Mort de Donald Sutherland : Jane Fonda, son fils Kiefer... Hollywood pleure l'acteur

Donald Sutherland est décédé ce jeudi à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie. Plusieurs stars ont tenu à rendre hommage à cet acteur éminemment reconnu ("Hunger Games", "Orgueil et Préjugés", "MASH", "Les 12 salopards"...).

Donald Sutherland est décédé ce jeudi 20 juin 2024 . Le comédien canadien et père de Kiefer Sutherland s'est éteint des suites d'une "longue maladie", qui n'a pas été précisée par ses proches. Il avait 88 ans.

Donald Sutherland était un acteur très prolifique à Hollywood . Il est révélé au public en 1970, pour son rôle dans le film MASH. Il s'est également illustré ensuite dans le drame Klute, Les 12 salopards et De l'or pour les braves ou Animal College. Actif à la télévision, il a également remporté deux Golden Globes pour pour Sans limite en 1999, puis pour le téléfilm Sur le chemin de la guerre en 2003. Donald Sutherland continuait d'être très actif au cinéma. Après avoir incarné le père de Lizzie Bennett dans la version 2005 d' Orgueil et Préjugés , il a joué le tyrannique Président Snow dans la saga Hunger Games. Il est aussi apparu dans Space Cowboys, JFK ou Retour à Cold Mountain.

Hollywood pleure "l'un des acteurs les plus importants de l'histoire du cinéma". Son fils, Kiefer Sutherland, lui a rendu hommage en écrivant sur les réseaux sociaux "il n'était jamais intimidé par un rôle, bon, mauvais, ou moche". L'actrice Helen Mirren a salué "l'un des acteurs les plus intelligents avec qui [elle ait] jamais travaillé" quand Jane Fonda, qui a travaillé à plusieurs reprises avec lui, dit avoir "le coeur brisé". Le réalisateur du premier film Hunger Games, Gary Ross, a salué quelqu'un de "merveilleux". Voir les images Les 8 films et séries avec Donald Sutherland qu'il faut avoir vus dans sa vie

10:36 - Le réalisateur du premier "Hunger Games" se souvient de Donald Sutherland Donald Sutherland était une figure majeure de la franchise Hunger Games, puisqu'il a incarné, pendant quatre films, le grand méchant de la saga : le président de Panem Coriolanus Snow. A l'annonce du décès de l'acteur, le réalisateur du premier épisode, Gary Ross, a tenu à lui rendre hommage au micro de The Hollywood Reporter : "Donald était tellement merveilleux. Gentil, aimable et attentionné". Mais c'est surtout pour "son enthousiasme amoureux pour le travail" qu'il se souvient de lui : "il ne suffisait pas de faire le travail, il devait ressentir le travail et il voulait que vous le ressentiez avec lui à chaque seconde". 10:04 - L'actrice Helen Mirren rend hommage à "une légende du cinéma" Dans un communiqué de presse, l'actrice Helen Mirren, qui a partagé l'affiche avec Donald Sutherland dans The Leisure Seekers en 2017, a tenu à rendre hommage à celui qu'elle qualifie de "légende du cinéma" : "Donald Sutherland était l'un des acteurs les plus intelligents avec qui j'ai jamais travaillé. Il avait un merveilleux cerveau curieux et de grandes connaissances sur une grande variété de sujets. Il alliait cette grande intelligence à une sensibilité profonde, et à un sérieux dans son métier d'acteur. Tout cela a fait de lui la légende du cinéma qu’il est devenu." 09:30 - Son fils, Kiefer Sutherland, pleure "l'acteur le plus important de l'histoire" Donald Sutherland était le père de l'acteur de 24 heures chrono, Kiefer Sutherland. C'est lui qui a confirmé le décès de l'acteur canadien de 88 ans sur les réseaux sociaux, en partageant une photo en noir et blanc de lui, enfant, à ses côtés : "C'est avec le coeur lourd que je vous annonce que mon père, Donald Sutherland, nous a quittés. Je pense personnellement que c'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Jamais intimidé par un rôle, qu'il soit bon, mauvais ou moche. Il aimait ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il aimait, et personne ne peut espérer accomplir plus que cela. Une vie bien vécue." 09:04 - Jane Fonda a "le coeur brisé" par la mort de Donald Sutherland Depuis l'annonce du décès de Donald Sutherland ce jeudi 20 juin à l'âge de 88 ans, plusieurs personnalités d'Hollywood ont pris la parole pour lui rendre un vibrant hommage. Parmi eux, on trouve Jane Fonda, qui lui avait donné la réplique sur le film Klute et F.T.A. : "Je suis abasourdie d'apprendre la mort de Donald Sutherland. Il a été une co-star fascinante sur Klute et nous adorions travailler ensemble". Après avoir partagé un cliché du tournage du film sur Instagram, l'actrice poursuit en décrivant Donald Sutherland comme "un brillant acteur et un homme complexe qui a partagé quelques aventures avec moi, comme le F.T.A., une tournée contre la guerre au Vietnam que l'on avait joué devant 60 000 soldats et marins en exercice à Hawaii, Okinawa, aux Philippines et au Japon en 1971. J'ai le coeur brisé."

Biographie courte de Donald Sutherland - Donald Sutherland est né à Saint-Jean au Canada le 17 juillet 1935. Après avoir commencé comme disc-jockey dans des radios canadiennes, il se tourne vers le théâtre à l'université de Toronto. Plus tard, il part en Angleterre pour étudier à la London Academy of Dramatic Arts. Il apparaît pour la première fois dans une série italienne puis il obtient un rôle dans "Aux postes de combat" (1965). Son fils Kiefer Sutherland naît en 1966. Son premier grand rôle arrive en 1967 avec les "Douze Salopards". Durant cette période, il alterne entre cinéma et télévision ("Le Saint", "Chapeau melon et bottes de cuir"). En 1970, il est révélé au public par son rôle dans "M*A*S*H".

L'année suivante, il confirme son talent d'acteur dans le drame "Klute". Il s'engage contre la guerre au Vietnam en coréalisant "F.T.A" avec Jane Fonda en 1972. Donald Sutherland se montre moins prolifique dans les années 1980 et 1990 mais ses prestations dans les films "Haute sécurité" (1989), "JFK" (1991) ou "Haute Trahison" (1996) sont remarquables. On le retrouve plus actif que jamais dans les années 2000 où il s'illustre dans "Space Cowboys" (2000), "Retour à Cold Mountain" (2003) mais également dans des séries ("Commander in Chief", "Dirty Sexy Money"). Il se fait ensuite connaître d'un nouveau public pour le rôle de Monsieur Bennett dans "Orgueil et Préjugés" (2005) et pour celui du Président Coriolanus Snow dans la franchise "Hunger Games" (2012 à 2015).

Donald Sutherland a été marié à trois reprises : avec Lois Hardwick de 1959 à 1966, puis Shirley Douglas de 1966 à 1970, avant de finir avec Francine Racette, qu'il a épousé en 1972.Il a eu cinq enfants : l'acteur Kiefer Sutherland de "24 heures chrono", puis Rossif Sutherland, Rachel Sutherland, Angus Sutherland et Roeg Sutherland. Donald Sutherland est mort le 20 juin 2024, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 88 ans.