Mort de Claude Brasseur : quelles sont les raisons de son décès ?

CLAUDE BRASSEUR. Le comédien français connu pour ses rôles dans Un Éléphant ça trompe énormément, Camping ou La Boum est mort à l'âge de 84 ans "dans la paix et la sérénité entouré des siens". Retour sur son immense carrière et sa vie.

23:51 - La belle anecdote d'Ivan Calbérac, réalisateur de L'Étudiante et Monsieur Henri FIN DU DIRECT - "Sa voix rocailleuse, son regard attendrissant, son charme incroyable, une présence, un œil qui frise, une poésie inimitable, une sorte de grâce, qui vous marque, et qui vous accompagne longtemps", voilà ce qui faisait de Claude Brasseur un acteur à part selon le réalisateur Ivan Calbérac, interrogé par AlloCiné. Également questionné sur l'image qu'il avait de Claude Brasseur avant de le rencontrer, le réalisateur de L'Étudiante et Monsieur Henri est revenu sur une petite anecdote, alors qu'il confiait avoir été "touché par sa vaillance". "À plus de 80 ans, après une chute dans l'escalier, il avait continué à tourner toute une journée malgré trois côtes cassées, sans se plaindre." 23:37 - "Je savais qu’il était vraiment très mal en point", confie Mathilde Seigner Au micro de RTL ce mardi soir, l'actrice Mathilde Seigner a réagi à la mort de Claude Brasseur. "Je savais qu’il était vraiment très mal en point. Je ne suis pas du tout étonnée de sa disparition", a-t-elle déclaré. Claude Brasseur était "un homme tout à fait charmant, tout à fait exquis, vraiment très facile, un camarade formidable", a-t-elle également témoigné. Et de souligner : "Je n’ai aucun souvenir négatif […] au contraire. Avec la carrière qu’il avait c’était quelqu’un de très simple, tout à fait normal." 23:23 - Ce rôle de Claude Brasseur qui a fait scandale Claude Brasseur et Sophie Marceau. Pour beaucoup, le duo incarnait parfaitement la relation père-fille dans La Boum et La Boum 2. Mais c'était sans compter Descente aux enfers de Francis Girod. À la sortie de ce film, en 1986, le binôme a fait scandale car ce n'était plus un père et une fille qu'il incarnait, mais bien deux amants. Le film, particulièrement sensuel, n'avait alors pas manqué d'outrer l'opinion publique. "Ça n'a pas surpris, ça a choqué. Quand Descente aux enfers est sorti, il y a eu une profusion de courriers adressés à Gaumont, à Sophie et à moi. C'est tout juste si on ne m'accusait pas d'inceste", s'était remémoré Claude Brasseur en mars 2017 au micro d'Europe 1. 22:49 - Qui étaient les femmes de sa vie ? Claude Brasseur a été marié à deux reprises au cours de sa vie. En 1961, il épouse la mannequin et journaliste Peggy Roche. Mais leur mariage ne durera pas, puisqu'ils divorcent rapidement. Il retrouvera cependant l'amour dans les bras de Michèle Cambon. Cette dernière lui donnera son fils unique, Alexandre Brasseur. Ce dernier est bien connu des téléspectateurs, puisqu'il joue dans la série Demain nous appartient. 22:17 - "Il fut comme un père pour moi", confie Christophe Lambert "La nouvelle m'a vraiment attristé. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1981 sur le tournage du film Légitime violence. Je n'ai pas eu une existence familiale 'poussée' et il fut un peu comme un père pour moi", a avoué au Parisien Christophe Lambert quelques heures après l'annonce de la mort de Claude Brasseur. "Il y dégageait quelque chose de rassurant. Il m'a pris sous son aile avec affection. En tant que jeune acteur, il a été très important pour moi sur le plan affectif", a-t-il poursuivi. 21:47 - L'émotion d'Anny Duperey, "la dernière d'Un Éléphant ça trompe énormément" Avec la mort de Claude Brasseur, c'est une page qui se tourne pour Anny Duperey, 73 ans. Et pour cause : "Je suis la dernière d'Un Éléphant ça trompe énormément", a-t-elle expliqué, non sans émotion, au Parisien. "Je me disais au moins il reste Claude et ben non…", s'est-elle confiée. Et de remarquer : "Cela m'émeut parce que c'était des comédiens et des camarades formidables. Avec Claude, nous n'avions qu'une scène, celle de l'anniversaire surprise. Je jouais surtout avec Rochefort et j'étais très amie avec Bedos. Je ne peux m'empêcher d'associer cette joyeuse bande à Marielle. C'était tous des amis." 21:22 - Claude Brasseur dans La Boum : "Il a été tenté par la légèreté et la sensibilité de cette comédie" Dans les colonnes du Parisien, Danièle Thompson, coscénariste notamment de La Boum et La Boum 2, a évoqué "une grande perte". Revenant sur ces deux films qui ont fait de Sophie Marceau une vedette, elle s'est attardée sur le choix de Claude Brasseur d'avoir accepté un tel projet : "Quand il a accepté La Boum, ça a été une grande joie parce que Claude était au top de sa popularité. Comme le film donnait la part belle à une petite fille inconnue, on était sûrs qu'il allait refuser. Mais il a été tenté par la légèreté et la sensibilité de cette comédie." Et de noter : "Il pouvait aller d'un registre à l'autre de manière totalement brillante et fulgurante." 20:46 - "Non, je n'aime pas la popularité [..] Moi ce que j'aime, c'est la célébrité", confiait Claude Brasseur "Moi, j'ai une relation très agréable avec le public parce que je crois que le public se rend compte que je ne triche pas. J'essaie d'être le plus près possible de la vérité d'un personnage", expliquait Claude Brasseur à TV5 Monde. Questionné sur sa popularité, c'est avec "des pincettes" qu'il avait tenu à répondre. "Non, je n'aime pas la popularité parce que la popularité n'est pas un signe de qualité. Non, moi ce que j'aime, c'est la célébrité : les grands chercheurs, les grands auteurs, qui eux ne sont absolument pas populaires." "La popularité n'est pas un signe de qualité. Moi ce que j'aime, c'est la célébrité."



Claude Brasseur est mort à l'âge de 84 ans. Célèbre. pic.twitter.com/V24mh4AFlb — Brut FR (@brutofficiel) December 22, 2020 20:21 - "On a passé trois jours ensemble, assez pour l'adorer pour toujours…", confie Pierre Richard S'il n'aura eu "la joie" de jouer avec Claude Brasseur que sur un court de tennis, l'acteur Pierre Richard a tout de même tenu à lui rendre un petit hommage sur Twitter ce mardi soir, quelques heures après l'annonce de sa mort. Je n'ai jamais eu la joie de jouer avec Claude Brasseur. Juste joué une partie de tennis à Rome avec lui et Ugo Tognazzi. On a passé trois jours ensemble, assez pour l'adorer pour toujours…

Pierre Richard pic.twitter.com/wPFpuCljWf — Pierre Richard (@PierreRichardPR) December 22, 2020 19:46 - Les rares confidences d'Alexandre Brasseur sur son enfance Le fils de Claude Brasseur n'est pas de ceux qui aiment étaler leur vie. Malgré tout, l'acteur de Demain nous appartient s'était une fois confié sur son enfance dans les colonnes de Paris Match. Une enfance passée en partie loin de son père, car dès "10 ou 11 ans", Alexandre Brasseur avait été envoyé dans un établissement à Aix-en-Provence. "C'était trop tôt. On fait des enfants pour les élever et vivre avec eux, même si ce n'est pas tous les jours. Les arracher au noyau familial pour les placer dans la cellule artificielle d'une pension... J'aurais très bien pu rester à la maison", avait-il remarqué. 19:20 - Mylène Demongeot en larmes au micro de CNews Le décès de Claude Brasseur a secoué le monde de la culture ce mardi, à commencer par Mylène Demongeot. L'actrice qui interprétait son épouse dans Camping a littéralement fondu en larmes alors qu'elle s'exprimait au sujet de la terrible nouvelle au micro de CNews. "Vous savez, trois films ensemble, ça fait trois ans où on ne se quitte pas, où on rigole, où on s'engueule", a-t-elle expliqué, particulièrement émue. "J'aimais bien Claude, on s'engueulait souvent […] mais je trouve que c'était un brillant acteur." Évoquant "un partenaire épatant", Mylène Demongeot a confié : "On a bu des bons vins ensemble, on a bien mangé ensemble, on a bien rigolé ensemble, et puis maintenant voilà, je pleure pour lui." 18:53 - Peu après l'annonce de la mort de Claude Brasseur, son fils prend une décision radicale Les messages affluent de toutes parts depuis l'annonce de la mort de Claude Brasseur. Sur les réseaux sociaux, personnalités et anonymes se relaient pour lui rendre hommage. Une épreuve pour son fils qui semble avoir tout simplement préférer mettre entre parenthèses un temps sa vie 2.0. Alexandre Brasseur a ainsi désactivé son compte Instagram, a remarqué Télé Star. De quoi sûrement lui permettre de commencer son deuil plus sereinement. 18:30 - Le réalisateur de Camping se souvient de Claude Brasseur Les hommages pleuvent depuis l'annonce du décès de Claude Brasseur ce mardi 22 décembre 2020. Au micro de BFM TV, Fabien Onteniente se souvient de l'acteur, "un modèle qui n'existe plus", qu'il a dirigé dans Camping : "Il y avait beaucoup de fou rire, c'était très simple [...] Il pouvait à la fois interpréter des personnages sombres comme des personnages de comédie, se remémore-t-il. Il avait une autre connaissance de l'art dramatique. Sous les allures faciles, il y avait beaucoup de travail derrière, il connaissait son travail au rasoir. C'était un modèle qui n'existe plus dans certaines générations que je croise. Et surtout, ce qui est très important pour un acteur, il avait une voix." 18:15 - L'hommage de Michaël Youn : "Amusez bien le paradis" Michaël Youn, admiratif de Claude Brasseur, a posté un joli message sur son compte Instagram, en légende de l’affiche du film Nous irons tous au paradis, écrit par Jean-Loup Dabadie et Yves Robert. "Pour sûr vous y êtes… Vous nous avez tellement charmés qu’il est impossible que vous soyez ailleurs. Merci Claude. Amusez bien de Paradis avec Guy, Jean, Victor, Yves et Jean-Loup…" En effet, il partageait l’affiche de ce film avec ses acolytes Guy Bedos, décédé également cette année, mais aussi Jean Rochefort et Victor Lanoux, morts en 2017. A noter que Michaël Youn avait partagé l’écran avec Claude Brasseur dans le film Chouchou de Merzak Allouache. 18:01 - France Télévision bouscule sa grille des programmes en hommage à Claude Brasseur Suite à l'annonce du décès de Claude Brasseur, France Télévision a annoncé que le film Un éléphant ça trompe énormément sera diffusé dès le 23 décembre à 21h05 sur France 3, rapporte Télé Loisirs. Le film d'Yves Robert sera suivi de sa suite, Nous irons tous au paradis, à 22h50. LIRE PLUS

De son vrai nom Claude Espinasse, Claude Brasseur est un acteur français. Il est le fils des acteurs Pierre Brasseur et Odette Joyeux, né le 15 juin 1936.

En 1955, Claude Brasseur fait ses premiers pas au théâtre dans "Judas" de Marcel Pagnol. Puis, l'année suivante, il débute au cinéma dans "Rencontre à Paris" de Georges Lampin. Par la suite, il tourne avec de grands réalisateurs tels que Jean Renoir et Marcel Carné. Ses premiers grands rôles, il les obtient d'abord grâce à la télévision, en jouant Rouletabille dans "Le mystère de la chambre jaune" de Jean Kerchbron et Sganarelle dans "Dom Juan ou le Festin de pierre" de Marcel Bluwal. Brasseur est aussi connu pour avoir joué François Vidocq dans "Les Nouvelles aventures de Vidocq", une série de deux saisons, de 1971 à 1973.

Claude Brasseur en 1975 © MUUS/SIPA

C'est à partir de 1974 que Claude Brasseur se fait remarquer au cinéma avec le film "Les Seins de glace" de Georges Lautner. Mais il obtient la consécration avec "Un éléphant ça trompe énormément" d'Yves Robert, en 1976, jouant le rôle d'un homme homosexuel. Le film est un tel succès, qu'il y a une suite "Nous irons tous au paradis" en 1977, à laquelle il participe. Sa carrière est jalonnée de nombreux films, dont des films à succès comme "La guerre des polices" de Robin Davis en 1979, "La boum" de Claude Pinoteau en 1980 et sa suite, "Les acteurs" de Bertrand Blier en 2000, "Chouchou" de Merzak Allouache en 2003 et "Camping" et ses suites de Fabien Onteniente en 2006. Claude Brasseur a également continué à fouler les planches. Les pièces qu'il a souvent joué sont : "Tartuffe ou l'imposteur" de Molière, "Le souper" de Jean-Claude Brisville, "A torts et à raisons" de Ronald Harwood, pour laquelle il a été nommé au Molière du comédien en 2000 et "La colère du tigre" de Philippe Madral, pour laquelle il a été nommé au Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2015. Brasseur a gagné deux césars : le César du meilleur acteur dans un second rôle pour "Un éléphant ça trompe énormément", en jouant le premier personnage homosexuel "positif" du cinéma français et le César du meilleur acteur pour "La guerre des polices".

Claude Brasseur joue notamment dans deux films à succès : "La Boum" de Claude Pinoteau et "Camping" de Fabien Onteniente. Dans le premier, il joue le rôle du père de Vic (Sophie Marceau), dentiste très occupé et ayant une maîtresse (Dominique Lavanant). Dans le deuxième, aux côtés de Mylène Demongeot, il interprète Jacky Pic, un retraité habitant Melun, qui vient au camping depuis 30 ans et qui possède toujours l'emplacement 17. Initialement, ce rôle était destiné à Jacques Villeret, mais ce dernier est décédé avant le tournage. Le film lui est donc dédié. Sur son personnage, Brasseur révèle qu'il n'a pas eu de difficulté à interpréter un "beauf". En 1980, "La boum" fait 4 378 430 entrées et en 2006, "Camping" fait 5 490 482 entrées au Box office.

Claude Brasseur dans Camping avec Mathilde Seignier (à gauche) et Mylène Demongeot et Antoine Duléry (à droite) © NANA PRODUCTIONS/SIPA

Claude Brasseur fait partie d'une famille d'acteurs. En effet, son père était Pierre Brasseur, célèbre pour avoir joué notamment dans "Le quai des brumes" de Marcel Carné et "Les enfants du paradis" de Marcel Carné et de l'actrice Odette Joyeux. L'écrivain américain Ernest Hemingway est son parrain.

En 2007, Brasseur est président de la 32e cérémonie des César. Le 25 mars 2004, il est fait chevalier de l'ordre national du Mérite puis promu officier le 13 mai 2016. Puis le 18 novembre 2008 il est fait chevalier de la Légion d'honneur puis promu officier le 30 décembre 2016.

Claude Brasseur épouse la mannequin et journaliste de mode Peggy Roche le 27 mars 1961 et divorce par la suite. Puis il se marie avec Michèle Cambon, avec qui il a un fils, Alexandre Brasseur, lui aussi acteur, connu notamment pour jouer dans la série "Demain nous appartient".

Claude Brasseur pratique deux sports : tout d'abord le bobsleigh, où il a été sélectionné en équipe de France pour les Jeux olympiques d'hiver de 1964 à Innsbruck, mais suite à un grave accident, l'équipe n'a pu participer ; puis la compétition automobile. Il a d'ailleurs remporté le rallye Paris-Dakar de 1983 avec Jacky Ickx, son copilote. Il a aussi souvent participé à des courses du Simca Racing Team avec le Star racing Team, au volant d'une Simca 1000 Rallye.