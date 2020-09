Carole Bouquet : qui est son compagnon, Philippe Sereys de Rothschild ?

BIOGRAPHIE DE CAROLE BOUQUET - Depuis 2014, l'actrice française césarisée est en couple avec Philippe Sereys de Rothschild. Les deux tourtereaux vivent leur romance loin de la médiatisation.

[Mis à jour le 03 septembre 2020 à 20h00] Depuis 2014, Carole Bouquet s'affiche au bras de Philippe Sereys de Rothschild. Leur relation a d'ailleurs été officialisée sur le tapis rouge du Festival de Cannes, la même année. Cela fait déjà six ans qu'il partage sa vie avec l'actrice de La Mante et Grand hôtel. Âgé de 57 ans, Philippe Sereys de Rothschild est le fils de Jacques Sereys et de la baronne Philippine de Rothschild. Il fait partie du Conseil de Surveillance d'Alma Learning, qu'il a cofondé, comme on peut l'apprendre sur le site Château Mouton Rothschild. Comme Carole Bouquet, il a des enfants d'une précédente union.

Carole Bouquet a notamment confié en 2017 dans les colonnes de Paris Match vivre le parfait amour avec cet homme : "j'admire la générosité de Philippe, sa gentillesse, son attitude avec les enfants". Avant Philippe Sereys de Rothschild, l'actrice césarisée a été en couple avec le producteur de cinéma Jean-Pierre Rassam, avec qui elle a eu un fils avant son décès tragique. La comédienne est mère d'un second fils, né de sa relation avec le réalisateur Francis Giacobetti. Mariée durant quatre ans avec un chercheur, sa relation la plus médiatique reste celle que l'actrice a vécu avec Gérard Depardieu, de 1996 à 2005.

Carole Bouquet est une actrice française. Née le 18 août 1957 à Neuilly-sur-Seine, elle a été à l'affiche de nombreux films, tels Cet obscur objet de désir, Rien que pour vos yeux ou encore Embrassez qui vous voudrez. On l'a également vu à la télévision dans La Mante ou encore Grand hôtel. La comédienne décroche en 1990 le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Trop belle pour toi de Bertrand Blier.

Née à Neuilly-sur-Seine et élevée chez les bonnes soeurs dominicaines, Carole Bouquet s'inscrit en philosophie à la Sorbonne avant d'entrer au Conservatoire d'art dramatique de Paris. La jeune femme y est aussitôt repérée par Luis Buñuel, qui lui offre le rôle principal de Cet obscur objet du désir (1977). Elle est ainsi révélée aux yeux du grand public, à tout juste 20 ans, dans un personnage de séductrice à la beauté froide qui lui collera à la peau tout au long de sa carrière. C'est grâce à ce rôle qu'elle débute au cinéma une carrière couronnée de succès.

A partir de 1977, le cinéma ne quitte plus Carole Bouquet. Elle enchaîne deux ans plus tard dans Buffet froid (1979) avant d'accepter finalement de jouer les James Bond girls dans Rien que pour vos yeux (1981) avec Roger Moore. Une expérience qui lui laisse un souvenir plutôt froid, l'actrice montrant dès les débuts de sa carrière une préférence pour les projets plus modestes : Rive droite rive gauche (1984), Double Messieurs (1986).

Un drame vient pourtant freiner ces débuts prometteurs : le décès de son époux, le producteur Jean-Pierre Rassam, avec qui elle a eu un fils, Dimitri (elle sera plus tard la maman d'un autre garçon, Louis). On la revoit en 1989 s'amuser de son image d'icône glacée dans Trop belle pour toi, où elle joue une cocue magnifique qui lui permet de remporter le César de la Meilleure actrice l'année suivante. Carole Bouquet n'est d'ailleurs jamais aussi bonne que lorsqu'elle joue l'autodérision : elle est ainsi formidable dans Grosse fatigue (1994) de Michel Blanc où elle joue son propre rôle. On découvre également dans les années 1990 sa personnalité engagée : outre le rôle-titre de la résistante Lucie Aubrac (1997), elle milite activement aux côtés de l'association Enfance et partage pendant plusieurs années. Elle enflamme également la presse people par sa relation naissante avec Gérard Depardieu. Enfin, Carole Bouquet représente pendant les années 1990 le parfum Chanel n°5, faisant d'elle une star de la pub ("Tu me détestes n'est-ce pas ? Dis-le... dis-le qu'tu m'détestes... C'est un sentiment troublant, très troublant...").

Mais si cette actrice est reconnue du grand public, qui s'étonne toujours de voir cette femme aux apparences bourgeoises être si abordable sur les plateaux télévisés, sa présence au générique n'assure pas forcément la réussite au box-office. Elle est ainsi une délirante reine de France dans Blanche (2002), la comédie-western de Bernie Bonvoisin, ou une mère prête à tout pour protéger ses filles dans L'Enfer (2005) de Danis Tanovic, mais les deux films se solderont par de lourds échecs. Michel Blanc en revanche lui réussit : la comédie chorale Embrassez qui vous voudrez (2002) possède des dialogues truculents lui vont à merveille. La comédienne se fiche de toute façon du succès : elle préfère ainsi jouer dans une petite comédie (Travaux en 2005, un succès d'estime), plutôt que d'accepter le rôle du professeur français Madame Maxime dans Harry Potter et la coupe de feu. Après une rupture très médiatisée avec Gérard Depardieu en 2005, Carole Bouquet revient au cinéma en 2007 avec Et si c'était lui, une comédie où elle interprète une bourgeoise. Chassez le naturel... L'actrice apparaît ensuite régulièrement chaque année au cinéma avec notamment Impardonnables (2011), Mauvaise fille (2012) et le plus récent Une heure de tranquillité. On a également pu la voir dans le dernier film de Michel Blanc (2018), Voyez comme on danse, et dans Chambre 212 de Christophe Honoré (2019).

De jolis rôles à la télévision

Carole Bouquet s'illustre de plus en plus à la télévision dans des rôles d'envergure. Outre-Atlantique, elle est remarquée en 2004 au détour d'un épisode de Sex and the City. De 2014 à 2016, elle s'illustre dans la série Les Hommes de l'ombre au cours des saison 2 et 3, dans le rôle d'Elisabeth Marjorie. C'est en 2017 qu'elle trouve un rôle à contre-emploi en incarnant une serial-killeuse dans La Mante. Sa performance est saluée par la critique et le public. Dès 2020, on peut la retrouver dans le soap Grand hôtel, dans le rôle d'Agnès Vasseur.

Carole Bouquet a eu plusieurs relations rendues publiques au cours de sa vie. A ses débuts, de 1978 à 1985, elle vit une longue romance avec le producteur Jean-Pierre Rassam. Le couple a un fils, Dimitri Rassam. Mais leur idylle se terminera tragiquement par la mort du producteur de cinéma, après avoir ingéré des médicaments. Carole Bouquet a d'ailleurs réfuté la thèse du suicide en 2020, dans les colonnes de Vanity Fair. Elle sera ensuite en couple avec le réalisateur Francis Giacobetti, qui lui donnera son deuxième fils Louis en 1987. Elle sera mariée une seule fois, de 1992 à 1996 : elle épouse le chercheur spécialiste du sida Jacques Leibowitch. Ce mariage prendra fin lorsque Carole Bouquet commence à fréquenter l'acteur Gérard Depardieu pendant neuf ans. La comédienne est actuellement en couple depuis 2014 avec Philippe Sereys de Rothschild.

Carole Bouquet est mère de deux garçons, qu'elle a préservé de l'exposition médiatique. Son fils aîné, Dimitri, est né en 1981 de sa relation avec Jean-Pierre Rassam. Il marche d'ailleurs dans les pas de son père puisqu'il est actuellement producteur de cinéma. Le deuxième fils de l'actrice nait en 1987 : Louis est le fruit de sa relation avec le réalisateur Francis Giacobetti. Ce dernier, tout comme son père encore, travaille dans la réalisation et la mise en scène.