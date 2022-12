"Mort de Mylène Demongeot : de quelle maladie souffrait l'actrice ?"

Mylène Demongeot est décédée le 1er décembre 2022 à 87 ans. L'actrice se battait contre un cancer du péritoine en récidive depuis quelques mois.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 14h44] C'est une actrice phare des années 1950 et 1960 qui nous a quittés. Mylène Demongeot est décédée le 1er décembre 2022. L'actrice, vue notamment dans Les Sorcières de Salem, Fantomas ou Camping avait 87 ans. Elle a succombé à une longue maladie, a précisé son ami, le journaliste Henri-Jean Servat, auprès de Midi-Libre. En effet, la comédienne n'avait pas caché qu'elle se battait contre un cancer du péritoine, en récidive depuis octobre dernier. Le péritoine est une membrane qui tapisse les parois intérieures de l'abdomen et qui englobe donc plusieurs organes, comme l'estomac, le colon, les ovaires ou l'utérus

Mylène Demongeot, de son vrai prénom Marie-Hélène, a commencé sa carrière au cinéma à 17 ans dans Les Enfants de l'amour. Elle devient célèbre grâce au film Les Sorcières de Salem, où elle donne la réplique à Yves Montand. Elle accède au rang de sex-symbol dans les années 1950 à 1960. Dans Fantomas, elle incarne le personnage d'Hélène face à Jean Marais et à Louis de Funès. Ces dernières années, Mylène Demongeot refait parler d'elle avec Camping : elle incarne l'épouse de l'habitué des Flots Bleus joué par Claude Brasseur. On la retrouve également dans plusieurs seconds rôles, comme dans Tricheuse, Les toits de Paris ou encore à la télévision dans Les mauvaises têtes, Capitaine Marleau ou Infidèle. Son dernier rôle remonte à 2022, puisqu'elle était au casting de Maison de retraite avec Kev Adams et Gérard Depardieu.

Côté vie privée, Mylène Demongeot a été mariée avec le photographe Henry Coste qu'elle rencontre en 1956 au cours d'un shooting. Ils se marient deux ans plus tard. Mais leur union ne dure pas et le couple divorce en 1968. Par la suite, Mylène Demongeot rencontre en 1966 le réalisateur Marc Simenon, qui n'est autre que le fils de l'écrivain Georges Simenon. Alors qu'ils sont tous les deux mariés, c'est le coup de foudre. Après leurs divorces respectifs, ils se marient en 1968. Marc Simenon meurt dans un accident le 24 octobre 1999.

Mylène Demongeot est morte ce jeudi 1er décembre 2022. Elle avait 87 ans. C'est son ami, Henry-Jean Servat, qui a annoncé la triste nouvelle au Midi Libre : "C'était une artiste magnifique. Elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots, elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des animaux. C'était une amie depuis plus de 40 ans. Elle est décédée à la suite d'une longue maladie." Mylène Demongeot était en récidive d'un cancer du péritoine depuis quelques mois.

En octobre 2022, Mylène Demongeot avait annoncé auprès de France Dimanche la récidive de son cancer du péritoine. Le péritoine est une membrane qui tapisse les parois intérieures de l'abdomen. En cas de cancer, les organes suivants peuvent être touchés : l'estomac, le colon, les ovaires ou l'utérus. Généralement, le cancer du péritoine est secondaire à un autre cancer. Plusieurs traitements peuvent être tentés, à base de chirurgie ou de chimiothérapie. Les chances de survie varient en fonction du traitement, mais comme tous cancer, celui du péritoine peut être fatal. Selon le CHU de Lyon, environ 200 personnes sont touchées par le cancer du péritoine chaque année en France.

Dans les colonnes de France Dimanche, Mylène Demongeot indiquait être tout à fait optimiste quant à ses chances de guérison. Après la chimiothérapie, elle avait décidé de plutôt se tourner vers l'immunothérapie, jugée moins invasive. "On a de très bons retours, je suis pleine d'espoir ! Si tant de gens s'en sont sortis grâce à ça, pourquoi pas moi ?" À l'annonce de la récidive de son cancer, Mylène Demongeot disait alors expérimenter "un nouveau protocole pour soigner ce foutu cancer". La comédienne avait déjà subi une longue séquence de chimiothérapie à l'été 2022. "J'étais tellement épuisée que j'ai imploré mes médecins de tout stopper" avait-elle raconté à l'hebdomadaire. Mylène Demongeot comptait bien continuer à tourner dans de nouveaux projets au cinéma. Parmi ceux-ci, une suite de Maison de retraite où elle donnait déjà la réplique à Kev Adams. Il était inconcevable pour elle de s'arrêter de travailler, disait-elle à France Dimanche : "Je n'ai absolument pas le temps d'être malade". Elle se disait en tout cas prête à se battre contre la maladie : "Je refuse de me laisser abattre, ce serait lui laisser gagner la partie et il en est hors de question. Je me battrai jusqu'au bout ! Je ne peux pas mourir..."

Mylène Demongeot a également été atteinte du coronavirus. Elle avait en effet annoncé avoir été contaminée par le coronavirus en mars 2020. L'actrice avait alors combattu la maladie à l'hôpital pendant trois semaines, mais s'en était finalement sortie. Elle estimait dans la presse avoir guéri grâce au traitement du professeur Raoult.

"Je suis dévasté d'avoir à faire-part de l'envolée au ciel ce jour de Mylène Demongeot, artiste si chérie et si jolie, actrice magnifique, amie adorée", a écrit le journaliste Henri-Jean Servat, jeudi. L'agent de la comédienne a ensuite confirmé cette information. L'actrice, qui a joué dans Camping, Fantomas ou encore Les Sorcières de Salem, était âgée de 87 ans. Elle souffrait d'un cancer du péritoine. Avec sa chevelure blonde et son visage souriant, Mylène Demongeot a souvent été comparée à Brigitte Bardot, avec laquelle elle partageait la lutte pour la défense des animaux.

Ainsi, quelques heures après l'annonce de sa mort, Brigitte Bardot s'est confiée dans les colonnes de Nice-Matin, assurant regretter l'actrice disparue. "Je suis sonnée... j'ai beaucoup de peine… Je l'aimais. [...] Nous échangions beaucoup. C'était une grande protectrice des animaux", confie Brigitte Bardot, qui a débuté en même temps qu'elle au cinéma, dans les années 50. "Nous avions une complicité qui ne s'est jamais démentie. Nous étions jumelles à un an et un jour près. Elle est née un 29 septembre et moi un 28 !", détaille l'actrice. Mylène Demongeot était parvenue à rassembler plusieurs générations d'acteurs, puisqu'elle avait joué aux côtés de Kev Adams en 2022. Sur le plateau de C à vous, jeudi 1er décembre, l'acteur a affirmé : " C'est bouleversant… Ça me fend le cœur".