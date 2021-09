Audrey Fleurot : avec qui l'actrice de Mensonges est-elle en couple ?

BIOGRAPHIE D'AUDREY FLEUROT. Depuis 2015, l'actrice à succès à l'affiche de Mensonges et HPI sur TF1 est en couple avec un réalisateur depuis plusieurs années.

[Mis à jour le 5 septembre 2021 à 19h00] Audrey Fleurot est l'actrice incontournable du petit écran. A l'affiche de nombreuses séries à succès, comme Engrenages, Le Bazar de la Charité, HPI ou plus récemment Mensonges, l'actrice est plus discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée. On sait toutefois qu'elle est en couple depuis 2014 avec le réalisateur Djibril Glissant. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés à l'occasion d'un cours de tango, et ne se seraient plus jamais quittés. Ensemble, ils ont eu un enfant, Lou, né en 2015. Son compagnon était déjà père de deux enfants, nés d'une précédente relation.

Si leur relation semble être au beau fixe, l'actrice a toujours été claire : elle ne veut pas se marier. "Je n'ai pas le fantasme de la robe de princesse", a-t-elle précisé à Gala en 2019. Auprès de Paris-Match, Audrey Fleurot a également précisé que l'idée de changer de nom et de s'engager à aimer toute sa vie une seule personne pouvait lui poser problème : "Nous ne serons plus les mêmes. Comment savoir ? N'y a-t-il pas une forme d'inconscience là-dedans ?" Mais pas besoin de mariage pour qu'Audrey Fleurot vive une vie de couple et de famille épanouie.

Née le 6 juillet 1977 à Paris, Audrey Fleurot a commencé un cursus d'arts plastiques et sciences de l'art avant d'intégrer l'ENSATT (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre de Lyon) en 1997. Si elle commence sa carrière sur les planches, c'est la télévision qui la rend célèbre. Le rôle de la Dame du Lac dans la série humoristique "Kaamelott" (2004-2009) la fait connaître du grand public. Audrey Fleurot décroche ensuite le rôle de Joséphine Karlsson, l'avocate ambitieuse et sans états d'âme de la série policière "Engrenages" (2005-2013). Depuis 2009, l'actrice interprète le rôle d'Hortense Larcher dans la série "Un village français". Côté cinéma, Audrey Fleurot a décroché son premier rôle en 2007, dans le film "Les Deux Mondes", de Daniel Cohen. 2011 est l'année de sa révélation sur grand écran : elle est à l'affiche du film "Les Femmes du 6e étage", de "Minuit à Paris", d'"Intouchables" et de "La Délicatesse". L'année suivante, on la retrouve dans "Mais qui a retué Pamela Rose", aux côtés de Kad Merad et Olivier Baroux.

A l'affiche de "Fonzy"(2013), le remake français du film canadien "Starbuck", Audrey Fleurot a décroché le rôle de Sophie dans le premier film d'Audrey Dana, "Homosapiennes" (2014), dont elle partage l'affiche avec Géraldine Nakache, Alice Taglioni, Marina Hands, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis... L'actrice, qui a présidé en 2012 le 17e Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz, poursuit en parallèle sa carrière d'actrice, surtout dans des comédies . Elle collabore notamment régulièrement avec le metteur en scène Laurent Pelly, qui codirige le Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées. On a pu la voir dans Les Gazelles (2014), Belle comme la femme d'un autre (2014), Sous les jupes des filles (2014), Le Fantôme de Canterville (2016)... On la retrouve en 2021 à l'affiche du film Kaamelott, où elle reprend le rôle de la Dame du Lac qu'elle incarnait déjà dans la série d'Alexandre Astier.

En parallèle du cinéma, Audrey Fleurot se fait un nom dans les séries, et plus particulièrement celles diffusées sur TF1 : c'est notamment le succès du Bazar de la Charité (2019) et d'HPI (2021) qui la fait renouer avec le succès populaire. Fin 2021, elle est à l'affiche avec Arnaud Ducret de la série Mensonges, remake de la série anglaise Liar.

L'un des premiers rôles d'ampleur d'Audrey Fleurot au cinéma est celui qu'elle incarne dans Intouchables, la comédie à succès d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Le film est sorti en 2011. Elle interprète Magalie, la secrétaire du personnage joué par François Cluzet qui se fait draguer très ouvertement par Driss, joué par Omar Sy. Cette comédie est un succès à la fois critique et populaire qui ouvre les portes du cinéma à Audrey Fleurot, elle qui s'était principalement fait connaître auparavant pour ses rôles dans des séries télévisées.

En 2011, Audrey Fleurot est revenue sur son expérience sur el tournage de Minuit à Paris, comédie dramatique américaine de Woody Allen. Elle y joue une femme des années 1920, mais sa partition subie de nombreuses coupures au montage. En interview auprès de Télérama, l'actrice révélera sa déception, expliquant que l'expérience a été frustrante pour elle : "J'ai passé pas mal d'essais en anglais, j'ai tourné sept jours de nuit – la journée, j'étais sur le tournage d'Un village français. C'était difficile parce que je n'avais pas le script à l'avance, je ne connaissais pas vraiment mon personnage. Sur le plateau, c'était étrange : je suis allée dire bonjour à Woody Allen, il a fait un bond de deux mètres en arrière comme si je l'avais violé ! Il ne vous parle jamais directement. Il passe par le premier réalisateur, même s'il est juste à côté de vous. Bref, tout ça pour quoi ? J'ai été coupée au montage ! C'est prestigieux sur le CV mais tous mes potes pensent que je suis mythomane maintenant !"

Audrey Fleurot est un visage bien connu des amateurs de séries télévisées. En parallèle de ses rôles dans Engrenages et Un village français, l'actrice est apparue dans la série Kaamelott. Elle y incarne Vivianne, la Dame du Lac que seul le roi Arthur (Alexandre Astier) peut voir. Au cours de la série, elle fait quelques apparitions, généralement pour rappeler au souverain de Kaamelott la quête que les dieux lui ont confiés. Elle reprend son rôle dans le film Kaamelott, premier volet, sorti à l'été 2021 en France.

En 2021, Audrey Fleurot se retrouve à tenir le premier rôle d'une nouvelle série de TF1. Dans HPI, elle incarne Morgane Alvaro, une femme au caractère bien trempé qui est également qualifiée de "haut potentiel intellectuel". Ses capacités de déduction se révèlent déterminante pour aider la police -qu'elle déteste pourtant- à résoudre des enquêtes. La série est un véritable succès : elle bat un record d'audience pour le lancement d'une série française sur TF1 et va même jusqu'à dépasser la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs pour un épisode. En moyenne, la saison 1 aura rassemblé 9,5 millions de téléspectateurs, soit plus de 40% de parts du marché. Une saison 2 est alors immédiatement commandée.

Audrey Fleurot n'est pas mariée mais vit une histoire d'amour depuis plusieurs années avec le réalisateur Djibril Glissant. Ensemble, ils ont même eu un enfant ensemble. Mais dans les colonnes de Paris-Match, Audrey Fleurot a justifié le fait qu'elle refuse de l'épouser : "Je sais que les femmes ont besoin d'être des princesses pour un jour, d'avoir une belle fête dont elles seraient le centre, mais ça ne m'a jamais fait fantasmer." Le fait de changer de nom et de s'engager à ne plus jamais aimer personne d'autre jusqu'à la fin dérangerait également l'actrice.