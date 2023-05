James Cameron : une exposition inédite sur le réalisateur d'Avatar à la Cinémathèque, à quelle date ?

BIOGRAPHIE DE JAMES CAMERON - Une exposition exceptionnelle de James Cameron est programmée pour l'année 2024 à la Cinémathèque française. Toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 24 mai 2023 à 16h05] Que les fans de Titanic, Avatar ou Terminator se préparent : une exposition sur l'art de James Cameron est en préparation à la Cinémathèque Française. Le réalisateur canadien sera bientôt à l'honneur au musée dédié au septième art situé à Paris (Bercy). Au cours de cette exposition, le cinéaste derrière certains des plus gros succès du box-office mondial dévoilera des pièces de sa collection privée, que ça soit des dessins ou des écrits, de films qui ont vu le jour ou de projets avortés.

Ce seront plus de 300 oeuvres originales, dans une exposition en six parties, qui seront à découvrir à cette occasion. L'exposition consacrée à James Cameron sera à voir à la Cinémathèque Française du 3 avril 2024 au 5 janvier 2025. Rappelons que l'accès aux expositions temporaires, couplé à une visite du Musée Méliès, se font au prix de 14 euros par personne en tarif plein, avec des réductions possibles pour certains profils.

Biographie courte de James Cameron- James Francis Cameron naît le 16 août 1954 à Kapuskasing (Canada). Après l'obtention de son diplôme de physique, il exerce de petits jobs comme mécanicien ou chauffeur de poids lourds. Il réalise son premier court métrage en 1978. En 1980, le producteur Roger Corman l'engage dans sa compagnie New World Pictures. James Cameron est alors principalement en charge des effets spéciaux. En 1981, il se voit confier la réalisation de "Piranha 2: Les Tueurs volants", mais il est finalement évincé du projet. En 1984, "Terminator" sort sur les écrans. Le film rapporte près de 80 millions de dollars au box-office. James Cameron tourne ensuite "Aliens, le retour" (1986) et "Abyss", qui sort sur les écrans en 1989. Il produit "Point Break"(1991) et "Strange Days" (1995). Il retrouve Arnold Schwarzenegger sur le tournage de "Terminator 2: Le Jugement dernier". Le duo collabore à nouveau dans "True Lies" (1994), qui est le remake de la comédie de Claude Zidi, "La Totale !". En 1997, "Titanic" sort sur les écrans: le film, qui est le plus grand succès de l'histoire du cinéma, génère plus de 1,8 milliard de dollars de recettes et est récompensé par 11 oscars (dont celui du meilleur réalisateur). James Cameron se tourne ensuite vers la télévision et réalise une série de documentaires.

En 2009, il bat son propre record avec "Avatar", qui devient le nouveau film le plus cher de l'histoire et génère 2,74 milliards dollars de recettes. Le film reçoit deux Golden Globes : celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film dramatique. Il sort la suite, Avatar 2 : la voie de l'eau, en décembre 2022. Le film est un immense succès et atteint la troisième place des plus grands succès du box-office mondial, avec 2,3 milliards de dollars engendrés. En 2023, trois des films de James Cameron font partie du top 5 des plus gros succès du box office mondial : Avatar (première position avec 2,9 milliards de dollars de recette), Avatar : la voie de l'eau (troisième position avec 2,3 milliards de dollars de recettes) et Titanic (quatrième position avec 2,26 milliards de dollars).

Côté vie privée, James Cameron s'est marié cinq fois. Après avoir été marié entre 1985 et 1989 à la productrice Gale Anne Hurd, il a épousé la réalisatrice Kathryn Bigelow en 1989. Après leur divorce deux ans plus tard, il s'est marié à l'actrice Linda Hamilton en 1997. Le couple, qui a divorcé en 1999, a eu une fille. Depuis 2000, James Cameron est marié à l'actrice Suzy Amis, avec laquelle il a eu trois enfants.