2023 à 15h00] C'est une consécration pour Michael Douglas. L'acteur américain reçoit une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, ce mercredi 16 mai 2023. Cette récompense vient saluer l'ensemble de la carrière de comédien de celui qui a brillé dans Wall Street ou Basic Instinct.

Aujourd'hui âgé de 78 ans, Michael Douglas a pu faire des frayeurs à ses fans par le passé sur son état de santé. Le mari de Catherine Zeta Jones a médiatisé son cancer en 2010, dont il a réussi à guérir l'année suivante. Le comédien avait, dans un premier temps, annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la gorge de stade 4.

En 2013, il avoue qu'il souffrait en réalité d'un cancer de la langue. Il donne davantage de détails dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian, avouant que sa maladie venait de ses pratiques sexuelles : "Sans entrer dans le détail, ce cancer très spécifique est causé par le virus du papillome humain (VPH) et provient [de la pratique] du cunnilingus." En conséquence, le fils de Kirk Douglas est rassuré sur l'évolution possible de la maladie : "Je dois faire des contrôles réguliers, actuellement tous les six mois, mais tout est normal depuis deux ans. Ce type de cancer ne récidive pas dans 95 % des cas." Depuis, l'acteur dit aller bien, et fait des appels à la prévention du cancer.

Lorsque l'on naît fils d'une des plus grandes stars d'Hollywood, la voie est aussi royale que semée d'embûches. Comment se dégager de l'ombre de la figure paternelle, en l'occurrence Kirk Douglas ? Cet héritage encombrant, Michael Douglas aurait pu le traîner toute sa carrière comme tant d'autres. Mais plusieurs choix déterminants changeront la donne et le propulseront au sommet d'Hollywood.

Des débuts en fanfare

Michael Douglas suivra très tôt son père sur les tournages, s'activant comme assistant-réalisateur sur le plateau de Seuls sont les Indomptés (1962). Il intègre ensuite l'école d'art dramatique de Santa Barbara où il fait la connaissance de Danny De Vito, futur ami et partenaire de jeu. La carrière du jeune homme démarre en trombe : son premier grand rôle, Hail Hero !, lui vaut une nomination au Golden Globe du meilleur espoir en 1970. Deux ans plus tard, il devient l'inspecteur Steve Keller, héros de la série Les Rues de San Francisco. Ce rôle de jeune recrue fait sa fortune et sa célébrité quatre ans durant. Il monte alors sa première société de production, Fantasy Films, et confie l'adaptation d'un roman sur les hopitaux psychiatriques à un jeune réalisateur d'origine tchèque : Milos Forman. Coup de génie ! Le film, Vol au dessus d'un nid de coucou, est un succès international et rafle 5 Oscars. Le parcours de Douglas tourne au sans-faute.

A la poursuite du succès

Mais les années qui suivent lui réussissent moins. Michael Douglas joue dans Le Vainqueur, Le Syndrome chinois, C'est ma chance... Sans succès. Pire, en 1980, un grave accident de ski l'éloigne des plateaux trois ans durant. Sa carrière d'acteur est au point mort. Jusqu'en 1984 où il enfile les bottes de Jack Colton, héros intrépide d'A la poursuite du diamant vert. Produit par l'acteur lui-même, ce film d'aventures de Robert Zemeckis profite à plein de la vague Indiana Jones et triomphe au box-office. Une suite est même tournée en 1985 : Le Diamant du Nil. Dans les deux épisodes, Michael Douglas et Kathleen Turner forment un couple attachant et excessivement porté sur la dispute. L'ami De Vito fait aussi parti de l'aventure. Le succès ne lâchera plus Douglas...

Ah les filles, ah les filles...

Avec A la poursuite du diamant vert, l'acteur avait trouvé son crêneau, ce personnage qui lui collera à la peau toute sa carrière : le héros-séducteur victime des femmes. Mari persécuté par sa maîtresse dans Liaison Fatale ; époux en guerre contre sa concubine dans l'hilarante Guerre des Rose ; flic troublé par Sharon Stone dans le sulfureux Basic Instinct ; employé abusé sexuellement par Demi Moore dans Harcèlement ; Président séduit par une secrétaire dans Le Président et Miss Wade ; écrivain attiré par l'étudiante Katie Holmes dans le joli Wonder Boys... Dans les années 80-90, Michael Douglas multiplie les rôles de pauvre type victime du beau sexe. Un vrai sacerdoce.

Une carrière riche

Heureusement, il explore d'autres facettes de son talent, notamment dans Wall Street d'Oliver Stone. Son interprétaion de Gordon Gekko, richissime magnat des affaires, lui vaut même un Oscar en 1987. Il tourne également avec Ridley Scott pour les besoins de Black Rain, un polar atmosphérique et baroque. Dans Chute Libre, le meilleur film de Joel Schumacher, il compose un mémorable William Foster, employé lambda qui vire soudainement psychopathe. On le retrouve aussi chez David Fincher, où il devient le jouet d'un ahurissant complot contre sa personne (The Game), et chez Steven Soderbergh, comme politicien en croisade contre la drogue (Traffic). Depuis, l'acteur a ralenti la cadence, apparaissant avec parcimonie dans des divertissements légers tels que Divine mais dangereuse ou Espion mais pas trop. The Sentinel marque son retour au thriller, un genre qui a fait son succès. Mais il revient véritablement sur la scène hollywoodienne durant l'année 2013. En effet, sa troisième collaboration avec Steven Soderbergeh pour le téléfilm Ma Vie avec Liberace est synonyme de succès. Douglas y incarne le célèbre pianiste américain, face à Matt Damon qui joue son amant Scott Thorson. Le film est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes et lauréat de trois Emmy Awards, dont celui du meilleur téléfilm et du meilleur acteur pour Michael Douglas. L'année suivante, il s'embarque dans une folle virée de seniors aux côtés de Morgan Freeman, Kevin Kline et Robert De Niro dans le film Last Vegas.

Dans le privé...

Côté coeur, Michael Douglas a défrayé la chronique en épousant en secondes noces Catherine Zeta-Jones, de 25 ans sa cadette. Toutefois, en mai 2013, le couple annonce sa séparation après 13 ans de mariage. Marqué par le tournage de Traffic, Michael Douglas s'est également engagé en faveur de plusieurs causes humanitaires devenant notamment Messager pour la paix des Nation-Unies. Un rôle nouveau pour lui, qu'il assume avec sérieux et discrétion.

Michael Douglas : dates clés