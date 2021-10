Daniel Craig : ses conseils pour le prochain James Bond

BIOGRAPHIE DE DANIEL CRAIG. James Bond : Mourir peut attendre marque les adieux de Daniel Craig à la franchise d'espionnage. Si son successeur n'a pas encore été choisi, l'acteur a quelques conseils à lui prodiguer.

[Mis à jour le 5 octobre 2021 à 9h23] C'est une page qui se tourne. Dans James Bond : Mourir peut attendre, en salles le 6 septembre 2021, Daniel Craig fait ses adieux à l'agent secret. Il a incarné l'espion au permis de tuer durant cinq films de la franchise 007 : Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et enfin Mourir peut attendre. Pour autant, son successeur n'a pas encore été officiellement trouvé, la recherche ne débutant qu'en 2022.

Interrogé dans le JT de TF1, Daniel Craig n'a pas voulu jouer le jeu des pronostics quand à l'acteur qui le succédera dans le rôle de James Bond : "Heureusement ce n'est pas mon problème ! Ce n'est pas à moi d'y réfléchir !" lance-t-il. Cependant, l'acteur britannique propose quelques conseils à celui (ou celle) qui aura la lourde tâche de lui succéder dans le smoking de l'agent secret de Sa Majesté : "Je lui dis : 'bonne chance, j'espère que tu vas bien t'amuser. Et qui que tu sois : fais encore mieux, et encore et encore mieux !"

Pourquoi Daniel Craig ne jouera plus James Bond ?

Au cours d'une interview à BFM TV, Daniel Craig a révélé les raisons qui l'ont poussées à abandonner le rôle de l'espion britannique : "Je crois qu'il faut partir tant qu'on est au top. J'ai joué James Bond pendant quinze ans. Cela a été une partie très importante de ma vie - incroyablement gratifiante. Et une des plus belles. Mais le moment est arrivé de faire autre chose. C'est maintenant".

Cependant, les adieux de Daniel Craig à James Bond n'ont pas été sans émotion, comme on a pu le voir dans une vidéo de coulisses de Mourir peut attendre. Vêtu du traditionnel smoking de l'agent secret, l'acteur s'est adressé directement à son équipe à la fin du tournage : "Beaucoup de gens [sur ce plateau] ont travaillé avec moi sur les cinq films, et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur ce que je pense de ces films, peu importe. Mais j'ai aimé chaque seconde de ces films et spécialement celui-là, parce que chaque matin en me levant, j'avais la chance de travailler avec vous. Et ça a été l'un des plus grands honneurs de ma vie." En 2015, auprès du magazine Time Out, Daniel Craig avait en effet confié qu'il "préférait casser un verre et [se] trancher les veines avec [plutôt que de faire une suite, ndlr]. Tout ce que je veux, c'est passer à autre chose."

Daniel Craig est un acteur britannique, né le 2 mars 1968. Il est connu comme le sixième acteur à avoir incarné James Bond au cinéma, de 2005 à 2021. Après avoir suivi des cours de théâtre à Liverpool et à Londres, le jeune Daniel Craig s'est fait remarquer à la télévision avant d'éclore au cinéma dans "Saint-Ex" en 1997. Il donne la réplique à Charles Berling dans "Berlin Niagara" (2000). Daniel Craig suit une double trajectoire en accumulant les récompenses en Europe et les seconds rôles à Hollywood : "Lara Croft" (2001), "Munich" (2005). Cela lui permet de devenir James Bond de 2005 à 2021. Il incarne l'agent 007 dans "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012), "Spectre" (2015) et enfin "Mourir peut attendre" 2021).

Se refusant à rester un simple 007, il confirme dans des premiers rôles : "Invasion", "Les Insurgés"... On l'aperçoit également dans l'adaptation de A la croisée des mondes : la Boussole d'or dans le rôle de Lord Asriel, puis dans le rôle du pirate Rackham le Rouge dans l'adaptation de Tintin signée Steven Spielberg (Les Aventures de Tintin : le Secret de la Licorne en 2011). En 2012 il obtient le premier rôle dans "Millenium" de David Fincher. Depuis 2017, c'est dans des rôles plus confidentiels au casting de films indépendants que l'on retrouve Daniel Craig, comme Logan Lucky (2017) ou Kings (2017). Il est également à l'affiche du polar à succès "A couteaux tirés" (2019), réalisé par Rian Johnson, qui devient une trilogie face au succès du film.

En 2005, Daniel Craig décroche le rôle tant convoité de James Bond. Il succède ainsi à Pierce Brosnan dans le smoking de 007 et devient le sixième acteur à avoir incarner l'agent au permis de tuer au cinéma. Le comédien britannique a endossé le rôle dans Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) et Mourir peut attendre (2021). Ce dernier film est le dernier dans lequel on peut voir Daniel Craig dans le rôle de James Bond, l'acteur britannique ayant décidé de "faire autre chose".

Côté vie privée, Daniel Craig a vécu une histoire d'amour avec Heike Makatsch de 1994 à 2001. Il a également été marié à l'actrice Fiona Loudon, qui lui a donné sa fille aînée. Depuis 2011, Daniel Craig est marié à l'actrice Rachel Weisz, qu'il a rencontré sur le tournage de Dream House. Ils ont eu une fille ensemblée, née en 2018.