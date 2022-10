Angela Lansbury : l'actrice d'Arabesque est "morte dans son sommeil" à 96 ans

MORT D'ANGELA LANSBURY. L'actrice britannique Angela Lansbury est morte à l'âge de 96 ans. D'Arabesque à l'Apprentie sorcière, retour sur ses plus grands rôles.

[Mis à jour le 12 octobre 2022 à 10h49] Une icône du petit et du grand écran nous a quittés. Angela Lansbury, actrice britannique, est morte ce mardi 11 octobre 2022, à 96 ans. "Elle est morte paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles", a annoncé sa famille aux médias américains, "cinq jours avant son 97e anniversaire". Angela Lansbury était la star de la série Arabesque, diffusée dans les années 1980 et 1990. Elle y jouait Jessica Fletcher, autrice de romans policiers et enquêtrices. Grâce à ce rôle, elle a remporté quatre Golden Globes.

Mais pas que ! Elle a été nommée trois fois aux Oscars au cours de sa carrière au cinéma, avant de recevoir un Oscar d'honneur en 2013. Parmi ses plus grands rôles, citons Le Portrait de Dorian Gray (pour lequel elle a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle), L'Apprentie sorcière ou encore Mort sur le Nil. Dans les adaptations d'Agatha Christie, elle a également incarnée la détective Miss Marple dans le film Le miroir se brisa. Les jeunes anglophones ont également entendu sa voix dans des films d'animation, puisqu'elle doublait Madame Samovar dans La Belle et la Belle mais aussi l'impératrice Marie dans Anastasia.

Angela Lansbury est décédée le 11 octobre 2022. Sa famille a annoncé la triste nouvelle auprès des médias américains le jour-même. "Elle est morte paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles [...] cinq jours avant son 97e anniversaire". L'actrice serait donc décédée des suites d'une mort naturelle, puisqu'on ne lui connaissait aucune maladie. Sa dernière apparition à l'écran remonte d'ailleurs à 2018, où elle apparaît en tant que vendeuse de ballons dans Le Retour de Mary Poppins.

Angela Lansbury dans Arabesque

Le plus grand rôle d'Angela Lansbury reste celui de Jessica Fletcher, qu'elle a incarné dans la série Arabesque (Murder, she wrote en version originale). La comédienne a joué cette autrice de romans policiers mais aussi enquêtrice à ses heures perdues lors de sa diffusion TV 1984 à 1996. La série est un véritable succès et obtient de nombreuses récompensées. Pour ce rôle, Angela Lansbury a remporté quatre Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique en 1985, 1987, 1990 et 1992.

Angela Lansbury est née le 16 octobre 1925 à Londres et décédée le 11 octobre 2022, à 96 ans. Célèbre pour son rôle de Jessica Fletcher dans la série télévisée Arabesque, elle fait ses débuts au cinéma en 1944 dans Hantise de George Cukor. Elle enchaîne les films et les récompenses en parallèle de ses comédies musicales à Broadway jusqu'en 1984, où elle se tourne alors plus vers le petit écran. En 1991, elle travaille avec les studios Disney en prêtant sa voix à la théière dans La Belle et La Bête. Elle revient sur nos écrans dans les années 2000 dans Nanny McPhee de Kirk Jones.

Angela Brigid Lansbury est née le 16 octobre 1925 à Londres. Sa mère, Moyna MacGill, est actrice de théâtre et son père, Edgar Lansbury, est un marchand de bois. A seulement 9 ans, son père meurt d'un cancer. Durant la Seconde Guerre mondiale, Angela Lansbury fuit les bombardements allemands sur Londres avec sa mère et ses frères jumeaux. La famille débarque aux Etats-Unis. Arrivée à New York, elle étudie à la Feagin School of Drama and Radio. Après avoir voyagé à travers le pays, sa mère lui trouve un travail dans une boutique à ses côtés à Los Angeles.

En 1944, Angela Lansbury fait ses débuts dans la puissante société de cinéma et de télévision américaine,Metro Goldwyn Mayer (MGM), avec un rôle dans le film Hantise et signe un contrat de sept ans. Très vite, le succès arrive, elle est nommée deux fois aux Oscars en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Grâce à ces nominations, elle joue dans de nombreux films de grosses productions et est repérée par les producteurs de Broadway en 1957. Angela Lansbury apparaît également dans des comédies musicales.

En 1984, sa carrière d'actrice décolle. Elle joue le rôle d'une écrivaine et détective, Jessica Fletcher dans la série télévisée, Arabesque, jusqu'en 1996. Véritable succès en Angleterre, son arrivée en France connaît une grande popularité. Elle apparait dans un épisode de la série Magnum. Elle joue également Miss Marple dans l'épisode Le Miroir se brisa et Salome Otterbourne dans Mort sur le Nil d'Agatha Christie.

Angela Lansbury et Colin Firth dans le film Nanny McPhee © INTERFOTO USA/SIPA

Angela Lansbury revient sur grand écran dans les années 2000, dans le film Nanny McPhee, de Kirk Jones, aux côtés d'Emma Thompson et Colin Firth. Elle ensuite joue dans le film Monsieur Popper et ses pingouins avec Jim Carrey. A la télévision, on la retrouve dans la série New York, unité spéciale. Elle fait également son grand retour à Broadway dans Deuce et A Little Night Music. En 2018, l'actrice est à l'affiche de deux grosses productions : Le retour de Mary Poppins et Buttons, où elle tourne aux côtés de Dick Van Dyke.

En 1971, Angela Lansbury collabore pour la première fois avec les studios Disney, dans L'Apprentie sorcière, où elle incarne le rôle d'une sorcière peu douée qui tente de sauver son pays de l'invasion allemande. Au début des années 90, l'actrice travaille de nouveau avec les studios de Mickey en prêtant sa voix à la théière dans La Belle et La Bête et poursuit ce partenariat pendant une trentaine d'années. Dans ce dessin animé, elle interprète la chanson Histoire Eternelle qui remporte un franc succès et est couronnée aux Oscars, aux Golden Globes et aux Grammy Awards comme la meilleure chanson de film.

Angela Lansbury pose ses empreintes à Disney aux côtés des personnages de La Belle et La Bête © BRINEGAR/SIPA

En 1945, Angela Lansbury épouse l'acteur Richard Cromwell. Le couple se sépare un an plus tard. En 1948, elle rencontre sur un plateau de tournage Peter Shaw. Les deux acteurs de la compagnie américaine MGM se marient le 12 août 1949. Le couple a deux enfants, Anthony, né en 1952 et Deirdre, née l'année suivante. Peter Shaw est mort en 2003.