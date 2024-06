Mort de Donald Sutherland : l'acteur de "Hunger Games" s'est éteint après une longue maladie à 88 ans

L'acteur Donald Sutherland est décédé ce jeudi 20 juin 2024 à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie selon Deadline. Il était connu pour ses rôles dans "Hunger Games", "Orgueil et Préjugés" ou encore "MASH" et "Les 12 salopards".

Sommaire Biographie courte de Donald Sutherland

Filmographie de Donald Sutherland L'essentiel L'acteur canadien Donald Sutherland est mort ce jeudi 20 juin 2024 . Selon des informations de Deadline, le comédien et père de Kiefer Sutherland s'est éteint des suites d'une "longue maladie". Il avait 88 ans.

. Selon des informations de Deadline, le comédien et père de Kiefer Sutherland s'est éteint des suites d'une "longue maladie". Il avait 88 ans. Donald Sutherland était un acteur très prolifique à Hollywood . Il est révélé au public en 1970, pour son rôle dans le film MASH. Il s'est également illustré ensuite dans le drame Klute, Les 12 salopards et De l'or pour les braves ou Animal College. Actif à la télévision, il a également remporté deux Golden Globes pour pour Sans limite en 1999, puis pour le téléfilm Sur le chemin de la guerre en 2003.

. Il est révélé au public en 1970, pour son rôle dans le film MASH. Il s'est également illustré ensuite dans le drame Klute, Les 12 salopards et De l'or pour les braves ou Animal College. Actif à la télévision, il a également remporté deux Golden Globes pour pour Sans limite en 1999, puis pour le téléfilm Sur le chemin de la guerre en 2003. Donald Sutherland continuait d'être très actif au cinéma. Après avoir incarné le père de Lizzie Bennett dans la version 2005 d'Orgueil et Préjugés, il a joué le tyrannique Président Snow dans la saga Hunger Games. Il est aussi apparu dans Space Cowboys, JFK ou Retour à Cold Mountain.

En direct

21:41 - Donald Sutherland était le patriarche d'une famille reconnue dans le cinéma Donald Sutherland a été marié à trois reprises dans sa vie, et a eu cinq enfants de ses différents mariages. L'un d'entre eux était l'acteur très connu Kiefer Sutherland, inoubliable dans la série 24 heures chrono mais également connu pour ses rôles dans Designated survivor et Génération perdue. Mais ce n'était pas le seul acteur de la fratrie, puisque Donald Sutherland est également le père de Rossif Sutherland (Esther 2), ou Angus Sutherland (Génération perdue 2). Leur soeur, Rachel Sutherland, est également productrice de cinéma. 21:10 - Un acteur engagé toute sa vie contre la guerre et l'injustice Donald Sutherland faisait partie de ces acteurs engagés, qui avait notamment milité contre la guerre au Vietnam aux côtés de Jane Fonda. Ensemble, ils jouent ensemble dans le film F.T.A. Dans ce documentaire sorti en 1972, on découvre un road-show engagé contre le conflit opposant les Etats-Unis au Vietnam pour les G.I. à Hawaï, aux Philippines et au Japon. Par ailleurs, Donald Sutherland apparaissait également dans M.A.S.H, comédie satirique qui suit des médecins de guerre durant le conflit En Corée dans les années 1950. Engagé pour les démocrates aux présidentielles américaines pour Obama, il expliquait au micro du Figaro en 2012 que son engagement lui venait "de l'influence de Brecht et de Shakespeare, des auteurs qui vous font comprendre la condition humaine. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est chercher la vérité, comme l'a dit Brecht. Et aux États-Unis, quand on cherche la vérité, ce n'est pas possible de ne pas être engagé politiquement, parce que la vérité vous montre des disparités, des inégalités graves. On ne peut pas rester sceptique devant l'injustice, c'est stérile. Il faut toujours avoir l'espoir que les choses peuvent changer." 20:46 - Quel était son rôle dans "Hunger Games" ? Donald Sutherland a eu une immense carrière depuis les années 1970, avec des apparitions dans de nombreux films et plusieurs séries très connues. Mais pour le public plus jeune, c'est surtout son rôle dans Hunger Games qui est le plus marquant. Dans les quatre films mettant en scène l'histoire de Katniss Everdeen, il incarnait le Président Coriolanus Snow, dictateur de Panem qui a modernisé les Hunger Games. Son personnage a fait l'objet d'un prequel sur sa jeunesse sorti au cinéma l'année dernière, mais Donald Sutherland n'apparaissait pas dans le film. 20:16 - Donald Sutherland a remporté plusieurs prix Si Donald Sutherland n'a jamais été nommé aux Oscars (même s'il a reçu un Oscar d'honneur 2018), son jeu d'acteur a toutefois été récompensé au cours d'autres cérémonies de remise de prix. Le comédien canadien a notamment remporté deux Golden Globes : du meilleur acteur dans un second rôle dans une série, mini-série ou un téléfilm pour Sans limite en 1999, puis pour le téléfilm Sur le chemin de la guerre en 2003. Il a également reçu un Emmy Awards du meilleur acteur dans un second rôle pour son travail sur la mini-série Citizen X en 1995. 20:02 - Une immense carrière ponctuée de grands classiques du cinéma Avec la mort de Donald Sutherland, c'est tout un pan du cinéma qui se tourne. L'acteur canadien de 88 ans avait une longue carrière devant lui, ponctuée de nombreux films très connus. Il avait été révélé dans les années 1970 dans la comédie satirique de Robert Altman M.A.S.H. après s'être illustré dans Les douze salopards dans le rôle de Vernon Pinkley. Plus récemment, il s'est fait connaître d'un public plus jeune en incarnant le père Bennett dans la version de 2005 d'Orgueil et préjugés, mais surtout dans le rôle du tyrannique Président Snow dans les quatre films de la saga Hunger Games. 19:45 - Donald Sutherland est mort des suites d'une "longue maladie" C'est le média américain Deadline qui a annoncé en premier la mort de Donald Sutherland. Âgé de 88 ans, il s'est éteint des suites d'une longue maladie, sans qu'il n'ait été précisé quel mal le rongeait. L'acteur canadien n'avait jamais évoqué être malade dans les médias, et son fils, Kiefer Sutherland, n'a pas donné davantage de détails dans son hommage. 19:37 - Son fils, Kiefer Sutherland, rend hommage "à l'un des plus grands acteurs de l'histoire" Donald Sutherland avait une longue carrière, et son fils, l'acteur de 24 heures chrono Kiefer Sutherland, a marché dans ses pas. Il a confirmé la triste nouvelle du décès de son père sur les réseaux sociaux : "C'est avec le coeur lourd que je vous annonce que mon père, Donald Sutherland, nous a quittés. Je pense personnellement que c'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Jamais intimidé par un rôle, qu'il soit bon, mauvais ou moche. Il aimait ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il aimait, et personne ne peut espérer accomplir plus que cela. Une vie bien vécue." 19:29 - Donald Sutherland est décédé à l'âge de 88 ans C'est une triste nouvelle pour le cinéma anglophone. L'acteur canadien Donald Sutherland, connu pour ses rôles dans M.A.S.H., De l'or pour les braves et Hunger Games est décédé ce jeudi 20 juin 2024. Il était âgé de 88 ans. Selon des informations du média américain Deadline, il se serait éteint "des suites d'une longue maladie".

Biographie courte de Donald Sutherland - Donald Sutherland est né à Saint-Jean au Canada le 17 juillet 1935. Après avoir commencé comme disc-jockey dans des radios canadiennes, il se tourne vers le théâtre à l'université de Toronto. Plus tard, il part en Angleterre pour étudier à la London Academy of Dramatic Arts. Il apparaît pour la première fois dans une série italienne puis il obtient un rôle dans "Aux postes de combat" (1965). Son fils Kiefer Sutherland naît en 1966. Son premier grand rôle arrive en 1967 avec les "Douze Salopards". Durant cette période, il alterne entre cinéma et télévision ("Le Saint", "Chapeau melon et bottes de cuir"). En 1970, il est révélé au public par son rôle dans "M*A*S*H".

L'année suivante, il confirme son talent d'acteur dans le drame "Klute". Il s'engage contre la guerre au Vietnam en coréalisant "F.T.A" avec Jane Fonda en 1972. Donald Sutherland se montre moins prolifique dans les années 1980 et 1990 mais ses prestations dans les films "Haute sécurité" (1989), "JFK" (1991) ou "Haute Trahison" (1996) sont remarquables. On le retrouve plus actif que jamais dans les années 2000 où il s'illustre dans "Space Cowboys" (2000), "Retour à Cold Mountain" (2003) mais également dans des séries ("Commander in Chief", "Dirty Sexy Money"). Il se fait ensuite connaître pour le rôle de Monsieur Bennett dans "Orgueil et Préjugés" (2005) et pour celui du Président Coriolianus Snow dans "Hunger Games".

Donald Sutherland a été marié à trois reprises : avec Lois Hardwick de 1959 à 1966, puis Shirley Douglas de 1966 à 1970, avant de finir avec Francine Racette, qu'il a épousé en 1972.Il a eu cinq enfants : l'acteur Kiefer Sutherland de "24 heures chrono", puis Rossif Sutherland, Rachel Sutherland, Angus Sutherland et Roeg Sutherland. Donald Sutherland est mort le 20 juin 2024, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 88 ans.