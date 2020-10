Jeff Bridges : l'acteur américain annonce être atteint d'un cancer

Mondialement connu pour le rôle du "Dude" dans The Big Lebowski, Jeff Bridges a annoncé sur Twitter être atteint d'un lymphome, une forme de cancer pour lequel il va désormais recevoir un traitement.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 12h06] C'est par l'intermédiaire de son compte Twitter que Jeff Bridges a donné la triste nouvelle à ses fans le 19 octobre 2020. L'acteur américain, âgé de 70 ans, a été diagnostiqué d'un lymphome, type de cancer qui s'attaque au système lymphatique. "Comme dirait le Dude... Y a du nouveau. J'ai été diagnostiqué d'un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je me sens chanceux d'être entouré d'une excellente équipe médicale et le pronostic est bon. Je débute un traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement." Bridges a également souhaité remercier son entourage qui le soutient dans cette épreuve. "Je suis profondément reconnaissant de l'amour et du soutien dont font preuve ma famille et mes amis. Merci pour vos prières et souhaits de bon rétablissement." Le comédien en a d'ailleurs profité pour appeler ceux qui le suivent à voter lors de l'élection présidentielle américaine : "Tant que j'ai votre attention, prenez le temps de voter. Parce qu'on est tous dans le même bateau."

Né le 4 décembre 1949 à Los Angeles, Jeff Bridges est un acteur américain connu pour ses rôles dans The Big Lebowski, Tron, Starman True Grit ou encore Iron Man. Né dans une famille d'acteurs, Bridges s'intéresse très tôt au show business. Adolescent au début des années 1960, il fait quelques apparitions, tout comme son frère Beau Bridges, dans l'émission de son père Lloyd sur CBS. Après quelques rôles sur le petit écran, il poursuit au cinéma dans les années 1970 avec notamment La Dernière Séance de Peter Bogdanovich, son premier rôle d'importance qui lui vaut notamment une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il jouera ensuite devant la caméra de Michael Cimino dans Le Canardeur qui lui vaut, là encore, une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Il jouera à nouveau devant la caméra de Cimino en 1980 dans La Porte du Paradis. En 1976, il joue le rôle de Jack Prescott dans une nouvelle version de King Kong réalisée par John Guillermin. En 1984, grâce au rôle qu'il porte dans Starman de John Carpenter, il est salué par l'Académie des Oscars qui le nomme dans la catégorie meilleur acteur.

En 1982, Jeff Bridges obtient un des rôles qui accélérera son explosion auprès du grand public : celui de Kevin Flynn dans Tron, une épopée de science-fiction au cœur d'un monde virtuel. Il y joue le rôle principal, celui d'un programmeur de jeux vidéo qui finit par intégrer le cœur d'un programme informatique dont il doit tenter de s'échapper. Près de trente ans plus tard, Jeff Bridges reprendra le rôle de Kevin Flynn dans Tron : l'Héritage qui met en scène son fils Sam dans sa quête pour le retrouver. Celui-ci découvrira bien vite que les années passées dans le système informatique ont changé son père.

Les rôles s'enchaînent pour Jeff Bridges dans les années 1990 mais aucun n'est aussi marquant que celui du "Dude" (le Duc en version française) dans The Big Lebowski des frères Coen où il campe un chômeur tout aussi charismatique que fainéant embarqué bien malgré lui dans une affaire de kidnapping. Culte, ce personnage a longtemps collé à la peau de Jeff Bridges qui n'a cependant jamais arrêté de jouer la carte de la diversité tout au long de sa carrière.

En 2008, Jeff Bridges rejoint le casting du film Iron Man, premier des studios Marvel qui lanceront à sa suite une vaste franchise à succès. Il y campe le conseiller de Stark Industries, Obadiah Stane, qui profite de l'absence de Tony Stark pour prendre le contrôle de la société. Stane profite d'ailleurs des poches pleines de l'entreprise pour créer une armure qui lui permettra de rivaliser avec Iron Man. Jeff Bridges est, en somme, le premier super-vilain de l'univers Marvel au cinéma.

Dans les années 2010, Bridges poursuit ses apparitions dans des films à gros budget dont Tron : l'Héritage où il reprend le rôle de Kevin Flynn, puis RIPD : Brigade Fantôme, Le Septième Fils ou encore Kingsman : Le Cercle d'or. Le comédien n'oublie pas pour autant sa collaboration fructueuse avec les frères Coen qui le dirigent une nouvelle fois dans leur remake de True Grit sorti en 2010.

Nommé pas moins de sept fois par l'Académie des Oscars tout au long de sa carrière, Jeff Bridges a reçu des nominations pour ses rôles dans La Dernière Séance, Le Canardeur, Starman mais aussi True Grit, Manipulations et Comancheria. Le comédien américain n'a cependant obtenu qu'une fois la statuette dorée. C'était pour Crazy Heart en 2010 dans la catégorie meilleur acteur.