Mort de Françoise Arnoul : dans quels films a-t-elle joué ?

FRANCOISE ARNOUL. Inoubliable Nini dans "French Cancan" de Renoir, Françoise Arnoul est morte à l'âge de 90 ans le 20 juillet 2021. Retour sur sa carrière.

[Mis à jour le 21 juillet 2021 à 15h20] Françoise Arnoul est décédée le 20 juillet 2021. La comédienne était âgée de 90 ans, et se serait éteinte des suites d'une longue maladie. C'est une représentante du cinéma des années 50 qui s'est éteinte. Cette actrice était indissociable de son rôle de "Nini" dans le film "French Cancan " signé Jean Renoir. On a également pu voir cette incarnation de la séductrice dans plusieurs oeuvres du cinéma français, que ça soit L'Epave de Willy Rozier, Dortoir des grandes d'Henri Decoin, ou encore Le Fruit défendu et Des gens sans importance d'Henri Verneuil.

Françoise Arnoul se fera progressivement éclipsée par Brigitte Bardot, qui incarne le nouveau sex-symbol des années 1960. Elle continue toutefois de tourner ponctuellement : son dernier rôle sur grand écran est dans Le Cancre, sorti en 2016. A la télévision, on a pu la voir en 2005 dans le rôle du Voyageur de la Toussaint. Elle s'engagera alors dans la lutte syndicale, et l'on peut retrouver sa signature sur le Manifeste des 343 salopes, célèbre texte en faveur du droit à l'avortement. Côté vie privée, Françoise Arnoul a épousé Georges Cravenne de 1956 à 1964 avant de vivre une histoire d'amour avec Bernard Paul de 1964 à 1980.

Françoise Arnoul, de son vrai nom Françoise Gautsch, est née le 9 juin 1931. Elle a réalisé le rêve de sa mère. Avant son mariage, celle-ci avait été comédienne. Danseuse de formation, elle est repérée par Willy Rozier qui lui confie son premier rôle dans" l'Epave". Elle excelle dans les rôles de personnages borderline, à la fois séduisants et pervers. La maturité lui donne l'occasion de se diversifier. En 1968, avec son époux aujourd'hui décédé, le réalisateur Bernard Paul, elle fonde une société de production qui créera 3 films salués par la critique.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

De 1956 à 1964, Françoise Arnoul a été mariée au journaliste et producteur Georges Cravenne. L'année de son divorce, Françoise Arnoul rencontre le réalisateur Bernard Paul sur le tournage de Compartiment tueurs, où elle joue devant la caméra de Costa-Gavras. Ils ont vécu une idylle jusqu'à la mort du cinéaste, en 1980. On ne lui connaissait pas d'autres relation amoureuse rendue publique.