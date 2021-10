"Alec Baldwin : que s'est-il passé ? Le déroulé détaillé de l'accident"

ALEC BALDWIN. Les langues se délient sur les circonstances du drame sur le tournage de Rust, au cours duquel l'acteur Alec Baldwin a tiré, accidentellement, sur la directrice de la photographie et le réalisateur.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 10h20] Que s'est-il passé jeudi 21 octobre 2021 sur le tournage de Rust ? Les langues se délient au sujet de l'accident qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, directrice de la photographie, et dans lequel l'acteur Alec Baldwin était impliqué. Les premiers rapports de police dévoilés par la presse américaine permettent d'en savoir plus sur le déroulé du drame. Alors que l'enquête est toujours en cours, c'est la responsabilité de l'armurière et de l'assistant réalisateur, tous deux en charge de l'arme sur le plateau, qui est aujourd'hui en question.

Alec Baldwin était en train de répéter une scène tir, s'entraînant à dégainer face à la caméra, lorsqu'un coup serait partie. L'arme devait être chargée à blanc mais contenait une véritable balle. Derrière la caméra, Halyna Hutchins, directrice de la photographie de 42 ans, est touchée au torse, tandis que le réalisateur Joel Souza, qui regardait par dessus son épaule, est touché à la clavicule. La première victime décède à l'hôpital, tandis que le réalisateur s'en sort après avoir reçu un traitement d'urgence.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la responsabilité de deux membres de l'équipe serait interrogée suite au drame qui s'est produit sur le drame de Rust. Et il ne s'agit pas d'Alec Baldwin, mais de l'armurière, Hannah Reed, et de l'assistant réalisateur Dave Halls. Ce dernier était censé vérifier que l'arme, qui a accidentellement causé la mort d'Halyna Hutchins et blessé le réalisateur, était bien conforme aux normes de sécurité. La société de production a fait savoir le 25 octobre 2021 qu'il avait déjà été licencié du tournage d'un précédent film suite à un incident... impliquant une arme à feu, en 2019. Celui-ci "a été licencié du tournage de Freedom's Path en 2019 après qu'un membre de l'équipe a été légèrement blessé lorsqu'une arme a été actionnée de manière accidentelle ", a déclaré un producteur du film. Il "a été expulsé du plateau immédiatement après le coup de feu tiré par l'accessoire. La production n'a pas recommencé à tourner jusqu'à ce que Dave ait quitté les lieux ", a ajouté cette source à l'AFP.

De son côté, le site américain TMZ a déterré une interview de Hannah Reed, l'armurière travaillant sur le film Rust. Dans un podcast intitulé "Voices of the West", la fille de l'armurier hollywoodien Thell Reed expliquait son expérience sur le western "The Old Way" avec Nicolas Cage où elle avait travaillé pour la toute première fois en tant que cheffe armurière sur un film. "J'étais vraiment nerveuse au début, et j'ai presque refusé le job car je n'étais pas sûre d'être prête... Mais une fois sur le plateau, ça s'est vraiment bien passé." Toujours dans cette interview, elle expliquait que charger des balles à blanc dans une arme accesoirisée était "la chose la plus terrifiante" pour elle.

L'acteur Alec Baldwin, 63 ans, a tiré accidentellement avec une arme à feu sur deux membres du staff du western Rust, en tournage dans un ranch couramment utilisé pour le cinéma au Nouveau Mexique, ce jeudi 21 octobre, tuant une personne et en blessant une autre. Le drame s'est déroulé à la mi-journée aux Etats-Unis, soit en pleine nuit en France. Les policiers ont été appelés sur place jeudi vers 13h50, heure locale, soit 21h50, heure française. Selon le déroulé des faits, détaillés brièvement par les services du shérif du comté de Santa Fe dans son premier communiqué transmis à l'AFP, Halyna Hutchins, directrice de la photographie et Joel Souza, réalisateur, "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage" alors qu'il répétait une scène où il devait sortir un revolver de son holster avant de le pointer vers la caméra. Armé de ce qui devait être un accessoire sans réelle munition, il devait ensuite tirer en direction de la caméra. D'après le syndicat IATSE Local 44, qui représente de nombreux corps de métier, le chargeur du revolver utilisé par Alec Baldwin contenait une balle réelle.

"J'ai entendu comme un coup de fouet puis un gros boum" décrit le réalisateur Joel Souza. Le chargeur de l'arme, bien réelle, contenait une munition véritable et non des blancs. D'après une déclaration sous serment portée par un enquêteur du bureau du shérif du Comté de Santa Fe, le tir d'Alec Baldwin a touché Halyna Hutchins au niveau de la poitrine et Joel Souza à l'épaule droite. La mort d'Halyna Hutchins a été constatée à son arrivée à l'hôpital d'Albuquerque.

Halyna Hutchins, directrice de la photographie, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins. Née en Ukraine en 1979, cette habituée des plateaux de tournage avait d'abord épousé une carrière de journaliste avant de rejoindre Los Angeles et de débuter dans l'industrie du cinéma en tant qu'assistante. Avant le tournage de Rust, elle avait travaillé sur les films Blindfire de Michael Nell (2020) ou plus récemment The Mad Hatter de Cate Devaney (2021). Elle était âgée de 42 ans. La deuxième victime est le réalisateur de Rust lui-même, Joel Souza, 48 ans. Admis à l'hôpital, il en serait ressorti quelques heures plus tard, a affirmé l'actrice Frances Fisher.

Au lendemain du drame, ce vendredi 22 octobre, Alec Baldwin a réagi sur les réseaux sociaux : "Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée", a confié l'acteur à l'origine du tir sur Twitter, assurant au passage "coopérer pleinement avec les enquêteurs de la police". De son côté, le mari de la victime, Matthew Hutchins, a indiqué au DailyMail avoir parlé avec Alec Baldwin. "Il est un véritable soutien", a-t-il assuré. Il a par ailleurs fait savoir qu'il comptait publier une déclaration officielle sur Twitter, dans laquelle il y aurait notamment plus de détails sur le projet de mémorial organisé avec l’AFI, l’institut américain du film, qui est en cours.

"M. Baldwin a été interrogé par des policiers", a indiqué à l'AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios dans les premières heures après les faits. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite", a-t-il ajouté. Alors que des médias locaux ont diffusé des photos d'Alec Baldwin dévasté en marge de cette audition, plusieurs médias américains indiquent que c'est bien lui qui a appuyé sur la gâchette lors de l'accident et qu'une scène était en train d'être tournée ou répétée. Cependant, il n'était pas responsable de l'arme, puisqu'une armurière était présente sur le plateau et que l'assistant réalisateur devait vérifier l'arme avant et après utilisation. Dans le western Rust, Alec Baldwin devait incarner le célèbre hors-la-loi Harland Rust, qui a permis à son petit-fils, reconnu coupable d'un meurtre accidentel et condamné à la pendaison, de s'évader.

Si les tentatives de plusieurs médias pour joindre l'acteur sont restées vaines, le journal Santa Fe New Mexican a publié plusieurs photos d'Alec Baldwin en larmes devant le bureau du shérif, en marge de son audition par les policiers. L'acteur est apparu "désemparé", alors qu'il était au téléphone. Le journaliste Rick Folbaum, présentateur au sein de la chaîne WGCL, filiale de CBS à Atlanta et ancien de CNN et de Fox News, a repris sur son compte Twitter plusieurs de ces photos. A 63 ans, Alec Baldwin (Aviator, Les Infiltrés, Mission impossible) a déjà plusieurs fois fait la une de la presse à scandale, notamment pour une altercation avec un photographe en 1995, une colère dans un avion en 2011 ou encore une arrestation en 2018 pour des faits de violence.

Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

The Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, a immédiatement évoqué un "accident" impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Une piste qui reste privilégiée. Alors qu'une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame, aucune poursuite contre Alec Baldwin ou tout autre membre du staff n'a été engagée à ce stade, précise le communiqué de la police. Les services du shérif semblent confirmer que l'incident serait lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage.

En ce qui concerne l'accident mortel sur le tournage de Rust, il semblerait, d'après le syndicat IATSE Local 44, qu’une balle réelle ait été laissée par accident dans le chargeur du revolver utilisé par Alec Baldwin. Le mandat de perquisition et la déclaration du détective chargé de l'enquête dévoilent comment s'est déroulé la journée jusqu'au tir qui a provoqué la mort d'Halyna Hutchins. La journée de tournage a notamment débuté tardivement car la production du film a dû embaucher une nouvelle équipe caméra suite à la démission d'une partie de l'équipe pour des raisons qui concerne la sécurité sur le tournage mais aussi pour l'hébergement. Joel Souza précise au détective que l'équipe travaillait avec une seule caméra ce jour là. D'après les déclarations du réalisateur, trois personnes avaient touché l'arme d'Alec Baldwin avant le tir : l'armurière Hannah Reed, puis l'assistant réalisateur Dave Halls et enfin Alec Baldwin lui-même. Hannah Reed avait préparé trois armes accessoirisées. Dave Halls en a pris une pour la donner à Alec Baldwin. D'après la déclaration du détective auprès du shérif du comté de Santa Fe, Halls n'était pas conscient qu'il y avait une balle réelle à l'intérieur du chargeur. Celui-ci a crié "arme à blanc !" sur le plateau pour prévenir que l'usage de cette arme était tout à fait sécuritaire.

La déposition de Joel Souza est très importante pour les enquêteurs qui détaillent ses dires dans leur déclaration auprès du bureau du shérif du comté de Santa Fe. Le réalisateur explique notamment que les acteurs et l'équipe avaient préparé le tournage de la scène avant de déjeuner puis ont pris leur pause repas à l'écart de la zone de répétition aux alentours de 12h30. Quand l'équipe est revenue sur la zone, Souza explique qu'il ne sait pas si l'arme avec laquelle Alec Baldwin répétait avait été une nouvelle vérifiée ou non. "Joel a dit que, d'après lui, personne n'est fouillé pour trouver de vraies balles avant ou après le tournage de scènes" affirme la déclaration des forces de l'ordre. "La seule chose qui est vérifiée c'est si les armes contiennent de vraies munitions ou non. Joel affirme qu'il ne doit pas y avoir de véritables balles à proximité de la scène." Après la pause déjeuner, l'angle de caméra a été modifié pour éviter une ombre. Puis, au moment où Alec Baldwin expliquait comment il allait se comporter face à la caméra, il a tiré son revolver du holster. C'est là que l'arme a tiré, confirme Reid Russell, caméraman qui était présent sur la scène.

Plusieurs accidents avec des armes ont eu lieu sur le tournage

Les langues se délient peu à peu au sujet des conditions de tournage du film Rust. Plusieurs incidents avec de vraies armes auraient en effet eu lieu la semaine précédent le drame sans faire de victimes ni avoir été déclarées aux forces de l'ordre. Avant l'accident, l'arme avec laquelle Alec Baldwin a accidentellement tiré a été utilisée auparavant sur le tournage, "pour passer le temps", des membres de l'équipe tirant sur des canettes de bière selon les révélation du média The Wrap.