Xavier Dolan : le réalisateur de 34 ans annonce la fin de sa carrière au cinéma

BIOGRAPHIE DE XAVIER DOLAN. Considéré comme un jeune prodige du septième art, le réalisateur des acclamés "Mommy" ou "Juste la fin du monde" a annoncé se retirer du cinéma.

C'est une prometteuse carrière qui prend fin. Xavier Dolan a annoncé arrêter le cinéma. Le réalisateur de 34 ans a expliqué dans une interview auprès du journal espagnol El Pais qu'il ne voyait pas l'intérêt de continuer sa carrière cinématographique : "Je n'ai plus l'envie ni la force de consacrer deux ans à un projet qui est à peine vu. Je mets trop de passion dans mes projets pour encaisser tant de déceptions. Je finis par me demander si mon cinéma est mauvais et je sais que ce n'est pas le cas."

Le cinéaste à qui l'on doit Mommy, Juste la fin du monde ou encore Laurence Anyways s'épanche peu sur son avenir proche, et surtout si cet arrêt concerne uniquement sa carrière de réalisateur ou également sa carrière d'acteur. "Je ne vois pas l'intérêt de raconter des histoires quand tout s'effondre autour de nous. L'art ne sert à rien et se consacrer au cinéma est une perte de temps". On espère cependant que cette retraite anticipée n'est qu'une pause pour mieux revenir.

Biographie courte de Xavier Dolan - Né le 20 mars 1989 à Montréal (Canada), Xavier Dolan-Tadros est le fils du comédien et chanteur québécois Manuel Tadros. Dès l'âge de six ans, il tourne dans plusieurs publicités, notamment pour les pharmacies Jean-Coutu. Il décroche de petits rôles dans des films comme "J'en suis !" (1997), "La Forteresse suspendue" (2001), et tourne pour la télévision. En 2006, le rôle de Julien, dans le court métrage "Miroirs d'été", lui apporte la notoriété.

En 2007, il tourne dans le film "Martyrs". L'année suivante, il se lance dans la réalisation avec "J'ai tué ma mère", qui sera sélectionné à la 41e Quinzaine des réalisateurs à Cannes, en 2009. En 2009, il tourne son deuxième long métrage, "Les Amours imaginaires". Le film fait partie de la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2010. En 2011, Xavier Dolan tourne "Laurence Anyways", son troisième long métrage consacré à une transgenre. Le film lui vaut une nouvelle sélection dans la section Un certain regard et le prix du meilleur film canadien au festival international du film de Toronto. En 2013, il réalise le clip de "College Boy", du groupe Indochine. En 2014, Xavier Dolan sort son quatrième long métrage, "Tom à la ferme" adapté d'une pièce de Michel Marc Bouchard. Le film a reçu le Prix de la Critique FIPRESCI à la 70e Mostra de Venise.

La consécration arrive véritablement avec son cinquième long-métrage, Mommy, sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes en 2014. Il remporte notamment le Prix du jury à ex-aequo avec l'Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Par la suite, le cinéaste sort son premier film français, Juste la fin du monde, en 2016, avec Marion Cotillard et Gaspard Ulliel notamment. Son premier film en langue anglaise, The Death and Life of John F. Donovan sort quatre ans plus tard et connaît plusieurs difficultés de production. Il renoue alors avec sa carrière d'acteur, dans Boy Erased et Ça : chapitre 2 en 2019, puis Illusions perdues en 2019, qui lui vaut une nomination aux César du meilleur acteur dans un second rôle. Son huitième film, Matthias et Maxime, sort en en parallèle. Trois ans plus tard, il diffuse sa première série, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé.