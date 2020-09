Julie Depardieu : avec Philippe Katerine, un bonheur discret

A la tête de la série Alexandra Ehle, Julie Depardieu revient à l'antenne de France 3 en septembre pour de nouveaux épisodes de la fiction du service public. Portrait de la comédienne.

Née le 18 juin 1973 à Bougival, Julie Marion Depardieu est la fille de Gérard Depardieu et Elisabeth Depardieu et la sœur de Guillaume Depardieu. Née dans une famille de comédiens, elle suit des études de philosophie tout en s'intéressant au monde du cinéma à travers des petits boulots dans le milieu. Elle apparaît pour la première fois au cinéma à l'âge de 21 ans dans Le Colonel Chabert en 1994. Elle enchaîne alors les rôles au cinéma et à la télévision. Ce n'est que quatre ans plus tard qu'elle décroche son premier grand rôle avec L'Examen de minuit de Danièle Dubroux. En parallèle de sa carrière au cinéma, Julie Depardieu se fait aussi remarquer sur le petit écran avec des rôles dans plusieurs réalisations de Josée Dayan comme Les Liens du cœur en 1996 ou encore Milady en 2004.

Julie Depardieu est le deuxième enfant de Gérard et Elisabeth Depardieu. Née Elisabeth Dominique Lucie Guignot en 1941, Elisabeth Depardieu est actrice et parolière. Elle épouse l'acteur français en avril 1970 à Bourg-la-Reine. De leur union naît Guillaume Depardieu (1971-2008) puis Julie Depardieu en 1973. Au cinéma, on l'a vue devant la caméra de son mari dans Le Tartuffe (1984) mais aussi Jean de Florette de Claude Berri. Gérard Depardieu et Elisabeth Depardieu se séparent au début des années 1990 mais leur divorce n'est prononcé qu'en 2006.

Fille d'un des plus grands acteurs du cinéma français, Julie Depardieu a, de fait, grandi dans l'ombre de son père. D'autant plus parce qu'elle a choisi la même voie que son illustre paternel à la personnalité importante. Sur le plateau de Sud Radio en mars 2019, Julie Depardieu expliquait son enfance a parfois été compliquée au côté de cet homme qui prend de la place. "C'est un peu la honte, avec tous les autres [...] Quand les gens sont un peu exubérants [...] C'est vrai que c'est un peu gênant. T'essaie un peu de te rabaisser." Malgré tout, Julie Depardieu n'a jamais essayé de changer de patronyme car "figurez-vous que, quand vous habitez quarante ans au même endroit, tout le monde vous connaît. Donc t'as l'air con si tu changes de nom." Elle admettait cependant y avoir pensé.

La reconnaissance

C'est d'ailleurs à cette époque que sa carrière prend un nouveau tournant. En effet, son rôle dans La Petite Lili de Claude Miller lui vaut une double consécration aux César : celle de la Meilleure actrice dans un second rôle et celle de Meilleur espoir féminin. C'est la première fois qu'une actrice s'empare de deux statuettes dans la même soirée.

Elle devient logiquement une artiste très demandée sur les plateaux. Ainsi, son nom apparaît dans le prestigieux générique du film de Jean-Pierre Jeunet, Un Long dimanche de fiançailles en 2004. Puis, pendant l'année 2005, la plus prolifique de sa carrière, elle alterne régulièrement entre drames (Le Passager, L'Œil de l'autre) et comédies (Poltergay, Paris, je t'aime).

Elle profite encore de sa vague de notoriété l'année suivante en enchaînant avec Un Secret sur lequel elle retrouve Claude Miller. Ce second rôle lui vaut un nouveau César.

Une actrice confirmée

En 2007, elle participe à sa première production américaine avec Rush Hour 3 dans laquelle elle incarne la femme de George, joué par Yvan Attal. En 2008, elle est sollicitée par Jean-Paul Salomé pour faire partie du casting cinq étoiles des Femmes de l'ombre, puis, joue son propre rôle dans Le Bal des actrices dirigé par Maïwenn Le Besco.

Dans La Femme invisible, en 2009, elle a l'honneur de tourner avec la grande Charlotte Rampling avant d'être à l'affiche de Je Suis un no man's land en 2011 sur les plateaux duquel elle fait la rencontre de son futur compagnon Philippe Katerine. En 2011, elle tourne Possessions aux côtés de Jérémie Renier l'adaptation de l'affaire Flactif, un fait divers relatant l'obsession vengeresse d'un couple de meurtriers. La même année, elle est saluée d'une nomination par les Molières 2011 pour son rôle dans Nono.

L'année suivante, elle tourne, sous la direction d'Arielle Dombasle, le film Opium, librement adapté du journal d'une cure de désintoxication tenu par Jean Cocteau. En 2014, c'est dans un drame que Julie Depardieu refera parler d'elle avec Les Yeux jaunes des crocodiles de Cécile Telerman. Dans le même temps, elle travaille de plus en plus à la télévision notamment sur France 3 dans la série Alexandra Ehle dont elle incarne le rôle titre depuis 2018.

Côté vie privée, Julie Depardieu a partagé sa vie avec le violoniste Laurent Korcia de 2001 à 2008. Deux ans plus tard, elle rencontre l'acteur et chanteur Philippe Katerine sur le tournage de Je suis un no man's land. Les deux comédiens sont en couples depuis. Auteur-compositeur-interprète à la personnalité exubérante, Philippe Katerine a début sa carrière au cinéma au début des années 2000. Depuis, on l'a vu dans de nombreuses comédies grand public dont Le Grand Bain, Le Petit Spirou ou encore Le Lion. Dans les colonnes de Nice Matin en mars 2019, Julie Depardieu s'exprimait sur sa relation avec son compagnon : "Philippe est très audacieux. Mais pas difficile à vivre. Je le suis davantage, je pense. J'ai des affres. Parfois, ça ne va pas du tout et parfois, on ne sait pas pourquoi, ça va très bien. J'ai davantage d'humeurs..." Avec Philippe Katerine, Julie Depardieu a eu deux fils, le premier né le 16 juin 2011 et le second le 8 août 2012.