Henry Cavill : à peine débarqué Superman, déjà un nouveau projet !

HENRY CAVILL SUPERMAN. Quelques heures à peine après l'officialisation de la fin de sa prestation en Superman, Henry Cavill rebondit déjà dans l'univers Warhammer 40 000 pour Amazon !

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 10h13] Au lendemain de l'annonce officielle que Henry Cavill ne reprendrait pas le costume de Superman, c'est une bonne nouvelle qui attendait les fans de l'acteur britannique. En effet, l'acteur a annoncé sur Instagram se lancer dans un nouveau projet : celui d'édifier un univers filmique et sérielle pour Amazon Studios autour de la licence chère à son cœur Warhammer 40 000. Il s'agit d'un univers de science-fiction bâti autour du jeu de figurines créé par Games Workshop dans les années 80. On y retrouver les Spaces Marines, des humains génétiquement modifiés en armures gigantesques qui obéissent à la volonté de leur Empereur dans une galaxie où tout n'est que conflit armé notamment face aux hordes aliens représentées par les Orks ou encore les Zergs (espèces insectoïdes qui évoluent en essaims). Il faut savoir que Henry Cavill est un fan de longue date de l'univers Warhammer 40 000 et n'a fait aucun secret qu'il aimerait un jour faire partie d'une adaptation de celui-ci à l'écran. Ce sera chose faite car Amazon Studios a acquis les droits de la licence auprès de Games Workshop !

Le 16 décembre 2022, Games Workshop a officialisé la nouvelle. "L'accord couvre les droits de l'univers en séries, en films et plus encore" promet la marque britannique qui se réjouit d'avoir pu signer un deal de cette ampleur avec un acteur majeur du streaming comme Amazon. Précision d'importance : "Henry Cavill jouera un rôle [encore indéterminé à ce stade, ndlr] à l'écran et servira comme producteur exécutif de la licence Warhammer 40 000 à travers toutes les productions Amazon Studios". L'acteur, quant à lui, se réjouit de cette opportunité : "J'aime Warhammer depuis que je suis enfant [...] L'opportunité de diriger cet univers cinématographique dès ses débuts est un honneur et une responsabilité." Il est encore trop tôt pour savoir ce qu'Amazon Studios, Henry Cavill et Games Workshop ont prévu pour le développement de cette licence sur nos écrans. Gageons qu'avec la passion de l'acteur pour la licence, celle-ci trouve une résonnance toute particulière dans le cœur des fans à l'avenir !

Henry Cavill en Superman, c'est fini

C'était sans aucun doute le rôle de sa vie. Celui qui l'avait fait connaître auprès du grand public en tout cas. Celui qui avait fait sa fortune également. Depuis 2013, Henry Cavill jouait le rôle de Superman au cinéma pour les besoins des adaptations de l'univers DC. On l'avait vu dans Man of Steel, le film qui l'a fait démarrer dans le rôle de Clark Kent / Superman, Batman v Superman face à Ben Affleck mais aussi Justice League et, plus récemment, dans Black Adam le temps d'une apparition qui confirmait son retour sous la cape du super-héros. L'acteur britannique avait officialisé la nouvelle fin octobre 2022 sur son compte Instagram, tout sourire.

Depuis, beaucoup de choses ont changé... Warner Bros. Discovery, nouvelle dirigée par David Zaslav après la fusion des deux entreprises, a confié les rennes de DC Studios à Peter Safran et James Gunn. Tous deux ont la lourde tâche d'édifier les dix prochaines années de productions d'adaptations des comics DC en films, séries, jeux vidéo et contenus animés. Ils travaillent donc de concert pour établir une stratégie éditoriale qui doit faire revenir les films adaptés des comics DC sur le devant de la scène. Le 15 décembre 2022, James Gunn annonce finalement que Henry Cavill ne reprendra pas le rôle de Superman dans les futurs projets de Warner / DC Studios car la future adaptation, dont Gunn est scénariste, sera centrée sur les jeunes années de Clark Kent. Le réalisateur-producteur affirme cependant être un grand fan de Cavill et laisse la porte ouverte à une collaboration future avec l'acteur.

Henry Cavill, de son côté, a officialisé la nouvelle auprès de ses fans sur son compte Instagram. "Je viens de faire une réunion avec James Gunn et Peter Safran et j'ai des mauvaises nouvelles. Finalement, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après que le studio m'a dit d'annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n'est pas la plus simple à digérer mais c'est la vie. [...] James et Peter doivent construire un univers. Je leur souhaite à eux et à tous ceux qui sont impliqués dans ce nouvel univers le meilleur."

Biographie de Henry Cavill - Né le 5 mai 1983 à Jersey, dans les îles anglo-normandes, Henry William Dalgliesh Cavill a commencé sa carrière en jouant dans des pièces et comédies musicales. En 2001, il décroche un rôle dans le film "Laguna", réalisé par Dennis Berry. Dans "La Vengeance de Monte-Cristo" (2002), il interprète le rôle d'Albert Mondego, le fils du comte. Henry Cavill tourne ensuite dans "I Capture The Castle" (2003), "Tristan et Yseult" (2006), "Stardust, le mystère de l'étoile" (2007). C'est le rôle du duc de Suffolk, Charles Brandon, dans la série "Les Tudors", qui le fait connaître du grand public. Woody Allen l'intègre dans le casting de "Whatever Works" (2009). En 2011, on a vu Henry Cavill dans "Les Immortels" et "Sans Issue". Considéré comme "l'homme le plus malchanceux d'Hollywood" pour sa propension à rater les rôles d'un cheveu, Henry Cavill est retenu pour le rôle de Clark Kent/Superman dans "Man of Steel" (2013).

Par la suite, Henry Cavill est à l'affiche du film "The Man from U.N.C.L.E" de Guy Ritchie (2014) et de "Batman vs Superman" (2015). Il reprend le rôle du superhéros dans Justice League en 2017, dont le tournage a été effectué en même temps que celui de Mission impossible : Fallout, dans lequel il joue également. En 2018, le Hollywood Reporter annonce qu'Henry Cavill raccroche la cape et ne jouera plus Superman. Il rejoint la même année le casting de la série The Witcher, où il incarne Géralt de Riv. La première saison est diffusée en décembre 2019 sur Netflix. En 2022, il annonce quitter la série après le tournage de la saison 3 et avant la saison 4 qui le voit remplacé par Liam Hemsworth. Il interprète également le rôle de Sherlock Holmes dans les longs-métrages Enola Holmes, centrés sur la petite sœur du détective de Baker Street.

Henry Cavill se fait connaître du grand public dès 2013, lorsqu'il endosse le rôle de Superman dans Man of Steel. Il incarnera le super-héros à trois reprises par la suite : dans Batman vs Superman en 2015, dans Justice League en 2017 et très brièvement dans Black Adam en 2022. En septembre 2018, le Hollywood Reporter avait annoncé qu'Henry Cavill raccrochait la cape de Superman, après trois films dans l'univers DC Comics. Des conflits d'emploi du temps de l'acteur avaient été annoncés pour justifier ce départ. Cependant, en décembre 2019, Henry Cavill avait rallumé l'espoir des fans, en expliquant qu'il pourrait reprendre le rôle de Clark Kent : "Je n'abandonne pas le rôle. J'ai encore beaucoup à donner à Superman", avait-il déclaré. En mai 2020, Variety rapporte en effet que l'acteur serait en discussion avec Warner Bros pour reprendre le rôle de Clark Kent.

En 2022, il réapparaît le temps d'un caméo dans la scène post-générique de Black Adam face à Dwayne Johnson. Sur Instagram, l'acteur annonce en grandes pompes son retour dans le rôle de Superman fin octobre 2022. Cependant, un remaniement à la tête de DC Studios met un terme à ce retour. James Gunn et Peter Safran, chargés de redéfinir les contours de l'univers DC au cinéma, choisissent de ne pas poursuivre leur collaboration avec lui et de chercher un nouvel acteur pour leur film Superman, qui doit s'intéresser aux jeunes années du personnage à Metropolis. Sur Instagram, Henry Cavill confirme la nouvelle. "A ceux qui m'ont soutenu toutes ces années... Nous pouvons pleurer un temps mais nous devons nous souvenir... Superman est toujours là. Tout ce qu'il représente existe encore et l'exemple qu'il nous donne à tous est toujours là. Mon tour de porter la cape a peut être passé mais ce que Superman représente restera."

Les femmes de sa vie

Côté cœur, l'acteur a été fiancé à la cavalière Ellen Whitaker en 2011-2012. Il a également eu une liaison avec l'actrice Gina Carano en 2012-2013 et une brève idylle avec l'actrice et mannequin américaine Kaley Cuoco. On lui connaît également des relations avec Marisa Gonzalo, Tara King, mais aussi la cascadeuse Lucy Cork. Il se serait séparé de cette dernière en janvier 2018.