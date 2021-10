Alec Baldwin : des photos de l'acteur dévasté et des zones d'ombre après l'accident sur le tournage de Rust

ALEC BALDWIN. On peine encore à comprendre les circonstances de ce drame. Alec Baldwin aurait tiré avec une arme à feu et tué Halyna Hutchins, directrice de la photographie, sur le tournage du film Rust, ce jeudi, au Nouveau-Mexique. La piste de l'accident est privilégiée. Des photos de l'acteur dévasté ont été publiées.

"M. Baldwin a été interrogé par des policiers", a indiqué à l'AFP le porte-parole du shérif de Santa fe, Juan Rios. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite", a-t-il ajouté. Alors que des médias locaux ont diffusé des photos d'Alec Baldwin dévasté en marge de cette audition, plusieurs médias américains indiquent que c'est bien lui qui a appuyé sur la gâchette lors de l'accident et qu'une scène était en train d'être tournée ou répétée. Dans le western Rust, Alec Baldwin devait incarner le célèbre hors-la-loi Harland Rust, qui a permis à son petit-fils, reconnu coupable d'un meurtre accidentel et condamné à la pendaison, de s'évader.

The Hollywood Reporter, qui cite un porte-parole de la production, évoque à ce stade un "accident" impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Une enquête a été ouverte et se poursuivait dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'audition des témoins par les policiers. Aucune poursuite contre Alec Baldwin ou tout autre membre du staff n'a été engagée à ce stade, précise le communiqué. Les services du shérif semblent confirmer que l'incident serait lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage. Ils précisent que "les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré" et dans quelles circonstances.

Halyna Hutchins, directrice de la photographie, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins. Née en Ukraine en 1979, cette habituée des plateaux de tournage avait d'abord épousé une carrière de journaliste avant de rejoindre Los Angeles et de débuter dans l'industrie du cinéma en tant qu'assistante. Avant le tournage de Rust, elle avait travaillé sur les films Blindfire de Michael Nell (2020) ou plus récemment The Mad Hatter de Cate Devaney (2021). Elle était âgée de 42 ans. La deuxième victime est le réalisateur de Rust lui-même, Joel Souza, 48 ans. Il a quant à lui été admis en soins intensifs. Selon The Hollywood Reporter, il se trouve toujours dans un "état critique".

Stupeur à Hollywood. L'acteur Alec Baldwin, 63 ans, a tiré avec une arme à feu sur deux membres du staff du western Rust, en tournage au Nouveau Mexique ce jeudi 21 octobre, tuant une personne et en blessant une autre. Le drame s'est déroulé dans un ranch couramment utilisé pour le cinéma. Selon le déroulé des faits, détaillés brièvement par les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l'AFP, Halyna Hutchins, directrice de la photographie et Joel Souza, réalisateur, "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage". Le drame s'est déroulé à la mi-journée aux Etats-Unis, soit en pleine nuit en France. Les policiers ont été appelés sur place vers 13h50 heure locale, soit 21h50 heure française.

10:36 - Double altercations avec des photographes en 2012 En juin 2012, Alec Baldwin connaît une nouvelle période délicate suite à deux altercations avec des photographes qui font évidemment beaucoup parler dans les tabloïds américains. Le 19 juin, le paparazzi Marcus Santos accuse Alec Baldwin de l’avoir frappé alors qu’il le prenait en photo en dehors de la mairie de Manhattan avec sa fiancée Hilaria. Les accusations sont ensuite démenties par le porte-parole de l’acteur. Le comédien, quant à lui, s’agace sur Twitter et suggère que les paparazzi devraient être torturés par l’eau. Dix jours plus tard, une nouvelle confrontation l’oppose à un autre photographe là encore à Manhattan. Dans une vidéo publiée par TMZ, on le voit s’en prendre à un paparazzi en lui prenant le bras pour l’inciter à rentrer dans sa voiture et quitter les lieux. Sur Twitter, il affirme, sentencieux «si seulement une météorite pouvait tomber sur cette voiture...»

10:16 - De nombreuses altercations avec les photographes Dans les années 2010, Alec Baldwin a été pointé du doigt de nombreuses fois pour des incartades avec des photographes qui le suivaient ou l'attendaient devant son domicile à Manhattan. L'acteur a régulièrement vu rouge lorsque ceux-ci s'intéressaient de trop près à sa famille ou bien importunaient ses voisins. Si la plupart de ces altercations n'ont pas eu de conséquences judiciaires pour l'acteur, elles ont tout de même cimenté une réputation d'homme irascible.

09:55 - Une grosse colère dans un avion en 2011 En décembre 2011, Baldwin est débarqué d’un vol American Airlines après qu’un membre de l’équipage lui a demandé d’éteindre son téléphone portable. Peu après, la compagnie aérienne s’émeut sur Facebook de la situation. «Le passager était extrêmement grossier avec l’équipage» précise le communiqué. Par la suite, Alec Baldwin précisera qu’il était simplement en train de jouer au Scrabble sur son téléphone et qu’il n’avait aucunement l’intention d’éteindre son téléphone alors que d’autres passagers, eux, utilisaient bel et bien leur appareil mobile.

09:39 - Une altercation avec un photographe en 1995 En octobre 1995, Alec Baldwin et sa femme de l’époque Kim Basinger rentrent chez eux après la naissance de leur fille Ireland, alors âgée de trois jours. Lorsqu’ils arrivent à leur domicile californien, Baldwin découvre un paparazzi du nom d’Alan Zanger qui, caché dans sa voiture, le prend en photos lui et sa famille. Le comédien voit rouge et décide de pulvériser de la crème de rasage sur les vitres de la voiture. Une altercation s’en suit, durant laquelle Zanger prétend que Baldwin l’a frappé et lui a cassé le nez, chose que l'acteur dément, arguant qu’il a simplement tapé sur l’appareil photo pour qu’il le lâche. Le comédien américain sera ensuite acquitté pour le chef d'accusation de voie de faits mineure. Alec Baldwin gagnera ensuite le procès reprochant à Zanger le non-respect de sa vie privée. Le photographe, quant à lui, obtiendra des dommages et intérêt à hauteur de 4 500 dollars.

Des photos d'Alec Baldwin "en larmes" publiées Si les tentatives de plusieurs médias pour joindre l'acteur sont restées vaines, le journal Santa Fe New Mexican a publié plusieurs photos d'Alec Baldwin en larmes devant le bureau du shérif, en marge de son audition par les policiers. L'acteur est apparu "désemparé", alors qu'il était au téléphone. Le journaliste Rick Folbaum, présentateur au sein de la chaîne WGCL, filiale de CBS à Atlanta et ancien de CNN et de Fox News, a repris sur son compte Twitter plusieurs de ces photos. A 63 ans, Alec Baldwin (Aviator, Les Infiltrés, Mission impossible) a déjà plusieurs fois fait la une de la presse à scandale, notamment pour une altercation avec un photographe en 1995, une colère dans un avion en 2011 ou encore une arrestation en 2018 pour des faits de violence. Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021 Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

09:36 - Le casting et les équipes du film "dévastés" "L'ensemble des acteurs et de l'équipe a été absolument dévasté par la tragédie d'aujourd'hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Halyna", a déclaré le porte-parole de Rust Movies Productions LLC dans un communiqué. Alec Baldwin fait partie des producteurs de Rust avec Ryan Smith (Supercell), Anjul Nigam (Crown Vic), Ryan Winterstern (Titanic, Watchmen), Nathan Klingher (One Way) et Matt DelPiano (All Night Long).

09:27 - Alec Baldwin arrêté en 2018 pour des faits de violence En novembre 2018, Alec Baldwin avait été interpellé par la police new yorkaise pour des faits de violences. Le comédien américain s'était agacé qu'un homme gare sa voiture avant lui sur une place de parking alors que des proches de la famille Baldwin lui avaient fait signe que l'acteur comptait lui-même s'y garer. Une altercation avait suivi, durant laquelle l'acteur avait assené un coup de poing à la victime, conduite à l'hôpital tandis qu'il était interpellé. Inculpé d'agression au troisième degré (c'est à dire le moins sérieux d'après la loi américaine) mais aussi de harcèlement, il encourait respectivement un an d'emprisonnement et deux semaines d'emprisonnement. Alec Baldwin avait ensuite plaidé coupable au seul chef d'accusation de harcèlement, soit le moins grave des deux. En 2019, la cour lui avait ensuite ordonné de suivre un cour pour gérer sa colère.

09:23 - Le protocole d'usage des armes à feu sur les tournages en question Si on ignore toujours comment un tel accident a pu se produire, les protocoles relatifs à l'utilisation des armes et des faux pistolets sur les plateaux de tournage sont évidemment interrogés. Généralement stricts, ils prévoient qu'un accessoiriste ou un armurier agréé soit responsable de la manipulation des armes sur le plateau, y compris du chargement des balles à blanc. C'est cette personne qui surveille l'utilisation de l'arme et la montre à l'assistant réalisateur ou aux acteurs qui pourraient l'utiliser. "Les productions exigent aussi souvent l'utilisation de boucliers pendant le tournage, mais pas pendant les répétitions", indique le Los Angeles Times. Reste que les munitions réelles ne sont en théorie pas autorisées sur un plateau de tournage.

09:20 - Alec Baldwin avait posté une photo du tournage quelques heures avant le drame Quelques heures avant le drame ce jeudi, Alec Baldwin a posté une photo de lui en costume sur le plateau, sur Instagram. Le post a été supprimé à l'heure où nous écrivons ces lignes.

09:13 - Quel rôle jouait Alec Baldwin dans Rust ? Dans Rust, Baldwin devait incarner le célèbre hors-la-loi Harland Rust. Le synopsis du film reprend une grande partie de la bio de cette légende de l'Ouest américain : lorsque son petit-fils, dont il est séparé, est reconnu coupable d'un meurtre accidentel et condamné à la pendaison, "Rust" se rend au Kansas pour le faire évader de prison. Les deux fugitifs doivent alors échapper au marshal américain Wood Helm et au chasseur de primes Fenton "Preacher" Lang. Frances Fisher, Jensen Ackles et Travis Fimmel étaient aussi au casting du film.

09:13 - Des problèmes d'addiction étant jeune pour Alec Baldwin Dans un interview accordée à la chaîne américaine ABC pour Good Morning America en 2017, Alec Baldwin s'était livré au sujet de ses addictions à la drogue et à l'alcool lorsqu'il était jeune, au point d'en faire une overdose à l'âge de 27 ans, ce qui lui avait ouvert les yeux sur sa condition personnelle. "J'ai gardé cette overdose pour moi pendant de nombreuses années. Mais je suis content de l'avoir faite à ce moment-là parce que peu de gens deviennent sobres quand ils sont jeunes." "Je me suis repris en main juste avant d'avoir 27 ans. Et ces deux années vécues à me droguer tous les jours, à boire tous les jours... ça m'a rendu misérable. C'était une période difficile. J'ai beaucoup souffert".

09:04 - L'arme aurait été utilisée lors d'une scène C'est l'une des multiples questions posées après le drame impliquant Alec Baldwin : l'arme a-t-elle été utilisée par l'acteur lors d'une scène ou quand les caméras étaient coupées voire en coulisses ? Selon les premières déclarations des enquêteurs, il semble qu'Alec Baldwin ait bien utilisé son arme lors d'une scène filmée qui "impliquait l'utilisation d'une arme à feu accessoire lorsqu'elle". Le département du shérif écrit dans un communiqué que "les détectives enquêtent toujours sur la manière et le type de projectile qui a été déchargé".

09:01 - Le drame se serait déroulé en tout début d'après-midi Selon les informations de The Hollywood Reporter, les adjoints du shérif de Santa Fe ont été dépêchés sur le plateau de tournage du Bonanza Creek Ranch, dans le Nouveau-Mexique, à 13h50, après un appel au 911 indiquant qu'un individu avait été abattu sur le plateau. Il était donc 21h50 en France.

09:00 - "Nous attendons de plus amples détails et une enquête complète", indique la DGA La présidente de la Directors Guild of America, syndicat professionnel du cinéma américain, a déclaré dans un communiqué que la DGA était "incroyablement attristée" d'apprendre la mort de Hutchins et les blessures de Souza. "Nous attendons de plus amples détails et une enquête complète. Nous sommes de tout cœur avec la famille d'Halyna, avec Joel et avec toutes les personnes touchées", a notamment déclaré Lesli Linka Glatter.

08:57 - Un communiqué de la production de Rust, le film interrompu Un porte-parole de Rust a déclaré dans un communiqué : "L'ensemble des acteurs et de l'équipe a été absolument dévasté par la tragédie d'aujourd'hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Halyna. Nous avons interrompu la production du film pour une durée indéterminée et nous coopérons pleinement à l'enquête de la police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous nous efforcerons de surmonter cet horrible événement."