Gérard Darmon : l'acteur fait polémique en postant une "blackface" sur Instagram

BIOGRAPHIE DE GERARD DARMON - L'acteur a suscité l'indignation des internautes après avoir posté une photo de lui en Othello. Sur ce cliché, retiré depuis, il était grimé en noir pour incarner le personnage de Shakespeare.

[Mis à jour le 7 avril 2021 à 10h22] Habituellement assez discret, Gérard Darmon subit la foudre des internautes après avoir posté un cliché sur son compte Instagram. Sur cette photo, retirée depuis mais dont les captures d'écran circulent sur les réseaux sociaux, l'acteur apparaît grimé en noir, maquillé ainsi pour représenter le personnage d'Othello bien connu des admirateurs de l'œuvre de Shakespeare. "Othello pour Marleau", a-t-il écrit en légende. Mais plusieurs internautes lui ont rapidement reproché d'avoir fait une "blackface", terme désignant les personnes qui se maquillent le visage en noir pour représenter un personnage noir ou en faire une caricature.

Gérard Darmon a rapidement défendu son geste en commentaire sur sa propre publication, se défendant en expliquant qu'il voulait incarner le personnage de Shakespeare : "Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous parle d'Othello de Shakespeare. Laurence Olivier. Orson Welles. Pierre Brasseur (le père de Claude) et une multitude d'autres. De quoi vous me parlez avec les blacks faces [sic]. Alors, calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s'il reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tsé-Tung, Je le ferai". Depuis, la publication a été supprimée du compte Instagram de Gérard Darmon. Pour rappel, le footballeur Antoine Griezmann avait fait l'objet d'une polémique similaire en 2017, après avoir partagé une photo de lui déguisé en Harlem Globetrotters, le visage maquillé en noir. Il s'était excusé ensuite et avait retiré le cliché.

Gérard ? En 2021 quand même pic.twitter.com/W8d3lK792h — IbtiTweet (@ibtissam_tweet) April 5, 2021

Gérard Darmon est un acteur et chanteur franco-marocain. Il est davantage connu pour sa carrière au cinéma, se faisant un nom dans le registre comique dans des films comme La Cité de la peur, Astérix : mission Cléopâtre ou encore dans la saga Le coeur des hommes. Il a également sorti trois disques de 2003 à 2008.

Gérard Darmon est né le 28 février 1948 à Paris. Son père a quitté Oran en 1937 pour rejoindre la capitale française, rejoint par sa mère dix ans plus tard. Gérard Darmon grandit dans le quatorzième arrondissement de Paris, et décide dès l'âge de 10 ans de devenir acteur. Il abandonne ses études avant le bac pour vivre quatre mois en Israël, étant membre du mouvement de jeunesse sioniste juif l'Hanoar Hatzioni. A son retour dans la capitale française, il commence des cours d'art dramatique.

Recalé à l'entrée du Conservatoire d'art dramatique, Gérard Darmon se produit dans les années 1970 dans les cafés-théâtres. Roger Hanin le repère durant cette période et lui obtient de petits rôles au cinéma, pour la première fois dans L'humeur vagabonde en 1971. Il tient d'ailleurs un petit rôle dans le film de Gérard Oury, Les Aventures de Rabbi Jacob, sorti en 1973 : Gérard Darmon incarne l'un des hommes de main de Farès, l'antagoniste au début de ce film comique, lors de la fameuse scène de l'usine de chewing-gum.

Sa carrière au cinéma

Gérard Darmon est remarqué dans "Diva" (1980) et "Le Grand Pardon" (1982). Son premier grand rôle arrive en 1983 avec "Les Princes". Il collabore avec Claude Lelouch qui le met en scène dans "Il y a des jours... et des lunes" en 1989, "La Belle Histoire" en 1992 et "Tout ça... pour ça !" en 1993. Ses rôles comiques sont mémorables dans "La Cité de la peur" (1994) et "Astérix : mission Cléopâtre" (2001) ou encore "Le coeur des hommes" (2003 et 2007). A la télévision, on le voit davantage dans des rôles plus dramatiques : on a notamment pu le voir dans la série Duel au soleil, qui a pris fin en 2016. Depuis 2019, il est à l'affiche de la série Family Business sur Netflix.

En 1994, Gérard Darmon rejoint le casting du film La Cité de la Peur des Nuls. L'acteur rejoint donc ses amis de la bande comique, avec lesquels il avait déjà travaillé dans Les Nuls, l'émission. Dans La Cité de la peur, il incarne le commissaire Bialès, chargé de l'enquête sur les meurtres des projectionnistes. Plusieurs de ses scènes et de ses répliques sont devenues cultes des années plus tard, notamment la danse de la Carioca avec Alain Chabat. Pour les 25 ans du film, une pétition en ligne demande à ce que les deux acteurs rejouent la scène lors du Festival de Cannes. Publiquement, les deux acteurs refusent, mais apparaissent par surprise lors de la projection du film lors de l'événement en 2019, au grand bonheur de leurs fans réunis pour l'occasion.

A la fin des années 1990, Gérard Darmon connaît un vide dans sa carrière durant quelques années. Mais son ami Alain Chabat lui offre un rôle dans sa prochaine comédie qui va relancer sa carrière au cinéma et dans les comédies. Gérard Darmon joue le rôle d'Amonbofis dans le film comique culte Astérix : mission Cléopâtre sorti en 2001. Son rire de serpent et ses nombreuses répliques cultes ("Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais… pas d'palais" ; "Le lion ne s'associe pas avec le cafard"...) lui valent une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle l'année suivante.

Gérard Darmon n'a pas qu'une carrière d'acteur. Il s'est également illustré grâce à sa voix singulière dans le paysage artistique français en chansons. Il a participé aux concerts des Enfoirés de 2003 à 2009 dans un premier temps. En parallèle, il sort ses propres disques. En 2003, le comédien son premier album, "Au milieu de la nuit". En 2006, sort son second album composé de vieux succès des années 1950 et 1980, "Dancing" avant que ne sorte son troisième album "On s'aime" (2008). Dans ce dernier, on peut l'entendre en duo avec plusieurs chanteurs et chanteuses.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Gérard Darmon a eu plusieurs femmes dans sa vie. Il rencontre à la fin des années 1960 Nicole Recoules dans un cours de théâtre, et l'épouse en 1968. La même année, naît leur première fille, Virginie. Par la suite, Gérard Darmon vivra en couple avec l'actrice, mannequin et romancière Anaïs Jeanneret, avant d'entretenir une relation avec l'actrice et metteuse en scène Mathilda May. Gérard Darmon et Mathilda May vivront cinq ans d'amour, et auront deux enfants ensemble : Sarah, née en 1998 et Jules, né en 1997. Gérard Darmon vit depuis l'année 2000 avec une certaine Christine, âgée de 25 ans de moins que lui. Ils se marient en 2014 et ont une fille ensemble, Lena, née en 2017.