"Ary Abittan accusé de viol : où en est l'affaire ?"

ARY ABITTAN. Ary Abittan a été mis en examen pour viol le 2 novembre 2021, des faits qu'il aurait démenti auprès des enquêteurs. Depuis, l'acteur a gardé le silence, mais l'avocat de la plaignante dénonce des "violences".

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 10h06] Le comédien de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" Ary Abittan est accusé de viol depuis le 30 octobre 2021. Après environ 48h de garde à vue, l'humoriste a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire mardi 2 novembre 2021. Une femme de 23 ans, avec qui il entretenait une relation régulière, lui reproche "une relation sexuelle dégradante et non consentie" qui se serait déroulée le 30 octobre 2021 au domicile de l'acteur en plein coeur de la capitale.

Selon l'avocat de la plaignante, elle aurait subi un "viol avec violences". Il précise sur RTL que cela aurait eu pour conséquences une dizaine de jours d'ITT. Egalement selon le média radiophonique, qui cite une source proche du dossier, l'accusatrice "indique avoir subi un rapport anal non consenti accompagné de violences", accusant Ary Abittan de l'avoir "étranglée" et de lui avoir "infligé des gibles". Depuis son dépôt de plainte, elle serait "en état de choc post-traumatique et souffre de tremblements, de flash backs, d'anxiété et d'angoisses." Contacté par RTL, l'avocat d'Ary Abittan n'a pas voulu s'exprimer sur le dossier.

Si Ary Abittan est mis en examen, cela ne veut toutefois pas dire qu'il est condamné ou considéré comme coupable (la présomption d'innocence est toujours en vigueur tant qu'il n'est pas jugé coupable), mais qu'il existe des "indices graves ou concordants" qui justifient l'ouverture d'une enquête judiciaire. D'après Le Parisien, des éléments matériels incriminants ont été présentés au comédien durant sa garde à vue. Ce dernier a nié les faits devant les enquêteurs. Pour l'heure, l'acteur de 47 ans ne s'est toujours pas publiquement exprimé sur le sujet.

Biographie courte de Ary Abittan - Né le 31 janvier 1974 à Paris, Ary Abittan est issu d'une famille juive d'Afrique du Nord. Il finance ses premiers cours de théâtre en faisant des courses de taxi, et commence à jouer ses sketches sur scène en 1994. En 1998, il se produit au Splendid, au Lucernaire et au théâtre Trévise, et se fait connaître du grand public en assurant les premières parties d'Enrico Macias, de Gad Elmaleh et d'Elie Semoun. Ary Abittan fait ses premiers pas à la télévision dans la série "Nos années pension" (diffusée entre 2007 et 2010), dont il a décroché le rôle principal. Au cinéma, on le retrouve dans "Tu peux garder un secret ?" d'Alexandre Arcady (2008), "La Traque" (2008) et "Tellement proches" (2008). Gad Elmaleh lui confie un petit rôle dans sa comédie "Coco" (2009).

En 2010, Ary Abittan est à l'affiche de "La Fête des voisins". En 2009, il joue son spectacle "A la folie" au Palais des Glaces et à la comédie de Paris, avant de partir en tournée. En 2010, il est à l'affiche de "Dépression et des potes" et prêté sa voix dans le documentaire "Chimpanzés" (2012), Ary Abittan retrouve en 2013 Michaël Youn dans "Vive la France", tourne dans "Hôtel Normandy" de Charles Nemes et dans "La Grande boucle" de Laurent Tuel. Il participe pour la première fois au Festival Marrakech du rire en 2012.

Après le succès de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" (2014) et sa suite "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu" (2019), Ary Abittan apparaît dans le télfilm "L'esprit de famille" (2014) mais aussi dans le film comique "Les Visiteurs 3" (2016) puis "A bras ouverts" (2017). En parallèle de ses projets cinématographiques, Ary Abittan poursuit ses spectacles comiques : il se produit sur scène pour "My Story" (2017) où il se confie sur sa vie privée.

Si Ary Abittan a joué dans plusieurs comédies et plusieurs spectacles comiques, c'est depuis 2014 qu'il est connu du grand public. Il fait partie du casting de la comédie "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", aux côtés de Christian Clavier et Chantal Lauby. Ce long-métrage qui dénonce le racisme, l'antisémitisme et la question des mariages mixtes en France, est un vériatble succès : il cumule un total de 12,3 millions d'entrées. En 2019, Ary Abittan rejoint naturellement le casting de sa suite, "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu", toujours dans sson rôle de David Maurice Isaac Benichou. Un troisième volet, intitulé "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?", est attendu pour l'année 2022.

Quels sont les spectacles d'Ary Abittan ?

Ary Abitatn est un acteur mais également un humoriste, spécialisé dans le spectacle comique. Il commence à jouer ses sketchs sur scène dès 1994, se produisant dans plusieurs salles parisiennes comme le Splendid ou le Théâtre Trévise. Avant de se lancer dans les one-man show, il joue dans la pièce "Happy Hanoukah" en 2007. C'est à partir du 1er septembre 2009 qu'il joue son premier spectacle, intitulé "A la folie". Il connaît ensuite le succès sur scène avec "My Story", très inspiré de sa vie personnelle. Véritable succès, il joue ce texte seul en scène de 2017 à fin 2019. En décembre 2021, il doit interpréter son dernier spectacle comique, intitulé "Pour de vrai".

Qui est la femme d'Ary Abittan ?

Ary Abittan a dévoilé toute sa vie privée dans son spectacle, "My Story", qu'il joue de 2017 à 2019. On y apprend qu'il a été marié durant 24 ans avec Sylvie Jorno, son amour de jeunesse devenue son ex-femme. Leur histoire d'amour s'est toutefois terminée par un divorce, également conté dans son one man show. De cette union, sont nées trois filles : Léna, Romy et Betty. Depuis, l'acteur se fait plus discret sur sa vie privée. Selon Closer, Ary Abittan serait en couple avec une certaine Sarah-Line Attlan, une entrepreneuse avec laquelle il se serait affiché en 2020 à Ramatuelle.

Quelle est la religion d'Ary Abittan ?

Ary Abittan est un humoriste et acteur français qui n'a jamais caché ses origines. Né le 31 janvier 1974 à Paris, il est issu d'une famille juive. Comme il a pu le dévoiler, il a des origines marocaines par son père, et tunisiennes par sa mère.