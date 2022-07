Charlotte Valandrey : sida, greffe du cœur… Son long combat contre la maladie

CHARLOTTE VALANDREY. Ce mercredi 13 juillet 2022, l'actrice Charlotte Valandrey est décédée à l'âge de 53 ans a annoncé sa famille. Elle avait subi, en juin dernier, une greffe du cœur.

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 23h28] Ce mercredi 13 juillet 2022, Charlotte Valandrey, de son vrai nom Anne-Charlotte Pascale, est morte à l'âge de 53 ans. L'actrice, notamment connue pour son rôle dans les séries télévisées "Les Cordier juge et flic" et "Demain nous appartient", vivait avec le virus du sida depuis des dizaines d'années. Son père, sa sœur et sa fille ont expliqué les raisons de son décès dans un communiqué : "Le 14 juin dernier, Charlotte a dû être opérée en urgence pour remplacer son cœur d'occasion comme elle l'appelait mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, ce troisième cœur n'a pas vécu."

Étant séropositive, Charlotte Valandrey se voit mourir jeune. Tout du moins c'est ce que lui annonce alors les médecins. Enchaînant les traitements contre le VIH ont eu un impact direct sur ses capacités cardiaques. En 2003, l'actrice de "Rouge baiser" a fait deux infarctus. Son cœur a donc dû être "remplacé". Le 14 juin dernier, Charlotte Valandrey avait annoncé sur son compte Instagram qu'elle allait subir une nouvelle greffe du cœur : "Mon cœur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon 3e",avait-elle ainsi écrit sur le réseau social.

Dans le communiqué transmis à la presse, son père, sa sœur et sa fille raconte les derniers moments de vie de Charlotte Valandrey : "Après un dernier combat d'un mois où les heures ont duré des siècles, où pour s'exprimer Charlotte a cligné des yeux et écrit quelques mots sur une ardoise, elle s'est endormie dans un sourire en serrant la main de son père Jean-Pierre, de sa fille Tara et de sœur Aude." Par ailleurs, sa famille annonce que "Charlotte Valandrey sera inhumée dans l'intimité à Pléneuf-Val André, commune des Côtes d'Armor, qui inspira son nom d'artiste, non loin de la plage immense des vacances de son enfance". En outre, une cérémonie religieuse sera organisée en septembre à Paris.

Alors qu'on lui promettait une grande carrière à la suite de son passage sur le grand écran à 17 ans dans "Rouge Baiser", Charlotte Valandrey n'a pas eu le parcours promis alors, en 1985. Elle est surtout connue pour son acting dans la série "Les Cordier, juge et flic". Son dernier rôle à la télévision, Charlotte Valandrey le doit à la série "Demain nous appartient", diffusée sur TF1 qui annonce qu'il dédiera son épisode du jeudi 14 juillet à celle qui incarnait Laurence Moiret, un juge d'instruction, de 2017 à 2020. La comédienne avait quitté le programme, estimant que son personnage ne se renouvelait pas assez. Plus récemment, elle avait fait une apparition dans la série "Léo Mattei" sur TF1 également, aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

Charlotte Valandrey a dévoilé sa séropositivité vingt ans plus tard dans son autobiographie "L'Amour dans le sang", publiée en 2005. La maladie a eu une incidence particulière pour celle à qui on prédisait un avenir radieux. En 1989, on lui refuse le rôle dans le film "Noce blanche" après qu'elle ait partagé ce lourd secret avec le metteur en scène. Pire encore, le sida a affecté sa santé. En effet, le traitement qu'elle prenait lui a causé des problèmes cardiaques. En 2003, elle subit deux infarctus et doit être greffée du cœur.

La trithérapie, utilisé pour combattre le sida, de Charlotte Valandrey lui a causé des problèmes cardiaques assez jeune. Ainsi, en 2003, elle subit deux infarctus. Elle doit alors avoir recours à une première greffe du cœur. Malheureusement, dernièrement, elle a dû, une nouvelle fois, avoir recours à une greffe du cœur, comme elle l'avait expliqué sur son compte Instagram : "Hello everybody ! Je ne suis pas depuis un mois en soin intensif pour une histoire de médicaments. Mon cœur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon 3e cœur. Il peut arriver à tout moment. J'ai besoin de toutes vos ondes positives. D'amour , de bienveillance, de vos prières. Car la Warrior est moins Warrior...", avait-elle ainsi écrit sur le réseau social en juin dernier.

La comédienne laisse derrière une fille, Tara. Agée de 21 ans, cette dernière est le fruit du mariage de Charlotte Valandrey et son mari, de 1999 à 2003, Arthur Lecaisne. En 2005, l'actrice avait indiqué à L'Express qu'elle avait craint d'avoir transmis le virus du sida à sa fille, née en 2000 : "La première année, je n'arrivais pas à l'aimer, j'avais peur qu'elle ne tombe malade, peur de mourir. Je restais détachée. Le virus, parfois, se met en travers. Heureusement, son papa s'en est beaucoup occupé." Fort heureusement, Tara Lecaisne n'a pas contracté le VIH. La jeune fille reste discrète sur sa vie professionnelle et privée. Elle ne semble pas se consacrer à une carrière d'actrice.

Anne-Charlotte Pascale prend le surnom de Charlotte Valandrey en hommage au Val André, village où elle grandit depuis l’âge de six ans. Elle est révélée en 1985 par le rôle de Nadia dans Rouge Baiser de Véra Belmont. Sa prestation est récompensée d’un Ours d’argent au festival de Berlin et par le César du meilleur espoir féminin en 1986. Elle enchaîne alors les films avant de se tourner vers la télévision. De 1992 à 2001, elle interprète la journaliste Myriam Cordier dans la série policière de TF1, Les Cordier, Juge et Flic avant de se retirer quelques temps des plateaux de tournages.

En 2005, elle publie L’amour dans le sang, récit autobiographique dans lequel elle dévoile sa séropositivité et son combat contre la maladie. Elle révèle également être la première personne séropositive à avoir subit une greffe de cœur. En 2006, elle reprend la direction des plateaux avec la fiction Jeanne Poisson, Marquise de Pompadour au côté d’Hélène de Fougerolles. Elle est également de retour dans la série Commissaire Cordier. En 2007, on la retrouve au théâtre dans la comédie La mémoire dans l’eau. L'actrice s'est éteinte à l'âge de 53 ans. Dans un communiqué, son père, sa sœur et sa fille ont indiqué que la greffe de son nouveau cœur n'avait pas pris.