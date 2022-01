Gaspard Ulliel : victime d'un accident de ski, l'acteur retrouvé inconscient

GASPARD ULLIEL. L'acteur Gaspard Ulliel a été victime d'un accident de ski ce mardi 18 janvier 2022, nous apprend BFM TV. Son état de santé n'est pas encore connu.

Gaspard Ulliel a été retrouvé inconscient par les secouristes. Il a été transporté au CHU de Grenobles par hélicoptère une heure plus tard. Les causes de sa chute ne sont pour l'heure pas officialisées. Selon Le Dauphiné Libéré, qui cite la station de ski, Gaspard Ulliel aurait été victime d'une collision avec un autre skieur. L'état de santé de l'acteur de 37 ans n'est pas encore connu : BFM TV a contacté son agent, qui n'a "pas souhaité en dire plus".

Gaspard Ulliel est un acteur et mannequin qui est né le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billancourt. Il démarre sa carrière de comédien dès le collège en jouant dans le téléfilm "Une femme en blanc". C'est pourtant à la réalisation que se destine le jeune homme qui poursuit un cursus universitaire dans ce sens. Il continue pourtant à tourner et obtient un petit rôle dans "Le pacte des loups" de Christophe Gans en 2001. C'est Michel Blanc qui le révèle l'année suivante en lui faisant interpréter un adolescent en pleine découverte de la vie dans "Embrassez qui vous voudrez".

Après une brève reprise de ses études, il est sollicité par André Téchiné pour jouer aux côtés d'Emmanuelle Béart dans "Les Égarés". Sa performance lui vaut une nomination aux César en 2004 dans la catégorie meilleur espoir masculin. César qu'il emporte finalement en 2005 pour le film "Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet dans lequel il incarne le fiancé d'Audrey Tautou. Gaspard Ulliel devient un comédien de premier plan. La même année, il est à l'affiche de "Jacquou le croquant" où il interprète le personnage éponyme.

En 2007, sa carrière prend une dimension internationale avec son incarnation d'Hannibal Lecter dans le volet qui raconte la jeunesse du célèbre serial killer "Hannibal Lecter : les origines du mal". Il témoigne de son éclectisme cinématographique en jouant le rôle d'Henri de Guise dans "La Princesse de Montpensier" dans lequel il partage l'affiche avec Mélanie Thierry en 2010. Il se voit confier le rôle du grand couturier Yves Saint-Laurent dans le long-métrage "Saint Laurent" de Bertrand Bonello en 2014.

En 2016, Gaspard Ulliel décroche le premier rôle de "Juste la fin du monde", long-métrage de Xavier Dolan. Ceui-ci lui permet de remporter son second César, celui du meilleur acteur, l'année suivante. On a également pu le voir cette même année dans "Eva" avec Isabelle Huppert ou dans "Sybil" de Justine Triet. Il incarne l'un des rôles secondaires de la série Marvel "Moon Knight", diffusée sur Disney+ en 2022.