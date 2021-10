"Alec Baldwin : les circonstances de l'accident dévoilées, que s'est-il passé ?"

ALEC BALDWIN. Le premier rapport policier concernant l'accident sur le tournage du film Rust dévoile les circonstances dramatiques qui ont coûté la vie à Halyna Hutchins, directrice de la photographie tuée par accident par Alec Baldwin.

Était-ce un accident ? L'essentiel Le jeudi 21 octobre, un accident a eu lieu sur le tournage du film Rust, western de Joel Souza. En pleines répétitions d'une scène de tir, le comédien Alec Baldwin a tiré à l'aide d'une arme qui devait être chargée à blanc mais contenait en réalité une véritable balle. Le tir a blessé le réalisateur et la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital. Halyna Hutchins est décédée de sa blessure. Le réalisateur est, lui, tiré d'affaire.

Qui est la victime ? À 42 ans, Halyna Hutchins faisait ses premiers pas dans le cinéma en tant que directrice de la photographie après avoir travaillé auparavant comme journaliste d'investigation. Elle était considérée comme une des futures grandes professionnelles de sa génération.

D'après le syndicat IATSE Local 44, qui représente divers corps de métier aux États-Unis, une balle réelle était restée dans le chargeur de l'arme utilisée comme accessoire par Alec Baldwin, ce que semble confirmer l’enquête. Le Daily Mail ajoute que l'armurière en chef Hannah Gutierrez-Reed pourrait ne pas avoir été assez préparée pour ce poste lors du tournage. Le rôle de l'assistant-réalisateur Dave Halls, qui a donné l'arme à Alec Baldwin, sera aussi questionné lors de l'enquête.

Les langues se délient peu à peu au sujet des conditions de tournage du film Rust. Plusieurs incidents avec de vraies armes auraient en effet eu lieu la semaine précédent le drame sans faire de victimes ni avoir été déclarées aux forces de l'ordre.

Une arme utilisée auparavant dans des stands de tir ? C'est la nouvelle révélation du site américain TMZ. Avant son passage sur le tournage, l'arme aurait pu être utilisée à des fins récréatives avec des balles réelles. Voir le dossier Détails et zones d'ombre après l'accident d'Alec Baldwin sur le tournage de Rust

14:15 - L'hommage de Jensen Ackles à Halyna Hutchins Sur son compte Instagram, l'acteur Jensen Ackles a souhaité rendre hommage à Halyna Hutchins, directrice de la photographie qu'il a pu rencontrer sur le tournage de Rust, dont il est un des acteurs principaux. "Plus tôt la semaine dernière, j'ai ressenti le besoin de lui dire à quel point je la trouvais géniale. Je lui ai dit à quel point je trouvais ses angles de caméras incroyables et à quel point il était passionnant de la regarder elle et son équipe travailler. Elle s'est mise à rire, m'a remercié et m'a enlacé. Je serai reconnaissant à tout jamais d'avoir partagé ce moment avec elle. Elle avait un tel cran, une telle passion qui contaminait toute l'équipe. Elle était une source d'inspiration." 13:53 - Sur le tournage, une lutte pour faire respecter les protocoles de sécurité Certains membres de l'équipe de tournage, membres du syndicat IATSE, auraient quitté le tournage de Rust qui, selon eux, ne respectait pas les recommandations de sécurité. Plusieurs membres de l'équipe auraient en effet quitté les lieux en raison de leur inquiétude quant aux procédures de sécurité mais aussi aux protocoles COVID non respectées. Par ailleurs, on reprocherait également à la production de ne pas avoir voulu payer l'hébergement de l'équipe à Santa Fe, ville connue pour ses tarifs élevés, et de leur avoir plutôt conseillé de se loger à Albuquerque, à une heure de route du ranch où se déroule le tournage. A noter que la production aurait demandé au service de sécurité d'escorter les travailleurs ayant démissionné en dehors du lieu de tournage. L'accident aurait eu lieu six heures à peine après le départ de ces travailleurs. 13:28 - Un premier incident sur le tournage de Rust avec une arme mal chargée Dans les colonnes du Los Angeles Times, on peut lire les témoignages de deux membres de l'équipe du film Rust au sujet de la sécurité sur le tournage. Moins d'une semaine seulement avant le drame qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, directrice de la photographie du long métrage, un cascadeur a tiré accidentellement deux véritables munitions après qu'on l'ait prévenu que l'arme était chargée à blanc. Cet incident, qui n'a pas fait de victime, n'avait semble-t-il pas été remonté à la production ni aux autorités. 13:09 - Le tournage de Rust "en pause" jusqu'à nouvel ordre Dans une lettre adressée aux membres de l'équipe de tournage, les producteurs du film Rust ont annoncé que le tournage était suspendu jusqu'à nouvel ordre. "Alors que nous traversons cette crise, nous avons pris la décision de suspendre le tournage jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées". Le tournage de Rust est en effet scruté par le bureau du shérif de Santa Fe mais aussi par une enquête interne diligentée par la production du film ainsi que par le bureau de sécurité et de santé au travail. Obtenue par le Hollywood Reporter, cette lettre précise qu'il s'agit d'une "pause plutôt qu'une fin" de tournage. 12:48 - "On a tous couru", le terrible appel au 911 quelques secondes après l'accident Le journal d'Albuquerque a révélé les détails de l'appel au 911 passé par un des membres de l'équipe du film Rust quelques secondes après que le drame soit survenu. Une femme, qui s'est présentée comme superviseuse du script, a annoncé à l'opérateur que "deux personnes ont été touchées accidentellement par un tir à l'arme à blanc. Nous avons besoin d'aide immédiatement." L'opérateur du 911 a ensuite demandé si l'arme était chargée avec une véritable munition. "Je ne... Je ne peux pas vous le dire... Et ce (juron) d'assistant réalisateur qui m'a crié dessus pendant la pause déjeuner, à me demander des révisions, ce (juron) - c'est lui qui doit vérifier les armes. Il est responsable de ce qui se passe sur le plateau !" Ici, c'est l'assistant réalisateur, Dave Halls, qui est déjà pointé du doigt. "Nous étions en train de répéter et l'arme a tiré. J'ai couru. On a tous couru." 12:23 - Que s'est-il passé le jour de l'accident ? Les détails du mandat Le Los Angeles Times a pu se procurer le mandat de police qui donne de nombreux détails sur ce qui s'est exactement passé sur le tournage du film Rust où un accident dramatique a coûté la vie d'Halyna Hutchins, directrice de la photographie du long-métrage. On y apprend que le comédien Alec Baldwin était en train de répéter une scène où il devait sortir un revolver de son holster avant de le pointer vers la caméra. Armé de ce qui devait être un accessoire sans réelle munition, il devait ensuite tirer en direction de la caméra.

"J'ai entendu comme un coup de fouet puis un gros boum" décrit le réalisateur Joel Souza. Le chargeur de l'arme, bien réelle, contenait une munition véritable et non des blancs. D'après une déclaration sous serment portée par un enquêteur du bureau du shérif du Comté de Santa Fe, le tir d'Alec Baldwin a touché Halyna Hutchins au niveau de la poitrine et Joel Souza à l'épaule droite. La mort d'Halyna Hutchins a été constatée à son arrivée à l'hôpital d'Albuquerque.

L'acteur Alec Baldwin, 63 ans, a tiré accidentellement avec une arme à feu sur deux membres du staff du western Rust, en tournage dans un ranch couramment utilisé pour le cinéma au Nouveau Mexique, ce jeudi 21 octobre, tuant une personne et en blessant une autre. Le drame s'est déroulé à la mi-journée aux Etats-Unis, soit en pleine nuit en France. Les policiers ont été appelés sur place jeudi vers 13h50, heure locale, soit 21h50, heure française. Selon le déroulé des faits, détaillés brièvement par les services du shérif du comté de Santa Fe dans son premier communiqué transmis à l'AFP, Halyna Hutchins, directrice de la photographie et Joel Souza, réalisateur, "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage". D'après le syndicat IATSE Local 44, qui représente de nombreux corps de métier, le chargeur du revolver utilisé par Alec Baldwin contenait une balle réelle pour une raison encore inconnue.

Halyna Hutchins, directrice de la photographie, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins. Née en Ukraine en 1979, cette habituée des plateaux de tournage avait d'abord épousé une carrière de journaliste avant de rejoindre Los Angeles et de débuter dans l'industrie du cinéma en tant qu'assistante. Avant le tournage de Rust, elle avait travaillé sur les films Blindfire de Michael Nell (2020) ou plus récemment The Mad Hatter de Cate Devaney (2021). Elle était âgée de 42 ans. La deuxième victime est le réalisateur de Rust lui-même, Joel Souza, 48 ans. Admis à l'hôpital, il aurait pu ressortir quelques heures plus tard, a affirmé l'actrice Frances Fisher.

Au lendemain du drame, ce vendredi 22 octobre, Alec Baldwin a réagi sur les réseaux sociaux : "Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée", a confié l'acteur à l'origine du tir sur Twitter, assurant au passage "coopérer pleinement avec les enquêteurs de la police". De son côté, le mari de la victime, Matthew Hutchins, a indiqué au DailyMail avoir parlé avec Alec Baldwin. "Il est un véritable soutien", a-t-il assuré. Il a par ailleurs fait savoir qu'il comptait publier une déclaration officielle sur Twitter, dans laquelle il y aurait notamment plus de détails sur le projet de mémorial organisé avec l’AFI, l’institut américain du film, qui est en cours.

"M. Baldwin a été interrogé par des policiers", a indiqué à l'AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios dans les premières heures après les faits. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite", a-t-il ajouté. Alors que des médias locaux ont diffusé des photos d'Alec Baldwin dévasté en marge de cette audition, plusieurs médias américains indiquent que c'est bien lui qui a appuyé sur la gâchette lors de l'accident et qu'une scène était en train d'être tournée ou répétée. Dans le western Rust, Alec Baldwin devait incarner le célèbre hors-la-loi Harland Rust, qui a permis à son petit-fils, reconnu coupable d'un meurtre accidentel et condamné à la pendaison, de s'évader.

Si les tentatives de plusieurs médias pour joindre l'acteur sont restées vaines, le journal Santa Fe New Mexican a publié plusieurs photos d'Alec Baldwin en larmes devant le bureau du shérif, en marge de son audition par les policiers. L'acteur est apparu "désemparé", alors qu'il était au téléphone. Le journaliste Rick Folbaum, présentateur au sein de la chaîne WGCL, filiale de CBS à Atlanta et ancien de CNN et de Fox News, a repris sur son compte Twitter plusieurs de ces photos. A 63 ans, Alec Baldwin (Aviator, Les Infiltrés, Mission impossible) a déjà plusieurs fois fait la une de la presse à scandale, notamment pour une altercation avec un photographe en 1995, une colère dans un avion en 2011 ou encore une arrestation en 2018 pour des faits de violence.

The Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, a immédiatement évoqué un "accident" impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Une piste qui reste privilégiée. Alors qu'une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame, aucune poursuite contre Alec Baldwin ou tout autre membre du staff n'a été engagée à ce stade, précise le communiqué de la police. Les services du shérif semblent confirmer que l'incident serait lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage. Ils précisent que "les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré" et dans quelles circonstances. Selon le syndicat IATSTE Local 44, une balle réelle était accidentellement restée dans le chargeur du revolver.

Comment est-il possible qu'une arme a priori chargée à blanc ait pu tuer une personne et en blesser une autre ? Bien que des protocoles de sécurité existent et encadrent strictement ce genre de tournages, ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident a lieu à Hollywood (on pense notamment à une situation similaire qui a coûté la vie à Brandon Lee sur le tournage de The Crow). Rappelons par ailleurs qu'une arme chargée à blanc reste une arme bien réelle. Elle est simplement chargée avec une munition à blanc, c'est-à-dire une balle dépourvue de son projectile. En principe, cette balle à blanc est constituée d'une douille et de poudre ainsi que de papier ou de cire pour créer l'illusion d'un véritable tir. Cela n'en fait pas cependant un tir sans danger car l'explosion monte à très haute température et peut donc être périlleuse. Ces séquences de tournage doivent donc être sérieusement encadrées.

En ce qui concerne l'accident mortel sur le tournage de Rust, il semblerait, d'après le syndicat IATSE Local 44, qu’une balle réelle ait été laissée par accident dans le chargeur du revolver utilisé par Alec Baldwin. Un incident aurait par ailleurs eu lieu avec l’arme incriminée le samedi précédent le drame, la doublure de l’acteur ayant tiré des coups de feu accidentellement selon le Los Angeles Times. Les conditions de tournage ont été pointées du doigt.