Pierre Niney : sa femme Natasha Andrews et ses deux filles, famille inséparable

Pierre Niney est l'invité exceptionnel de Sept à Huit, sur TF1, ce dimanche 23 octobre 2022. L'occasion pour l'ancien jeune prodige du cinéma français de se confier sur ses choix de vie et sa famille avec Natasha Andrews et ses deux filles...

Il n'est plus vraiment le "jeune prodige" du cinéma français, mais à 33 ans, Pierre Niney a déjà atteint des sommets dans le 7e art, avec une trentaine de films, un passage par la Comédie française et un César. L'acteur, au casting du dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade, est ce dimanche l'invité de l'émission Sept à Huit sur TF1. L'occasion de se confier à Anne Crespo-Mara dans un entretien intimiste sur son tempérament, ses choix de vie, mais aussi sa famille.

Dans cette interview, Pierre Niney revient notamment sur son approche du jeu au cinéma, son besoin "crucial de marquer la pellicule de ce qu'on fait, une sacralisation de se truc là", qui l'a fait "ressasser la nuit" et "refaire la scène dans sa chambre tellement tard que ça n'a plus de sens". "C'était maladif, c'est bien que j'aie lâché", confie-t-il, évoquant une "sérénité rencontrée il y a peu". L'arrivée de ses deux filles y a participé beaucoup, comme son déménagement "dans un espace de vie plus proche de la nature".

Depuis une quinzaine d'années, Pierre Niney partage sa vie avec l'actrice et mannequin australienne Natasha Andrews. Une touche à tout qui pratique également la photographie, avec à son actif un reportage en Palestine en 2013. Aujourd'hui installée en Europe (elle vivait à Londres en 2008 quand elle a rencontré Pierre Niney), Natasha Andrews a grandi près de Brisbane.

Quittant l'Australie dès ses 18 ans pour Paris, Natasha Andrews a étudié à la Sorbonne avant de rejoindre le prestigieux Cours Florent, où elle a d'ailleurs fait la connaissance de l'acteur. On a pu notamment la voir dans Magic in the Moonlight de Woody Allen en 2014 ou encore Le Grand jeu en 2015.

Plus récemment, elle a prêté sa voix à Tiffany Fluffit, personnage du film d'animation Les Bad Guys. On a aussi pu la voir dans le rôle de Sandy, dans la comédie J'adore ce que vous faites de Philippe Guillard, au printemps dernier.

En couple depuis 2008, Pierre Niney et Natasha Andrews ont eu deux enfants, deux filles. Lola est aujourd'hui âgée de 5 ans et Billie de 3 ans. Les deux enfants restent à l'écart des projecteurs, même si sur son compte Instagram, l'actrice australienne peut partager quelques clichés de sa vie de famille où on peut apercevoir leurs silhouettes, jamais leurs visages.

L'actrice a déjà pu s'exprimer sur cette vie de famille, où parents et enfants semblent inséparables, malgré l'emploi du temps chargé des premiers. "Chaque famille se construit à sa façon. Nous vivons à notre manière et nous sommes très heureux", a-t-elle assuré après avoir confié qu'elle et Pierre Niney emmenaient "les kids" partout avec eux.

Pierre Niney est un acteur français né le 13 mars 1989. Il vient à la comédie par le biais du théâtre à l'âge de 11 ans. Faisant preuve d'un talent très précoce, il suit sa scolarité au lycée Claude-Monet et obtient un baccalauréat en lettres option théâtre. Il intègre la compagnie Pandora dirigée par Brigitte Jacques-Wajemen et François Regnault, et continue sa formation de comédien. Suivront le cours Florent et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Le 16 octobre 2010, il devient à 21 ans le plus jeune pensionnaire de la troupe de la Comédie-Française. On le voit dans des courts métrages et des téléfilms, et il apparaît dans plusieurs films. En 2007, il tient un petit rôle dans le film Nos 18 ans, une comédie de Frédéric Berthe. Il est remarqué dans LOL de Lisa Azuelos. Par deux fois, en 2009 pour L'Armée du crime puis en 2010 pour Les Neiges du Kilimandjaro, Robert Guédiguian lui donne un rôle.

L'année suivante, il est au côté d'Isabelle Carré et de Benoît Poelvoorde dans Les Émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris. Il doit à Frédéric Louf son premier rôle d'importance en 2012 dans J'aime regarder les filles. Il obtiendra le prix de la révélation masculine au festival de Cabourg pour son interprétation, qui lui vaudra également une nomination au césar comme meilleur espoir.

On retrouve Pierre Niney entouré de François-Xavier Demaison et Nicolas Duvauchelle dans la comédie road-movie Comme des frères d'Hugo Gélin, où il est de nouveau nommé pour le césar du meilleur espoir masculin. Jeune acteur, Pierre Niney est déjà sur le devant de la scène. En 2013, dans 20 ans d'écart, il incarne Balthazar au côté de Virginie Efira qui lui fait perdre la tête. En 2014, il se métamorphose en Yves Saint Laurent dans le biopic de Jalil Lespert. Un rôle qui lui permet de remporter le César du Meilleur acteur début 2015 et de devenir le plus jeune acteur Césarisé de l'Histoire. Il sera bientôt à l'affiche du film Un Homme idéal aux côtés d'Ana Girardot. Il apparait encore ces dernières années dans de nombreux autres films, dont La Promesse de l'aube en 2017, Sauver ou périr en 2018, OSS 117 ou encore Boîte noire en 2021.